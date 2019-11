Resultado: Cruzeiro x São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2016 (0-1)

Um grande abraço, e até mais!

O São Paulo volta a vencer na competição após perder para o Figueirense em Florianópolis. Na sexta colocação com 10 pontos, o Tricolor agora recebe o Atlético-PR no Estádio do Morumbi na próxima rodada

A derrota mantém o Cruzeiro na zona de rebaixamento. A equipe de Paulo Bento é a 18ª colocada com apenas cinco pontos ganhos. Na próxima rodada a equipe encara o rival América-MG, que venceu sua primeira partida no Brasileirão nesta rodada, diante do Figueirense

Com um gol de Ytalo ainda na primeira etapa, o São Paulo com muitos desfalques vence o Cruzeiro no Mineirão, mantém bom retrospecto diante da Raposa e volta a vencer no Brasileirão

93' FIM DE JOGO EM BELO HORIZONTE

89' Teremos mais três minutos de acréscimo

89' FÁBIO, Thiago Mendes arranca bem, deixa Lucas Fernandes de frente para a meta adversária, mas o garoto bate fraco para a defesa do goleiro cruzeirense

88' Lucas cruza bem, Denis sai mal do gol e se choca com Douglas Coutinho

86' CARTÃO AMARELO PARA O CRUZEIRO, Riascos recebe o segundo cartão do jogo. O segundo para a Raposa

83' DENIS, Romero cruza na área, Riascos e Douglas Coutinho vão para a bola mas o goleiro do São Paulo abafa na hora exata

77' ISOLOU, Desta vez foi Alisson quem fez uma linda jogada passando por dois marcadores, mas na hora da finalização o meia mandou MUITO longe do gol adversário

75' QUASE UM GOLAÇO, Auro limpa a marcação cruzeirense com categoria e finaliza de muito longe, e vê a bola passando com muito perigo da meta de Fábio

73' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Sai o autor do gol, Ytalo. Entra mais um garoto, este estreante: Luís Araújo, que jogou o Paulistão pelo Novorizontino

73' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO, Entra Douglas Coutinho na vaga de De Arrascaeta, outro que sai muito vaiado

72' Kelvin invade a área, limpa Fábio mas Lucas chega bem para fazer a cobertura e afastar

71' E AÍ JUÍZ? Riascos recebe tranco de Maicon dentro da área e pede pênalti, o árbitro manda seguir

70' Com dores, Ytalo também deve sair

70' Douglas Coutinho será a última alteração de Paulo Bento

68' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Entra o garoto Lucas Fernandes na vaga de Centurión, que fez uma boa partida

67' QUE FASE, Kelvin faz linda jogada e deixa Alan Kardec sozinho pela ponta direita, o camisa 14 invade a área e bate mal na bola, desperdiçando a chance do segundo gol

66' Cotado como titular antes do jogo, Lucas Fernandes irá entrar no Tricolor

64' Riascos entrou bem e vai dando movimentação no ataque da Raposa

63' POR POUCO, Bruno Rodrigo cabeceia com muito perigo após cobrança de escanteio

58' Alisson arrisca de longe mas isola

57' Willian responde as provocações da torcida "batendo" a mão no escudo do Cruzeiro em sua camisa

56' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO, Alisson entra na vaga de Robinho, que não repetiu as boas atuações diante do São Paulo quando vestia a camisa do Palmeiras

56' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO, Sai Willian, muito vaiado, e entra Riascos

55' De Arrascaeta cruza e a bola passa por toda a extensão da área sem ninguém tocá-la

54' Kardec deixa Ytalo sozinho na área com um lindo toque de calcanhar, mas o autor do gol são-paulino estava em posição irregular

53' Alisson e Riascos irão entrar no Cruzeiro

51' QUASE CONTRA, Kelvin cobra escanteio, Maicon desvia e Lucas por pouco não faz contra

48' De Arrascaeta tenta a finalização de perna esquerda, sem muita direção

46' Ytalo faz lindo lançamento para Kelvin, o atacante vai para a linha de fundo e fica sem espaço para cruzar

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

45' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Sai Bruno com dores musculares e entra Auro

Equipes de volta ao gramado para a segunda etapa

Mascotes de São Paulo e Cruzeiro vão realizando uma disputa de pênaltis no Mineirão

Cruzeiro vai permanecendo na zona de rebaixamento com esta derrota

Jogo equilibrado e de muita qualidade em Belo Horizonte. Ytalo foi quem marcou o único tento desta primeira etapa.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO MINEIRÃO

44' CARTÃO AMARELO PARA O CRUZEIRO, Lucas para Centurión mais uma vez com falta, desta vez, advertido com o primeiro cartão do jogo

41' Robinho arrisca na entrada da área mas Maicon desvia para escanteio

39' A Raposa segue com dificuldades para criar. De Arrascaeta apagado.

