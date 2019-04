Com idade olímpica, Marquinhos diz que tem liberação do PSG para disputar os Jogos

Uma das esperanças do Brasil no futuro, o zagueiro Marquinhos vem buscando seu espaço cada dia mais na Seleção principal. Na tarde desta segunda-feira, o jogador do PSG deu entrevista coletiva em Orlando, nos Estados Unidos. Os brasileiros treinam para enfrentar o Haiti na próxima quarta-feira (8).

A liberação dos jogadores por parte dos clubes para a disputa da Copa América e dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro é uma questão que vem dando dor de cabeça para a CBF. Entretanto, Marquinhos afirmou que está tudo certo e será uma das opções para a disputa da medalha. "Tenho a liberação. No começo, (o PSG) acabou dificultando um pouco, mas tudo foi conversado. Tenho idade olímpica e está tudo certo", disse.

O empate em 0 a 0 com o Equador na estreia acabou rendendo muitas críticas negativas à Seleção. O zagueiro, que começou como titular no lugar de Miranda, ressaltou as coisas boas e elogiou os adversários.

"Houve muitas coisas positivas. Colocamos muitas coisas em prática do que foi combinado. Tivemos boa posse de bola, saímos de trás trabalhando a bola. O Equador dificultou muito, marcou muito bem, nos propôs dificuldades no contra-ataque. Tivemos situações de gol e não conseguimos concretizar", comentou.



Sobre seu futuro, o atleta deixou em aberto se permanece na França ou iniciará uma nova caminhada em outro time. "Em todo mercado há especulações, mas tenho contrato com o PSG até 2019. Pelo interesse de alguns clubes, muita coisa vai sair, mas procuro estar focado na Copa América porque isso aqui é muito importante para mim. Tenho contrato com o PSG, é claro que minha situação está em discussão, mas tudo vai ser resolvido após as competições com a Seleção".

Para o jogo com o Haiti, o favoritismo do Brasil é ainda maior. Em caso de derrota ou empate, a situação dos pentacampeões mundiais na competição ficará bastante delicada no grupo. Marquinhos fez questão de ter cautela e valorizou o duelo.

"O Brasil sempre tem que ganhar, é obrigação, mas temos de ter os pés no chão, respeitar o adversário, fazer por merecer. O jogo não será dado para a gente, temos de merecer, correr atrás e fazer valer. Temos de respeitar nosso adversário. Vimos o jogo do Haiti com o Peru, que acabou vencendo por 1 a 0, gol do Guerrero. Foi apertado. O futebol hoje é muito nivelado, estudado, todos sabem defender e atacar em grupo, os espaços em campo diminuem cada vez mais. Temos de analisar o que explorar melhor, quem são os jogadores mais perigosos deles", finalizou.