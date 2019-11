Resultado de Vitória x Inter no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Muito obrigado pela companhia neste jogo emcionante! Continue navegando pela VAVEL Brasil e não perca a grande cobertura da Copa América Centenário 'in loco'. Abraço!

Na próxima rodada, o Vitória visita o Botafogo. O Colorado, por sua vez, recebe o América-MG.

Com o resultado, o Vitória fugiu da zona de rebaixamento, indo para oito pontos. Já o Internacional perdeu a liderança, caindo para a terceira colocação, atrás de Grêmio e Corinthians, com 13 pontos.

50' Fim de papo!

O Vitória bate o Internacional por 1 a 0

49' EM CIMA DA LINHA, PAULÃO!

Kieza recebe na área, livre, tira de Danilo Fernandes e o zagueiro afasta em cima da linha

48' Inter pressiona o Vitória em busca do empate

44' O QUE FOI ISSO?

Aylon, com gol vazio após confusão na área, manda pra fora

42' UHHHHHHHHHH, ALEX!

Meia dispara bomba de fora da área e Fernando Miguel espalma para linha de fundo

38' FRACO, LEANDRO

Leandro Domingues recebe em boas condições, mas bate fraco para Danilo Fernandes ficar com a bola

35' Gustavo Ferrareis chuta de longe, mas manda pra fora do gol de Fernando Miguel

27' Vitinho tenta cruzamento, a bola bate em Willian Farias e sai em escanteio

24' PRA FORA, MARINHO

Kieza aciona Marinho dentro da área. Ele chuta duas vezes. Na última, tentou toque por cima, mas para fora

22' Arthur, na esquerda, combina com Sasha e tenta cruzamento, mas pela quarta vez no jogo, manda nas mãos de Fernando Miguel

17' CENAS LAMENTÁVEIS

Gustavo Ferrareis e Willian Farias se estranham em campo. Cartão amarelo para ambos

15' Cartão amarelo

Sasha, por falta em meio campo

12' CATOU O GOLEIRO

Willam recebe na entrada da área, e bate para a defesa de Fernando Miguel!

10' O Internacional tem oito pendurados; três já levaram amarelo: Paulão, Anselmo e Sasha

9' Amarelo!

Marinho, novamente provoca cartão para jogador colorado. Desta vez, é para Jair

6' Dagoberto abre espaço, chuta, mas Danilo Fernandes defende com segurança

3' Goleiro Fernando Miguel pede atendimento no gramado. Mas em seguida, retorna ao jogo

2' Jair lança para Arthur com boas condições, mas em impedimento

Substituição no Inter

Sai: Anselmo

Entra: Jair

0' Começa a segunda etapa!

Vitória 1-0 Internacioal

G-4 momentâneo do Brasileirão:

1-Corinthians 13 pts

2-Internacional 13 pts

3-Grêmio 11 pts

4-Flamengo 11 pts

Jogos alternativos:

Grêmio 0-0 Ponte Preta

Flamengo 1-1 Palmeiras

Sport 2-4 Atlético-MG

Na saída de campo, Sasha explicou o gol perdido: "Se eu deixasse ela quicar, ela ia para frente, e o jogador deles estava vindo em velocidade. Tentei dar uma puxadinha, mas não pegando do jeito que eu quis"

47' FIM DE PAPO

Primeira etapa encerrada. Vitória 1-0 Internacional

45' QUE CAOS

Fernando Miguel sai da área para afastar lançamento, mas fura em bola. Eduardo Sasha fica com a bola, vira pro gol e chuta bisonhamente. Chance perdida pelo Inter!

42' Eduardo Sasha avança pela esquerda, mas cruza mal, de novo nas mãos de Fernando Miguel

39' NA TRAVE!

Cruzamento vindo da direita e Dagoberto desvia na trave de Danilo Fernandes, que ainda desviou. Vitória é supremo no jogo

37' Marinho avança em velocidade e derrubado por Anselmo. Meio-campsita é o dono do jogo até aqui

35' William alça bola na área, mas nas mãos de Fernando Miguel

32' Marinho cobra falta direto pro gol e a bola passa perto

31' Cartão amarelo!

Contragolpe com muita velocidade de Marinho; Paulão aplica um carrinho nas pernas do jogador e é punido com o cartão. Pendurado, o zagueiro é desfalque para a próxima rodada

26' Após cobrança de escanteio, Eduardo Sasha aparece livre na área, mas cabeceia para fora

24' SUBIU

Andrigo cobra falta perigosa, mas manda na torcida

21' Gustavo Ferrareis aciona Willian, que cruza, mas o goleiro Fernando Miguel sai do gol para ficar com a bola

19' BONITO

Dagoberto sai jogando com um chapéu no marcador

18' NA BRONCA

Argel está bastante irritado na casamata. Colorado ainda não criou chances de gols e sofre com a pressão na marcação

16' Os mandantes marcam pressão. Inter tem dificuldade para sair com a bola

13' Com a derrota momentânea, a liderança do Brasileirão fica com o Corinthians, que tem os mesmos 13 pontos dos colorados.

