Resultado do jogo Flamengo x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2016 (1-2)

O Palmeiras vence a partida por 2 a 1 com gols de Gabriel Jesus e Jean, Alan Patrick fez o gol do Flamengo. Com a vitória na partida de hoje o Palmeiras chega aos 12 pontos entra no G-4 da competição. O Flamengo está em 5º lugar e pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que joga logo mais contra o Cruzeiro em Minas Gerais

48' TERMINA O JOGO!

47' Falta cobrada por Mancuello no meio campo. O meia tenta o cruzamento para área mas cobra muito fechado e Fernando Prass sai tranquilo para ficar com a bola.

45' Teremos 3 minutos de acréscimo na segunda etapa

43' Palmeiras toca a bola no campo de ataque para fazer o tempo passar

41' Em boa jogada de Gabriel Jesus, o atacante faz o passe para Rafael Marques que ganha do zagueiro na entrada da área e é derrubado, o árbitro manda o jogo seguir

38' Vitor Hugo comete falta no meio campo e também recebe amarelo. É o terceiro amarelo dele e o zagueiro esta suspenso para a próxima partida da equipe

37' Mancuello recebe cartão amarelo

35' O Flamengo tem pressa e tenta sair para o jogo

33' Palmeiras toca a bola tentando manter a posse e controlar o jogo, a torcida grita olé! no Mané Garrincha

28' Substituição no Flamengo: Sai Alan Patrick para a entrada de Mancuello

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. JEAN! Em pênalti muito bem cobrado o volante manda a bola ra um lado e o goleiro Muralha cai para o outro. É o Palmeiras novamente na frente do placar na partida

24' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS! Léo Duarte vacilou dentro da área, perdeu a bola para Gabriel Jesus que finalizou por cima de Muralha mas o zagueiro César Martins salvou o gol espalmando a bola com a mão. Expulsão do zagueiro e pênalti para o Palmeiras!

22' Substituição no Flamengo: Saiu Everton entrou Cuellar

21' Substituição no Palmeiras:? Saiu Roger Guedes entrou Cleiton Xavier

19' Os Palmeirenses reclamam pênalti! Em cruzamento de Luan feito para área, Léo duarte corta a bola contra o próprio gol e ela sai pela linha de fundo. Mas ao que parece cortou com a mão o zagueiro. O árbitro deixou o jogo seguir

18' UUUUUUUUUUUUUUH Alan Patrick cobra escanteio na primeira trave, Fernadinho sobe mais que os zagueiros e cabeceia por cima do gol, a bola passou com perigo!

17' Everton recebeu na direita, entrou na área e fez o cruzamento, ela passou por todo mundo e Jean afastou para linha de fundo

14' Flamengo também muda: Sai Felipe Vizeu entra Marcelo Cirino

13' Substituição no Palmeiras: Sai Matheus Sales entra Luan

11' Gabriel Jesus parte para cima da defesa do Flamengo, mas cercado por três perde a bola e faz a falta na sequência

05' O Flamengo volta com a marcação adiantada. Com dificuldades na saída de bola, o time tenta pressionar e jogar no erro do Palmeiras

00' Recomeça a Partida. Os dois times volataram sem alteração

Confusão na arquibancada! A partida demorará a ser reinicializada

O primeiro gol da partida saiu com Gabriel Jesus, logo aos 3 minutos. O time rubro-negro não deixou por menos e empatou a partida aos 5 minutos, com um golaço de Alan Patrick

Com dois gols relâmpagos, um para cada lado, a partida iniciou muito movimentada. Só a partir dos 25 minutos o Palmeiras começou a ter o controle do jogo e a posse de bola. Tentando levar perigo nos contra ataques, o Flamengo pouco assustou o gol de Fernando Prass após o gol de Alan Patrick

47' Termina a primeia etapa

46' Everton se livra da marcação e cruza para área do Palmeiras. Felipe Vizeu alcança mas cabeceia sem perigo