38' Após o placar ser inaugurado o Tricolor vai priorizando a marcação, mas segue obtendo bons contra-ataques, principalmente com Kelvin e Bruno pela direita

34' O Cruzeiro chega pela direita com Romero mas ninguém desvia dentro da área.

32' Denis tromba em Élber após o atacante receber um lançamento já parado por impedimento

30' Paulo Bento e Edgardo Bauza seguem reclamando da arbitragem. Nenhum cartão foi mostrado até o momento

29' QUASE, Maicon desvia de cabeça o cruzamento de Kelvin e por pouco não amplia

28' Desta vez o árbitro marca a falta em cima de Centurión. Vai ter bola na área do Cruzeiro.

27' A vitória vai levando o Tricolor para a sexta colocação do Brasileirão

26' Mais uma vez Centurión pede falta e o árbitro não marca

25' Para quem gosta de estatísticas: o São Paulo também saiu na frente no último jogo válido pelo Brasileirão no Mineirão. No ano passado, Luís Fabiano abriu o placar, mas Willian e Leandro Damião viraram para os mineiros

23' Ytalo estreou há três partidas atrás diante do Coritiba, e vinha sendo colocado sempre nos minutos finais dos últimos três jogos. Aproveitando a ausência de Ganso, o ex-jogador do Audax vai fazendo uma boa partida no Mineirão

22' Brilha a estrela de Ytalo. O atacante improvisado de meia bate bonito de perna esquerda, sem chances para Fábio. Primeiro gol dele em sua primeira partida como titular do Tricolor.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO

18' Bela virada de Lugano para Centurión que consegue mais um escanteio para o Tricolor

15' Muito equilíbrio até o momento em Belo Horizonte. Bom início de jogo.

14' Escanteio venenoso cobrado por Kelvin. Por pouco Lugano não desvia para o gol

12' Primeira falta um pouco mais forte de Lucas em cima de Kardec

11' De Arrascaeta bate mal a falta, sem perigo para a meta de Denis

10' Falta de Lugano em cima de Élber na ponta esquerda do ataque cruzeirense. A primeira do jogo.

8' Bruno cruza com perigo de perna esquerda mas Alan Kardec novamente não chega na bola

7' PERDEU, Centurión perdeu a bola no ataque e pediu o falta, o árbitro mandou seguir e a zaga são-paulina ficou parada. Willian entrou livre na área mas pegou muito mal de perna esquerda

6' Cruzeiro chega com perigo com Lucas pela direita, mas Lugano afasta. No lance seguinte De Arrascaeta cruza e Élber não consegue finalizar para o gol

5' Sem um grande marcador no meio de campo, todos os jogadores do setor ofensivo do Tricolor voltam para ajudar na marcação

4' Kelvin faz boa jogada pela direita, cruza com veneno e Alan Kardec não consegue desviar

2' Cruzeiro começa a partida com dificuldades para permanecer com a posse de bola

1' São Paulo troca passes em sua defesa com tranquilidade neste primeiro minuto

0' COMEÇA O JOGO NO MINEIRÃO

Do outro lado, o rápido ataque do Cruzeiro deve encontrar uma marcação leve do Tricolor, já que nenhum dos dois volantes são-paulinos tem a marcação como ponto forte

Tricolor deve atacar o adversário com um trio de meio campo extremamente ofensivo

Torcida empurra a Raposa no Mineirão

Hino Nacional já vai sendo ouvido por um público razoável no Mineirão

Equipes em campo para o aquecimento

Os resultados da rodada estão deixando a Raposa na antepenúltima colocação do Brasileirão. Já o Tricolor, permanece nas posições intermediárias da tabela.

As opções de Edgardo Bauza serão: Renan Ribeiro, Lucão, Daniel, Rogério, Auro, Lucas Fernandes, Luís Araújo, Artur, Lucas Kal.

Paulo Bento terá como suplentes: Rafael, Léo, Ariel Cabral, Alisson, Riascos, Bruno Nazário, Douglas Coutinho, Matías Pisano, Fabrício Bruno, Alex, Federico GIno, Lucas França.

Destaque na vitória diante do Botafogo,o meia Robinho falou sobre o momento do Cruzeiro: “Estou feliz, acho que o time precisava desta vitória, eram cinco partidas sem vitórias. Muito importante entrar jogando e conseguir jogar 60 minutos, agora é descansar e pensar no jogo de domingo”

O próprio site oficial do Tricolor havia divulgado durante a semana que Rogério e Lucas Fernandes disputavam a vaga deixada por Ganso, que está na Seleção Brasileira. Porém, Bauza surpreendeu ao escalar o recém chegado Ytalo, destaque do Audax, vice-campeão paulista. A escalação é ainda mais curiosa pois o atleta é centroavante de origem.

São Paulo escalado com novidades: Denis; Bruno, Maicon, Lugano, Matheus Reis; Thiago Mendes, João Schmidt, Centurión, Ytalo, Kelvin; Alan Kardec.