12' Fernando Bob rouba a bola no meio-campo, aciona Vitinho, que cruza mal

Confira o belo gol de Marinho! Vitória 1-0 Internacional

Ernando erra o recuo e Marinho abre o placar em Salvador: Vitória 1x0 Internacional https://t.co/38ukr18OsS — Goleada Info (@goleada_info) June 5, 2016

8' Dagoberto lança Kieza no ataque, mas Paulão afasta o perigo para a linha de fundo. Escanteio para o Vitória

6' É o Vitória quem tem o controle do jogo. Inter parece ter sentido o gol adversário

4' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!

Marinho! Vacilo de Ernando!

Falha bisonha de Ernando, na qual o zagueiro recuou mal a bola para Danilo Fernandes; Kieza se antecipa, tenta driblar o goleiro colorado, que afasta, mas na volta, Marinho toca por cobertura e abre o placar!

2' Marinho tenta jogada pelo lado direito, mas é desarmado por Arthur

0' Rola a bola!

Vitinho dá o toque inicial da partida. Posse para o Inter

15h59 | Um minuto de silêncio para Muhammad Ali.

15h54 | Concluída exucação do Hino Nacional. Vai rolar a bola!

15h45 | Equipes encerram aquecimento e voltam para o vestiária para em seguida, entrar em campo no Barradão

Inter está confirmado para a peleia de hoje à tarde! Pra cima deles! #VamoInter pic.twitter.com/03KU1YbN9d — S. C. Internacional (@SCInternacional) June 5, 2016

15:30 | Ambos times já estão no Barradão. Às 16h, a bola rola em Salvador

Vitória definido: Fernando Miguel, Norberto, Victor Ramos, Ramon e Euller; Amaral, Willian Farias e Flávio; Marinho, Dagoberto e Kieza — E.C. Vitória (@ECVitoria) June 5, 2016

14h22 | G-4 e Z-4 do Campeonato Brasileiro, restando apenas os jogos das 16h e 18h30:

# Time PT J V E D SG % 1° Corinthians 13 6 4 1 1 6 72.2 2° Internacional 13 5 4 1 0 4 86.7 3° Grêmio 10 5 3 1 1 5 66.7 4° Flamengo 10 5 3 1 1 2 66.7

# Time PT J V E D SG % 17° Cruzeiro 5 5 1 2 2 -3 33.3 18° Sport 4 5 1 1 3 -3 26.7 19° Coritiba 4 6 1 1 4 -4 22.2 20° Botafogo 4 6 1 1 4 -5 22.2

Obs.: O Vitória é 15°, com 5 pontos; 5 jogos; 1 vitória; 2 empates; 2 derrotas; -3 de saldo e 33.3% de aproveitamento.

Sobre a partida Vitória x Inter, Argel disse que estudou bastante o Vitória, diante do Fla:

"Eu vivo futebol 24 horas. Ontem (quinta-feira), eu não vi o Grêmio. Assisti ao jogo do Vitória, porque era o nosso próximo adversário.Precisamos trabalhar. Não há outra forma. Todos adversários são fortes. O Vitória é forte. Mostrou contra o Corinthians. O Brasileiro está muito difícil. É preciso respeitar todos. Não vejo bicho papão. Somos os mesmos ganhando, empatando ou perdendo com a mesma humilde, pezinho no chão. Sempre o próximo jogo é o mais importante. Não mudaremos nossa diretriz", afirmou.14h20 | Jogos encerrados neste domingo:

Santos 3x0 Botafogo

América-MG 1x0 Figueirense

A partida Vitória x Inter será realizada no estádio Barradão, em Salvador. Com capacidade para 36 mil torcedores

Inter não vence Vitória no Barradão desde 2003 (Foto: EC Vitória/ Divulgação)

Curiosidade: O Inter não vence o Vitória há 13 anos no Barradão.

Arbitragem fica por conta de Thiago Duarte Peixoto (SP), auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP).

Pendurados do Internacional: Pendurados: William, Vitinho, Eduardo Sasha, Paulão, Fernando Bob, Anselmo, Andrigo e Alex.

Provável escalação do Inter: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur; Fernando Bob, Fabinho (Anselmo), Andrigo e Gustavo Ferrareis; Eduardo Sasha e Vitinho.

Provável escalação do Vitória: Fernando Miguel; Maicon Silva, Victor Ramos, Ramon e Euller; Amaral, Willian Farias, Flávio, Vander e Dagoberto; Kieza.

+Exame de Fabinho não aponta lesão e volante fica à disposição para Argel Fucks

+Valdívia volta aos treinamentos com Internacional sete meses após cirurgia

Por outro lado, o Internacional vive ótima fase após conquistar o pentacampeonato gaúcho. A equipe de Argel Fucks é líder da competição, com 13 pontos, ao lado do Corinthians, com a mesma pontuação. O Colorado, junto da Chapecoense, é o único invicto da competição nacional. Time gaúcho vem de vitória sobre o Atlético-PR, por 1 a 0, no Beira-Rio.

+Mancini reconhece fase irregular do Vitória: "Espero que a oscilação seja agora no início"

+Fernando lamenta derrota e já pensa no próximo jogo: "Temos que vencer"

O Vitória vem de derrota para o Flamengo, fora de casa, por 1 a 0. O time de Vagner Mancini é 14° colocado, com cinco pontos e apenas uma vitória em cinco jogos.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora, todas as emoções de Vitória x Internacional, pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro 2016. Fique conosco, em tempo real, no Vavel Live!