'45' Árbitro deu mais dois de acréscimo, vamos até os 47

40" O meia Moisés avança pela direita livre e de fora da área arrisca a finalização, a bola foi sem perigo pela linha de fundo

36' O jogo que começou muito movimentado agora tem o Palmeiras tentando manter a posse de bola no ataque e o Flamengo busanco sair nos contra ataques

OBS: A assistência do gol do Palmeiras foi do lateral Tchê Tchê! E não do meia Fabricio, como havia sido dito antes

29' Muito acionado no jogo, novamente o meia Moisés faz bonito lançamento para Gabriel Jesus, dessa vez o atacante tentou finalizar, mas não foi possível. Muralha chegou antes para fazer a defesa

24' Em um ótimo lançamento de Moisés, Gabriel Jesus entrou na área e tentou o cabeceio. A bola foi para fora. O técnico Cuca reclamou, queria que o atacante dominasse a bola no peito e chutasse para o gol

18' DEFESAÇA DE MURALHA! O atacante Roger Guedes dominou e arriscou de muito longe, a bola veio perigosa e Muralha espalmou fazendo grande defesa

15' UUUUUUUUUUH. O Jogo é emocionante no começo! Logo depois do ataque do Palmeiras, novamente o Flamengo respondeu. O atacante Felipe Vizeu fez boa jogada individual e chutou por cima do gol de Fernando Prass levando perigo ao gol Palmeirense

14' Após virada de jogo de Moisés, Jean domina na lateral direita e cruza para área, Dudu chega antes da marcação mas cabeceia fraco. Muralha defende.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É de Alan Patrick! No arremesso lateral cobrado pelo Flamengo o meia de fora da área arriscou para marcar um GOLAÇO empatando a partida logo após o primeiro gol. Não deu nem tempo do Palmeiras comemorar.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. É de Gabriel Jesus! Na saída de bola errada de César Martins, Fabricio toca de cbeça para Gabriel Jesus, que livre de frente pro gol só precisou tirar do goleiro para estufar as redes! É o primeiro ataque do Palmeiras no jogo e o placar já está aberto no Mané Garrincha

16:00' Começa o Jogo no Mané Garrincha

15:50' OBS: Errata! Flamengo começa com Everton no lugar de Mancuello e Fernandinho no lugar de Marcelo Cirino

15:40. O Palmeiras vai escalado com: Fernando Prass; Tchê Tchê, Thiago Santos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales, Jean e Moisés; Dudu, Roger Guedes e Gabriel Jesus. Técnico Cuca

15:37. O Flamengo vai a campo com: Alex Muralha; Rodinei, Léo Duarte, César Martins e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Alan Patrick e Everton e Fernandinho; Felipe Vizeu. o Técnico é o interino Zé Ricardo

15:34. As Equipes já estão escaladas!

15:01. Na última partida entre as equipes, o Palmeiras levou a melhor que Flamengo. Pelo 2º turno do Brasileirão em 2015, o time alviverde venceu por 2x1 no Maracanã

14:50. Promessa de um grande jogo logo mais, torcedor! Acompanhe tudo em tempo real pela VAVEL.

Embalados, os dois times venceram na última rodada. O Flamengo bateu o Vitória em casa com gol de Felipe Vizeu. Já o Palmeiras derrotou o Grêmio pelo placar de 4-3, em um grande jogo realizado em São Paulo. Na Quarta colocação com 10 pontos, o rubro-negro tenta se manter no G-4. O time alviverde está em 6º, com 9 pontos ganhos, e se vencer ultrapassa o adversário na tabela

Será a segunda vez que Flamengo e Palmeiras se enfrentam em Brasília. Na primeira partida, o Rubro-negro venceu o Verdão por 2x0, no ano de 1966

O time rubro-negro vai usar o estádio como uma de suas "casas" no Campeonato deste ano. A diretoria já confirmou pelo menos três jogos na Capital Federal. Além da partida de hoje contra o Palmeiras, enfrentará também São Paulo e Atlético Mineiro no Mané Garrincha

A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasilía. O mando de campo é do Flamengo e a promessa é de casa cheia, mais de 48 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

O técnico Cuca voltará a comandar o Palmeiras na partida de logo mais. Suspenso no jogo contra o Fluminense por uso do ponto eletrônico, o treinador voltará à beira do campo após um jogo de suspensão cumprido contra o Corinthians. Através de efeito suspensivo o técnico conseguiu liberação para atuar.

