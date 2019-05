Resultado Santos x Botafogo no Brasileirão Série A 2016 (3-0)

A VAVEL Brasil agradece a todos que acompanharam a nossa transmissão nesta manhã! Continue nos acompanhando nas redes sociais e até a próxima!

O próximo confronto do clube paulista é em Pernambuco, contra o Santa Cruz. Já o Botafogo enfrenta o Vitória na inauguração da Arena Botafogo.

Com a vitória do Santos por 3 a 0, o clube ocupa a sétima posição com 7 pontos. Já o alvinegro carioca, após péssimo jogo, ocupa a pior colocação do campeonato com apenas uma vitória e 4 pontos.

48' Sandro Meira Ricci apita o fim da partida!

47' Diego tenta lance para a área, mas a bola passa direto

45' Gervásio faz lances pífios desde que entrou e nada produz

45' TRÊS MINUTOS DE ACRESCIMO!

44' Leandrinho bate escanteio para trás, a bola encontra Gervásio que dá toque para fora

42' Tiago Maia recebe a bola de Serginho na entrada da área, mas é desarmado em seguida

41' Time do Santos tenta partir jogada, Diogo Victor toca para Tiago Maia, mas a bola sai pela lateral

40' Victor Luis pressiona tentando conseguir escanteio, mas encosta na bola e é tiro de meta

38' Substituição no Santos! Saiu: Victor Bueno. Entrou: Valencia

37' Escanteio para o Botafogo, Gervásio bate fechado nas mãos do goleiro santista

36' Gervásio manda para Sassá, a bola passa por ele e Bruno Silva fica com a bola, mas não chuta com perigo

35' Sassá cruza longo demais para Neilton na área

34' IMPEDIDO! Lançamento para jogador do Santos, mas o impedimento foi marcado

31' Gervásio cobra falta forte com efeito direto para a área e Vanderlei sai bem e manda para linha de fundo

28' Substituições: no Santos sairam Joel e Léo Cittadini para a entrada de Diogo Vitor e Serginho. No Botafogo saiu Ribamar para a entrada de Sassá

27' Leandrinho tenta escapar de marcação, a bola fica com Ribamar e toca para Gervásio que chuta longe

26' Como joga mal o time do Botafogo, só dá Santos

24' GOL CONTRA DO BRUNO SILVA! Victor Bueno bate escanteio para a área em cima de Bruno Silva que manda para o fundo da rede

24' GOOOL DO SANTOS!

23' Victor Luis coloca a bola na área, mas ninguém aparece e a defesa santista tira dali

21' Gervásio tenta lançamento para frente, mas a bola fica nas mãos de Vanderlei

19' Leandrinho encontra Ribamar, ele devolve a bola, mas o meia não consegue fazer o lançamento

16' Torcida do Santos xinga o ex-jogador e revelação do clube, Neilton

15' CARTÃO AMARELO! Thiago Maia do Santos

14' Em sobra de bola na entrada da área, Neilton finaliza mal e a bola vai para fora

12' PERDEU! Neilton bate muito mal para fora e Vanderlei fica parado olhando a bola ir longe do lado da trave direita

11' PENALTI!!! Dudu Cearense inverte para Diego, que encontra Neilton na área e David Braz faz pênalti no jogador

05' Victor Bueno cobra falta, mas Helton Leite espalma para a linha de fundo

00' ROLA A BOLA!

Substituição no Botafogo: saída de Gegê e Anderson Aquino para a entrada de Gervásio Nunez e Neilton

46' Fim de primeiro tempo no Pacaembu!

45' MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO/1

44' Victor Bueno dá linda caneta em Leandrinho

40' QUASE! Diego recebe e cruza para Aquino na área que cabeceia para Gegê chegar chutando, mas Ribamar trava o chute do jogador

39' Gegê tenta jogada com Victor Luis pelo lado esquerdo, mas não consegue se livrar da marcação santista

34' Grande jogada do Santos, após toque de calcanhar de Zeca, Cittadini toca para Paulinho que se livra da marcação de Victor Luis e chuta em cima do goleiro Helton Leite, o goleiro chegou a encostar na bola, mas não consegue evitar o gol

34' GOOOOL DO SANTOS!

33' Zeca tenta lançar para frente, mas defesa do Botafogo tira e manda para lateral

30' CARTÃO AMARELO para Leandrinho após dura falta em Joel

29' Dorival reclama com o time que esfriou após o gol

28' Leandrinho bate falta direto para a área, Emerson Silva cabeceia para a linha de fundo

27' Ribamar recebe a bola, mas estava mal posicionado, como sempre

24' Diego cruza para a área, Ribamar tenta subir, mas não alcança e faz falta no goleiro santista

18' Ribamar recebe na área sendo marcado por um, ganha e tenta chutar, mas Vanderlei trava

17' Santos faz inversão de jogo com Zeca, mas Bruno Silva desarma

15' Dudu Cearense toca para Gegê que finaliza muito longe do gol

14' Cobrança de pé direito, mas a bola fica na barreira

13' Falta perigosa para o Botafogo, Gegê e Emerson Santos estão na bola

10' Thiago Maia faz lançamento para Victor Bueno que recebe sozinho, aproveita falha de Helton Leite e dá chapéu no goleiro entrando com bola e tudo

10' GOOOL DO SANTOS!

