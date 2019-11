Resultado Grêmio x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Obrigado a você que acompanhou a nossa transmissão. Fique ligado na VAVEL Brasil com mais futebol do Brasileirão, da Copa América e da Eurocopa. Não perca também nossa cobertura das Olimpíadas. Até mais.

Ok, recuperando o fôlego e encerrando a transmissão de Grêmio 1-0 Ponte Preta. Grêmio enfrenta o Fluminense fora na próxima e a Ponte Preta receberá a Chapecoense em Campinas, no Moisés Lucarelli.

Tricolor divide a liderança com o Corinthians. Mesmos 13 pontos, mesmos 10 gols marcados e os mesmos 4 sofridos. Saldo 6 e liderança do Timão somente pelos cartões.

Mais três pontos ao Grêmio, que segue invicto na Arena no Brasileiro. Três jogos e três vitórias.

LUAN, LUAN, LUAN! FIM DE JOGO! GRÊMIO 1-0 PONTE PRETA!

49' É HOJE SIMMMMMM! GOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOO! LUAN ABRE O PLACAR NUM CHUTAÇO! MINHA NOSSA!

47' NÃO É HOJE! Marcelo Hermes não aproveita erro da defesa e chuta muito mal de dentro da área.

47' Batista arrisca e João Carlos cai para fazer firme defesa.

45' NA TRAVEEEE! Jeferson arrisca com uma bomba do meio da rua e a bola belisca a trave antes de sair. Grassi foi, mas não alcançaria.

45' São 5 minutos de acréscimos na Arena.

44' Geromel abandona a defesa e jogada de meia-atacante no momento.

Sai Everton e entra Batista no Grêmio. Última troca.

43' Edilson força na jogada aérea e João Carlos domina sem dificuldades.

42' Geromel agora cruza e Bobô cabeceia mais uma vez sem forças. João Carlos agarra e ganha tempo.

41' Hermes cruza e Bobô cabeceia sem perigo, pela linha de fundo. Tiro de meta.

40' Na Arena, nada de gols, mas 4 a 4 para Sport e Atlético-MG, em Recife.

Maicon lança para área errado mais uma vez. João Carlos domina no peito e com as mãos na sequência.

16.957 o público total na Arena.

38' Jogo caminha para o 0 a 0 na Arena.

37' Jeferson dá o carrinho na bola e ganha tiro de meta em jogada de Marcelo Hermes.

35' Maicon para área, Giuliano estica a perna e não alcança. Bola com o goleiro.

35' Marcelo Hermes cobra falta por cima. Tiro de meta.

34' FALTA! Everton derrubado por Gilson em carrinho. É na meia-direita.

32' NÃO, EVERTON! Dá uma bicicleta sem a mínima direção na área pontepretana.

31' CARTÃO AMARELO! Jeferson por chegada em Luan.

29' Matheus Jesus vem a campo pela Ponte. Renê Junior sai por lesão muscular.

28' Agarra João Carlos! Edilson cruza e Giuliano cabeceia para defesa do goleiro pontepretano.

28' Grêmio com pressa por um gol. Tricolor sai da defesa.

26' Escanteio para Ponte Preta pela direita.

24' EXPULSO LINCOLN! Jogador gremista atinge o adversário e também está expulso. 10 jogadores para cada lado.

23' PRA FORAAAAAAA! Geromel antecipa o goleiro no alto e coloca por cima. Chance espetacular desperdiçada!

22' Everton cerca Fabio Ferreira e o árbitro marca a falta do atacante. Irrita o torcedor.

22' CHEGA O GRÊMIO! Lincoln pega a sobra da entrada da área e finaliza por cima.

21' Pra fora! Jeferson consegue uma resposta da Ponte na partida. Bola à esquerda.

20' PRA FORAAAAA! Agora Luan arriscou forte e ela passou por cima do travessão, por pouco. Tiro de meta.

19' Luan arrisca e João Carlos segura firme, sem dificuldades.

Troca no Grêmio: Sai Ramiro. Entra Lincoln.

18' UUUUUH! Luan cruza da direita e Giuliano cabeceia sozinho, mas erra o alvo, para fora.

