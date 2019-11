Diário Olé provoca Seleção Brasileira após nova goleada por 7 a 1

O Brasil venceu o Haiti por 7 a 1, na noite desta quarta-feira (08), em jogo válido pela segunda rodada da Copa América Centenário. Mas, o que seria uma goleada normal, fez renascer o fantasma da Copa do Mundo de 2014, onde a seleção foi derrotada pelo mesmo placar para a Alemanha, na semifinal. E quem se aproveitou dessa coincidência para provocar foi o Diário Olé, famoso jornal argentino.

Na capa, uma gigantesca frase com os dizeres "Vocé, decime qué se siente", traduzido corretamente como "Você, me diz como se sente", mas contando um trocadilho com o número sete no fim. A provocação faz referência a canção 'Brasil, decime que se siente', que embalou os hermanos durante todo o Mundial no país.

"Brasil não teve piedade de um débil selecionado do Haiti, que foi goleada por 7 a 1 em Oralndo. Revanche do Mundial 2014 contra Alemanha? Ah, não, espera", dizia o subtítulo da capa

Provocaçoes à parte, a Seleção Brasileira é momentaneamente líder do Grupo B com quatro pontos conquistados e aguarda o duelo entre Equador e Peru que se enfrentam ainda nesta noite. Vale recordar também que no Mundial 2014, a Argentina foi derrotada pela mesma Alemanha por 1 a 0 na decisão, mantendo-se com apenas dois títulos mundiais. O Brasil, segue com cinco.