08' Gustavo Henrique pressiona e Bota ganha escanteio

07' Cobrança do Victor Bueno, Helton Leite sai bem e fica com a bola

06' Falta perigosa do Leandrinho em cima de Renato

04' Zeca chega pela lateral, tenta passe, mas Emerson Santos estava atento no lance

02' Leandrinho trabalha a bola com Gegê, cruza a bola na área, mas a zaga tira mais uma vez

02' Victor Luis faz cruzamento para a área, mas a defesa do Santos tira dali

01' Renato rouba a bola, primeira chegada do Santos com chute de Victor Bueno

00' O time do Santos trabalha a bola no campo de defesa

00' Rola a bola!

Os times já estão em campo para o confronto às 11h!

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Serginho e Léo Cittadini (Ronaldo Mendes) Vitor Bueno; Paulinho e Joel

BOTAFOGO: Helton Leite, Diego, Emerson Silva, Emerson Santos e Victor Luis; Bruno Silva, Fernandes, Leandrinho e Juan Salgueiro; Neilton (Anderson Aquino) e Ribamar.

As semelhanças não param por aí. Ambos estão muito desfalcados. O Santos segue sem suas principais estrelas. O atacante Ricardo Oliveira está entregue ao departamento médico, enquanto que o meia Lucas Lima e o artilheiro Gabigol servem à Seleção Brasileira na Copa América centenária, que está sendo disputada nos Estados Unidos.

A lista de atletas lesionados no Botafogo também é enorme e conta com o goleiro Jéfferson, o lateral-direito Luis Ricardo, o lateral-esquerdo Victor Luis, o zagueiro argentino Joel Carli, os volantes Aírton e Rodrigo Lindoso e o atacante Luis Henrique.

Neste cenário, cabe os dois treinadores tentarem manter a tranquilidade.

“Muitos falam que o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento, mas vejo o meu time lá na frente daqui a umas dez rodadas. O importante neste momento é mantermos a tranquilidade e sabermos que o Campeonato Brasileiro está apenas começando. Não podemos nos esconder atrás de desculpas e precisamos evoluir em relação ao jogo contra o Cruzeiro, quando nada fizemos no primeiro tempo. Acredito em um melhor desempenho contra o Santos”, disse Ricardo Gomes, treinador do Botafogo.

“É uma outra proposta. Com o Corinthians tinha um objetivo, contra o Botafogo é outra maneira de jogar. Só quero pedir o apoio do torcedor. Com paciência é que conseguiremos uma recuperação. Nada está perdido, o campeonato está só começando”, comentou Dorival.

Os jogadores santistas tratam a partida como estratégica. Uma nova derrota, seria a terceira seguida na competição, pode levar o time da Vila Belmiro para a zona de rebaixamento. Então, o clima é de decisão para os alvinegros.

“Esse jogo é muito importante para o Santos, pois precisamos subir rapidamente na tabela de classificação e vamos jogar em casa, contando com o apoio do nosso torcedor. Com todo respeito ao Botafogo, apenas a vitória nos interessa”, avisou o goleiro Vanderlei, talvez único jogador do Peixe isento de qualquer pressão individual depois de mais uma grande exibição no clássico.

Os botafoguenses, apesar de também não viverem situação confortável, estão esperando uma pressão do adversário, pelo jogo ser no Pacaembu, e querem tirar proveito disso.

“O Santos está muito pressionado e por isso mesmo vai precisar sair em busca do resultado. Portanto, o Botafogo vai precisar ter tranquilidade para aguentar uma pressão inicial. É importante saber lidar com esse tipo de situação, esperando o momento certo de vencer”, explicou o zagueiro Emerson Santos.

Em termos de escalação, Dorival deverá promover o retorno dos atacantes Paulinho e Joel. Assim, dois dos três meias utilizados contra o Corinthians deverão ir para o banco de reservas: Elano, Léo Cittaedini e Vitor Bueno. O último deve seguir entre os titulares, enquando Ronaldo Mendes ainda pode roubar a vaga dos outros dois atletas.

No Botafogo, Ricardo Gomes deve promover o retorno do meia Leandrinho para melhorar a criatividade, o que implicará na saída do volante Diérson. O atacante Anderson Aquino corre risco de ser barrado e neste caso Neilton é o mais cotado para começar jogando.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Santos x Botafogo em tempo real no Brasileirão 2016! Fique conosco!