16' Congestionado o campo da Ponte. Será mais um empate? Ultimos três jogos entre as equipes foram empatados.

16' Falta de Marcelo Hermes após blitz gremista. Ponte Preta respira.

14' Lançamento pra área e a bola quase sobra para Bobô. Goleiro João Carlos antecipa.

Na Ponte, sai Rhayner. Entra Gilson.

No Grêmio, sai Douglas, entra Bobô.

11' Edilson chuta duas vezes na barreira.

10' FALTA! Wellington Paulista recebe amarelo. Empurrou Everton. Falta central.

9' Escanteio ao Grêmio agora pela direita. Pressão no segundo tempo.

8' Cruzamento e Fabio Ferreira coloca para corner.

7' PRA FORA! Luan cobra à direita da meta. Houve desvio, mas árbitro não deu o toque de Fabio Ferreira.

6' Curioso que Jeferson fica ajoelhado atrás da barreira pra bola não passar rasteira.

6' Falta cometida por Kadu a um passo da área. Everton sofreu e o Grêmio tem a chance.

4' BRUNO GRASSI! Nino Paraíba avança sozinho contra quatro e chuta de longe, da direita, Grassi espalma para frente, mas só havia zagueiros pelo rebote.

4' Everton arrisca e bola explode em Fabio Ferreira. Escanteio.

2' CARTÃO AMARELO! João Carlos, goleiro da Ponte, por cera.

2' Luan recebe em condição, mas bola é forte demais e ele estica o braço para dominar. Jogadores queriam a expulsão.

1' Ponte atrás. Grêmio com a posse.

0' BOLA ROLANDO! ETAPA FINAL NA ARENA!

Vamos ao segundo tempo. Troca na Ponte Preta. Sai Cristian e entra Nino Paraíba.

Primeiro tempo iniciou movimentado. Grêmio nas intenções de mandante, já a Ponte também não colocada atrás e buscando os flancos do campo inicialmente. Após a metade do primeiro tempo, o Tricolor tomou as rédeas da posse de bola e a Macaca se defendeu mais. As duas linhas defensivas da Ponte muito fechadas e dificultando as chegadas gremistas. A expulsão de Clayson pode complicar o visitante para conter os ataques, tarefa que foi cumprida na etapa inicial. Everton desperdiçou as únicas chances do Grêmio.

"Esse é o futebol, jogo duro, muito contato. Sobra braço às vezes", comenta Wellington Paulista sobre o disputado primeiro tempo.

"A equipe está dando segurança", comenta Wallace, zagueiro estreante pelo Grêmio.

48' Final de primeiro tempo! Grêmio 0-0 Ponte Preta

47' PRA FORA DE NOVO EVERTON!!! DOUGLAS TOCOU DE CALCANHAR, MAS O JOVEM CHUTOU POR CIMA!

45' Instantes finais na etapa na Arena.

43' QUE ISSO, WELLINGTON! O Paulista empurra Wallace nas placas de publicidade. Não pode! Falta marcada na defesa gremista.

42' Marcelo Hermes cabeceia por cima. Tiro de meta para o demorado goleiro João Carlos.

41' Escanteio para o Grêmio pela direita.

39' EXPULSO CLAYSON! Cotovelada do camisa 7 na frente do banco de reservas do Grêmio. Atingiu Edilson e foi para rua mais cedo.

38' Primeiro tempo devendo em futebol após bom início de jogo. Poucas chances e muita marcação.

36' CARTÃO AMARELO! Reinaldo da Ponte e Edilson do Grêmio por desentendimento. Troca de empurrões e jogo parado.

34' CARTÃO AMARELO! Luan recebe o terceiro e está fora do jogo contra o Fluminense.

34' Cotovelada? Jeferson cai ao solo em lance com Luan. Árbitro aponta falta para Ponte.

32' Douglas chega atrasado em passe curto e acerta Rhayner, da Ponte. Falta marcada.

31' Goleiro João Carlos demora para repor o jogo.

29' Grêmio com muito mais posse, mas pouca efetividade.

27' Renê Junior arrisca de longe e ganha escanteio com o desvio na defesa.

