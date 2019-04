Chapecoense e Fluminense empatam sem gols (0-0)

Agradeço a todos que acompanharam esse jogo aqui na VAVEL Brasil, e espero todos para os próximos jogos, um forte abraço.

Chapecoense e Fluminense não saem do zero a zero na Arena Condá e somam apenas um ponto no campeonato brasileiro cada um.

49 min: Fim de jogo!

46 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

45 min: Na Chape sai Hyoran e entra Lourency

43 min: Hyoran arrisca de longe mas a bola sai fraca para fácil defesa de Cavalieri

41 min: Edson tabela com Gum e finaliza de chapa para fora

40 min: Hyoran invade a área e quando iria finalizar Henrique aparece e salva o Fluminense

38 min: Fluminense toca a bola no campo de defesa

33 min: Danilo fica caido no gramado e o juiz paralisa o jogo

28 min: Cicero sobe e manda para rede, porém o juiz marca impedimento no lance

24 min: Na Chapecoense entra Arthur Maia e sai Lucas Gomes

21 min: Chape lança pra área mas a bola vai muito forte e fica com a zaga do Flu

16 min: UUUUUH! Scarpa cobra escanteio na área e Gum cabeceia muito próximo do gol de Danilo

14 min: Fluminense se solta mais na partida

9 min: Sérgio Manoel recebe cartão amarelo por reclamação

7 min: Fluminense pressiona a saída de bola da Chape

3 min: UUUUUH! Hyoran cobra falta fechada, a bola resvala em Denner e passa muito perto do gol de Cavalieri

1 min: Hyoran comete falta e recebe primeiro cartão amarelo da partida

0 min: No Fluminense sai Richarlison e entra Magno Alves

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim de primeiro tempo!

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

41 min: Andrei tenta cruzamento para a área mas Gum afasta o perigo

37 min: Na Chapecoense sai Moisés e entra Andrei

34 min: UUUUUUUUH! Jonathan recebe passe de Richarlison e chuta para grande defesa de Danilo, no rebote Cicero bate e Gimenez salva em cima da linha

30 min: Chape erra muitos passes no meio

27 min: Fred arrisca de longe e pega mal na bola, e de sobra ganha vaias da torcida da Chape

22 min: Richarlison aplica belo drible mas a zaga da Chape rouba a bola

16 min: UUUUH! Silvinho recebe na meia lua, limpa a zaga e bate com muito perigo a direita do gol de Cavalieri

13 min: Scarpa bate falta na área e Danilo sai para afastar o perigo

9 min: Chapecoense tenta lançamento para a área mas a bola sai pela linha de fundo

5 min: Jogo reinicia, Sérgio Manoel e Moisés já estão devolta ao jogo

2 min: Jogadores da Chape se chocam cabeça com cabeça e ficam caídos no gramado

0 min: Começa o jogo!

Já a Chapecoense está escalada com: Danilo; Gimenez, Marcelo, Thiego, Dener Assunção; Moisés, Sérgio Manoel, Hyoran; Lucas Gomes, Silvinho e Bruno Rangel.

Fluminense vem a campo com: Diego Cavalieri; Jonathan, Henrique, Gum, Giovanni; Douglas, Edson, Cícero, Gustavo Scarpa; Richarlison e Fred.

Vamos as escalações das equipes!

Logo mais as 20:30 teremos o grande jogo entre Chapecoense e Fluminense, e o tricolor irá contra o tabu de nunca ter vencido a equipe catarinense.

Em sexto com oito pontos, o Verdão ainda segue invicto na competição. Até o momento, foram duas vitórias e três empates. Caso vença, ingressa ao G-4. O Tricolor, por sua vez, é o oitavo com oito pontos e busca a vitória em Chapecoense x Fluminense hoje para embalar no Brasileirão.

O último encontro entre Chapecoense x Fluminense aconteceu pelo Brasileiro do ano passado. Na 34ª rodada, a Chapecoense venceu o Fluminense em pleno Maracanã por 3 a 2. Túlio de Melo, Thiego e Camilo marcaram para os catarinenses, enquanto Jean e Gustavo Scarpa fizeram a favor do time carioca.

Além disso, a Chapecoense venceu todos os confrontos contra o Fluminense. No total, foram somente quatro jogos – vitórias por 1 a 0 e 4 a 1, em 2014; 2 a 1 e 3 a 2, em 2015.

A arbitragem do duelo fica por conta de Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG). Ele terá como auxiliares Pablo Almeida da Costa (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR).

O técnico Guto Ferreria terá duas baixas para o confronto contra o Fluminense. O volante Josimar, com dores na coxa, foi vetado pelo departamento médico. Também, o meia Cleber Santana recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Coritiba e cumpre suspensão. Com isso, Moisés e Sérgio Manoel ocupam as vagas.

Autor de um golaço na última rodada, o atacante Lucas Gomes espera uma partida complicada e elogiou o Fluminense, clube pelo qual atuou em 2015: ''A equipe do Fluminense a gente sabe da qualidade. O treinador deles é bastante vitorioso. A gente sabe que não vai ser fácil. O Flu vem apresentando bons jogos, um bom trabalho. Foi campeão da Primeira Liga. Reencontrar a ex-equipe é bom, sempre motiva mais. Vou procurar dar o melhor para sair vitorioso'', disse.

Querendo prevalecer o mando de campo, o técnico Guto Ferreira quer que a sua equipe se imponha desde o início: ''O Fluminense tem um time de muita qualidade e por isso mesmo não podemos facilitar. É fundamental ganharmos os nossos jogos em casa, e por isso quero meu time com a pegada de quem quer vencer desde o começo'', avisou.

Com isso, o time que enfrenta o Fluminense terá: Danilo; Gimenez, Marcelo, Thiego e Dener; Moisés, Sérgio Manoel, Hyoran, Lucas Gomes e Silvinho; Bruno Rangel.

Satisfeito com o desempenho do Fluminense no empate em 1 e 1 contra o Galo, fora de casa, o técnico Levir Culpi repetirá a mesma equipe para o confronto deste sábado. Assim como na última rodada, o comandante não espera um duelo fácil, desta vez, atuando em Chapecó:

''Vai ser um jogo muito complicado, pois vamos enfrentar um adversário que atravessa um grande momento, fora de casa e com o desgaste de uma viagem grande. Mas temos grandes objetivos na competição e precisamos buscar o resultado positivo, superando mais esse difícil obstáculo no Campeonato Brasileiro'', analisou.

Sacados contra o Galo, o lateral Wellingon Silva e o volante Pierre seguem se recuperando de uma lesão na coxa esquerda e sequer viajaram para o Sul. Um dos mais experientes do elenco, o goleiro Diego Cavalieri ressaltou a importância de pontuar fora de casa:

''Nós precisamos de uma vitória sobre a Chapecoense, para terminarmos essa série de jogos fora de casa com uma pontuação positiva. O ideal neste momento é que o Fluminense consiga somar o máximo de pontos fora de casa'', disse.

Com isso, o time que enfrentará a Chapecoense terá: Diego Cavalieri, Jonathan, Gum, Henrique e Giovanni; Edson, Douglas, Gustavo Scarpa e Cícero; Richarlison e Fred.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Chapecoense x Fluminense em tempo real no Brasileirão 2016! Fique conosco!