Na tarde deste domingo (5) Flamengo e Palmeiras se enfrentam no estádio Mané Garrincha pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. As duas equipes ganharam na última rodada e precisam dos três pontos para ficar próximo ao G-4. Acompanhe em VAVEL Brasil.

Último jogo–06/12/2015

Flamengo 1×2 Palmeiras



DUDU

Flamengo está na 4ª posição com 10 pontos, três vitórias, um empate e uma derrota, o Mengão venceu as duas últimas partidas, contra a Ponte Preta e o Vitória.

O Palmeiras está logo atrás na 6ª colocação, tendo 9 pontos, com três vitórias e duas derrotas, o Verdão foi o único time que ainda não empatou na competição. Na última rodada venceu o Grêmio em um jogo emocionante por 4 a 3.

As duas equipes já se enfrentaram 88 vezes, o Flamengo ganhou 30 jogos, empatou 23 e o Palmeiras venceu 35 vezes. O Rubro-Negro marcou 129 gols, enquanto o Alviverde balançou as redes 140 vezes.

O Mengão vive um bom momento desde que o técnico interino Zé Ricardo assumiu a equipe, o qual promoveu garotos da base, que tiveram bom rendimento em campo, caso do zagueiro Léo Duarte, o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Felipe Vizeu.

Zé Ricardo deve promover algumas mudanças na equipe que venceu o Vitória, Mancuello e Marcelo Cirino devem ficar no banco de reservas dando espaço para Everton e Fernandinho o qual volta de suspensão. Paulo Victor com dores na lombar e Emerson Sheik com dores no pé esquerdo são desfalques certos para o jogo de domingo.

O treinador analisou o momento da equipe e falou sobre a preparação para o jogo Palmeiras x Flamengo: " Chegar ao G-4 nas 5 primeiras rodadas sem dúvida é motivo de muito orgulho pra nós. O campeonato está só no início, mas ficar bem próximo do G-4 nas rodadas seguintes nos dará confiança e, quem sabe mais para frente, conseguimos dar um sprint. Os próximos dias são de trabalho e descanso. Temos pouco tempo, e os atletas estão desgastados. Com certeza vai ser uma partida aberta, porque são jogadores leves e talentosos dos dois lados."

O Verdão ainda não venceu fora de casa nesta edição do Brasileirão, foram duas derrotas, para a Ponte Preta por 2 a 1, e para o São Paulo por 1 a 0. Por outro lado, o Palmeiras venceu todos seus jogos em casa e na última rodada batendo o Grêmio por 4 a 3.

Para a partida Flamengo e Palmeiras, o técnico Cuca terá a volta do meia Cleiton Xavier, o qual ficou de fora dos dois últimos jogos por conta de dores musculares. Egídio, Edu Dracena, Lucas Barrios, Gabriel e Arouca ainda se recuperam de lesões e são desfalques para esta partida. Cuca ainda não confirmou a equipe, Róger Guedes e Alecsandro devem disputar uma vaga no time titular, assim como os Thiagos, Martins e Santos que brigam por um lugar na defesa do Verdão.

O volante Thiago Santos comentou sobre a partida Flamengo x Palmeiras e dise que a equipe necessita vencer fora de casa " Eles sempre mandam jogos lá. Independentemente de onde for o jogo, se formos campeões, temos de ganhar desde já. O Flamengo é um concorrente direto, vai brigar lá em cima. Só ganhar em casa não adianta”, Finalizou.

Boa tarde, torcedor! Assistir agora a partida entre Flamengo x Palmeiras em tempo real no Brasileirão 2016! Fique conosco!