26' Grêmio com dificuldades de romper as linhas da Ponte. Douglas erra passe vertical e bola na linha de fundo.

25' Douglas para Edilson e Kadu fecha a porta pelo setor direito do ataque do Grêmio. Sai a Ponte.

23' Passamos da metade do primeiro tempo na Arena. 0 a 0.

20' POR CIMA! Geromel abandona a defesa, vai ao ataque, recebe de Giuliano e chuta da frente da área para fora.

Everton perdeu as duas melhores chances do jogo até aqui. Podem fazer falta.

18' NO TRAVESSÃOOOOOO! Luan cruza da direita mais uma vez e Everton pega de primeira, no alto, para acertar a trave superior!

17' ESCANTEIO! Cruzamento de Giuliano da direita e Kadu se joga na bola para cortar a trajetória.

16' Com habilidade, Clayson sai de três marcadores no meio de campo.

14' Luan puxa contra-ataque e é derrubado pelo lateral Jeferson. Falta para o Grêmio.

11' Luan cobra falta da meia-esquerda e manda loooonge. Alto demais o levantamento na área.

9' Grêmio sobe a marcação e João Carlos chuta para lateral.

7' UUUH! Douglas rouba a bola, Luan recebe, chuta desviado e João Carlos defende firme. Foi quase encoberto.

6' Cruzamento de Wellington Paulista é fechado demais e a bola vai à linha de fundo novamente. Tiro de meta para Grassi cobrar.

5' PRA FORA! Rhayner cabeceia cobrança de falta da esquerda e manda à esquerda da meta.

4' Ponte cumpre o que disse o técnico. Não fica restrita a se defender.

1' PERDEEEEU! Everton na cara do gol, recebeu de Giuliano com o peito, mas o atacante isolou a bola de primeira! Pra fora, grande chance perdida!

Saída do Grêmio! Bola rolando!

"Aquele time que se impor, que tiver coragem, se iguala ao mandante, é o nosso objetivo. São 10, 12 equipes com condições de ser campeãs, por isso, é o mais difícil do mundo", afirma Eduardo Baptista, técnico da Ponte.

Ponte Preta de uniformes brancos e detalhes pretos. Grêmio de camisas tradicionais tricolores.

Hino nacional neste momento na Arena do Grêmio!

Equipes perfiladas para entrada em campo. Grêmio e Ponte Preta lado a lado.

Estreia do Grêmio fica pelo lado do zagueiro Wallace, o defensor que atuará com Pedro Geromel nesta tarde, em Porto Alegre.

Torcedor começa a chegar em maior número na Arena. Daqui a 20 minutos, Grêmio x Ponte com bola rolando pelo Brasileirão.

Corinthians bateu o Coritiba de virada neste sábado, por 2 a 1, em Itaquera, e assumiu a liderança provisória. Internacional e Grêmio lutam para retomar o posto.

Às 18h30, Cruzeiro x São Paulo duelam.

Demais jogos das 16h00:

Vitória x Internacional

Flamengo x Palmeiras

Sport x Atlético-MG

Ponte Preta escalada: João Carlos; Jeferson, Fábio Ferreira, Kadu e Reinaldo; João Vitor, Renê Júnior e Clayson; Rhayner, Cristian, Wellington Paulista.

Luan era dúvida no Grêmio por dores no pé, mas vai para o jogo.

Roger e Felipe Azevedo são desfalques da Ponte Preta para o jogo de logo mais.

Kadu, zagueiro da Ponte Preta, que iniciou o ano no Tricolor gaúcho: "Tive alguns problemas particulares quando jogava no Grêmio, hoje está tudo bem, estou feliz na Ponte Preta."

Grêmio escalado: Bruno Grassi; Edilson, Pedro Geromel, Wallace e Marcelo Hermes; Ramiro, Maicon, Giuliano e Douglas; Everton e Luan.

Expectativa de um bom público na Arena em função da boa campanha do Grêmio até aqui. Tricolor em busca também das melhores médias e bilheterias do torneio nacional.

Fique conosco para transmissão de Grêmio x Ponte Preta, 6ª rodada do Brasileirão 2016.