Confira o histórico entre as equipes: Foto: Reprodução/ Twitter São Paulo FC

A Raposa está escalada para encarar o Tricolor no Mineirão: Fábio; Lucas, B.Viana, B. Rodrigo, Bryan; L. Romero, Henrique, Robinho, De Arrascaeta; Élber, Willian.

Acompanhe à partir de agora o pré-jogo VAVEL Brasil de Cruzeiro x São Paulo

Mesmo com um histórico positivo atuando em Belo Horizonte, nas duas últimas duas partidas realizadas no Estádio do Mineirão (palco no duelo deste domingo) o Cruzeiro levou a melhor: no ano passado, vitória pela Libertadores por 1 a 0 e pelo Brasileirão por 2 a 1 em Cruzeiro x São Paulo na VAVEL Brasil.

impossível falar de Cruzeiro x São Paulo e não lembrar disso pic.twitter.com/oBBWdRBxJr — Ragnar Lothbrok» (@cec_tiago) 3 de junio de 2016

Em 1995 o Cruzeiro conquistou a Copa Ouro nos pênaltis após derrotar o São Paulo em Pacaembu.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x São Paulo, LUCAS FERNANDES: Com apenas 18 anos de idade, a principal estrela da base do Tricolor nos últimos anos deve ter sua primeira sequência como titular iniciada neste domingo (5). Substituindo PH Ganso, que foi convocado pela Seleção Brasileira, o autor do primeiro gol são-paulino no Brasileirão terá a tarefa de comandar a criação da equipe, e pode surpreender nos contra-ataques com sua ótima visão de jogo e com sua arrancada em velocidade juntamente ao lado de Kelvin.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x São Paulo, DE ARRASCAETA: Criticado desde o início do ano, o uruguaio que chegou como promessa ainda não se firmou pela equipe cruzeirense. Diante do Tricolor, que chegou a sondar uma troca do atleta com Alan Kardec, De Arrascaeta terá a oportunidade de ouro de brilhar em uma grande partida, principalmente se destacarmos que a marcação do meio-campo são-paulino não estará com sua principal peça de desarme, o volante Hudson que está lesionado.

Para a surpresa de muitos, a vantagem dentre os últimos cinco confrontos realizados com mando do Cruzeiro pelo Brasileirão não é da equipe da casa. São duas vitórias são-paulinas, dois empates e apenas uma vitória Cruzeirense, justamente a do ano passado. Na ocasião, Luís Fabiano inaugurou o marcador, mas viu Willian e Damião virarem o marcador para a Raposa.

No ano passado, o Cruzeiro levou mais uma vez vantagem diante dos paulistas, desta vez pela Libertadores. As equipe se enfretaram pelas oitavas de finais da competição. Em São Paulo, vitória do Soberano por 1 a 0, tento anotado por Centurión. Em Belo Horizonte, placar devolvido com gol de Leandro Damião. Nas penalidades, uma grande disputa que culminou na classificação da Raposa, que seria eliminada na fase seguinte para o futuro campeão River Plate.

Em 2014, Cruzeiro e São Paulo protagonizaram a briga pelo título do Brasileirão. Os mineiros viviam uma grande fase, e enfrentavam o embalado Tricolor que contava com Kaká em seu elenco. No jogo no Morumbi, quando as equipes já brigavam ponto a ponto, o São Paulo venceu por 2 a 0 a Raposa, mas não foi suficiente para levar um grande risco ao bicampeonato cruzeirense que se consagraria mais tarde sem muitas dificuldades.

O Cruzeiro ocupa atualmente apenas a 15ª colocação do Brasileirão com cinco pontos conquistados. Já o Tricolor, está na 9ª posição com sete pontos ganhos.

Já o São Paulo estreou com vitória, também longe de casa diante do Botafogo; em seguida perdeu para o Internacional, empatou com o Coritiba, venceu o clássico diante do Palmeiras e perdeu novamente para o Figueira no Orlando Scarpelli, deixando ainda mais evidente a oscilação da equipe diante de diversos desfalques.

O Cruzeiro chegou a amargar as últimas colocações do campeonato nas primeiras rodadas. Foram duas derrotas para Coritiba e Santa Cruz; dois empates com Figueirense e América-MG; e finalmente os primeiros três pontos diante do Botafogo em Brasília.

Está cada vez mais claro que o Tricolor está de olho na partida de julho, diante do Atlético Nacional pelas semi-finais da Libertadores. A equipe até venceu duas partidas neste Brasileirão, mas demonstra, principalmente fora de casa que é uma equipe desinteressada, que "acorda" apenas nos momentos finais da partida.

Após vencer na última rodada sua primeira partida sob comando do português Paulo Bento, a Raposa busca sua segunda vitória consecutiva diante de um São Paulo extremamente desfalcado

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Cruzeiro x São Paulo no Brasileirão 2016! Fique conosco!