A Ponte Preta chegou a estar no grupo que dividia a liderança com 4 pontos nas duas primeiras rodadas, mas caiu para o meio da tabela e busca se requalificar entre os postulantes ao G-4.

O Grêmio, bastante desfalcado, tentará uma vitória para retomar a liderança, ou, ao menos, a segunda posição na tabela.

Logo mais, confirmaremos as escalações das duas equipes.

Ponte Preta e Chapecoense são as representantes do interior brasileiro na edição do Campeonato Brasileiro 2016.

O equilíbrio nos números do confronto é até surpreendente, em vista de que a Ponte Preta é um clube do interior brasileiro, de Campinas, e tem sua maior chegada no Brasileirão justamente no ano em que perdeu a semifinal para o Grêmio, em 1981.

No segundo turno de 2015, Ponte e Tricolor não saíram do 0 a 0. No jogo, o atacante uruguaio Braian Rodríguez ainda desperdiçou uma grande chance de fazer o dele e saiu duramente criticado pela torcida.

Na temporada anterior, Grêmio e Ponte Preta fizeram a estreia do Campeonato Brasileiro e do horário das 11h00 para jogos. 3 a 3 em jogo emocionante na Arena. O empate da Macaca veio somente nos acréscimos.

No retrospecto por Campeonato Brasileiro, Grêmio e Ponte Preta se enfrentaram 26 vezes. 10 vitórias do Grêmio, 8 da Ponte Preta e 10 empates.

Uma notícia deste sábado em jogo Grêmio e Ponte Preta traz que o atacante Luan sentiu dores no pé, um problema que pode se associar a uma lesão crônica, que o vitimou em rodadas dos campeonatos anteriores. O atleta de 35 gols com a camisa do Grêmio deve ser desfalque para enfrentar a Macaca na Arena.

Para o jogo Grêmio x Ponte Preta, o Grêmio espera um bom público na Arena, situação que não tem ocorrido até aqui no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, em casa, foram duas vitórias: 1 a 0 sobre o Flamengo e 2 a 0 sobre o Coritiba.

Grêmio x Ponte Preta, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1981, foi o maior público mandante do Grêmio na história do estádio Olímpico Monumental. Foram 98.421 espectadores (85.751 pagantes). A Ponte venceu o jogo, mas o Grêmio seguiu à final por ter feito o resultado de 3 a 2 em São Paulo.

Entre os convocados gremistas para a Copa América Centenário, nos Estados Unidos, estão o goleiro Marcelo Grohe e o primeiro volante Walace, pela Seleção Brasileira. No ataque, o desfalque é Miller Bolaños, que defende as cores do Equador em solo estadunidense.

A zaga do Grêmio, por sua vez, segue a bronca com a bola aérea. Após não sofrer gols nas quatro primeiras rodadas, a coisa desandou no Pacaembu. O Palmeiras se aproveitou e tratou de vazar a meta defendida por Bruno Grassi em quatro oportunidades. Com isso, o Tricolor volta a ficar sob desconfiança. Um dos problemas enfrentados é a ausência de Fred, que deu lugar a Bressan para compor a dupla com Pedro Geromel.

Porém, ao lado de Kadu, é provável que a Ponte Preta utilize Fábio Ferreira, outro zagueiro ex-Grêmio, com passagem também por Botafogo e Criciúma, na proteção defensiva.

A zaga da Ponte Preta é composta por ex-gremistas. Douglas Grolli teve passagem mais distante, no início da temporada de 2012. Já Kadu veio do Atlético-PR no presente ano e não vingou na Arena. Foi colocado como opção ao mercado e a Ponte Preta conta com o defensor neste Brasileirão.

Já o Grêmio conheceu sua primeira derrota. O Tricolor gaúcho perdeu em jogo emocionante por 4 a 3 para o Palmeiras, no estádio do Pacaembu, e caiu para o segundo posto na tabela, com 10 pontos. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota na competição.

Na última rodada, a Ponte Preta voltou a sair vencedora. A Macaca bateu o lanterna América-MG por 2 a 1, na Arena Independência e somou 7 pontos na competição, estando momentaneamente na 11ª posição.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x Ponte Preta, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016! O jogo começa às 16h00, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.