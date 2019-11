Resultado Fluminense x Grêmio no Brasileirão 2016 (1-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Fluminense x Grêmio. Até a próxima!

O empate deixa o Fluminense na nona posição com dez pontos. O Grêmio, por sua vez, permanece na vice-liderança do Brasileirão, com 14.

O resultado é bastante comemorado pelo Grêmio, que jogou com um a menos durante todo o segundo tempo.

Fluminense e Grêmio apenas empatam em 1 a 1, no Raulino de Oliveira. Marcelo Hermes e Marcos Jr, um em cada tempo, marcaram os gols da partida.

50' Fim de jogo!

48' Grêmio se fecha e tenta segurar o empate

46' Flu segue buscando a virada.

45' +5 de acréscimo

44' Jonathan vai à linha de fundo e cruza mal.

43' Torcida tricolor em Volta Redonda começa a ficar impaciente!

41' Scarpa cruza, Magno Alves desvia de cabeça para a segunda trave, e Edson desperdiça.

40' Fluminense segue sufocando o Grêmio em busca da virada.

39' CARTÃO AMARELO PARA EDÍLSON! (Grêmio)

37' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JR E GUM! (Fluminense)

37' Richarlison e Edilson se estranham e jogo fica parado.

34' Scarpa cobra falta e Magno Alves cabeceia por cima.

33' Substituição no Grêmio! Sai: Douglas; Entra: Bressan.

32' Bruno Grassi cai no gramado e recebe atendimento médico.

31' Marcos Junior pega sobra na área e bate cruzado com perigo. Quase a virada!

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! MARCOS JR!! Atacante recebe de Scarpa e bate cruzado, sem chances para Bruno!!

28' Substituição no Grêmio! Sai: Everton; Entra: Léo Tilica

25' Jonathan recebe de Scarpa e chuta, mas Maicon salva.

22' Jogo caiu de nível tecnicamente em relação ao primeiro tempo. Muita bola alçada na área e pouca criação.

20' Fluminense continua pressionando, mas não consegue incomodar o goleiro Bruno. Grêmio segue fechado.

18' CARTÃO AMARELO PARA CÍCERO! (Fluminense)

18' Substituição no Grêmio! Sai: Bobô; Entra: Jailson.

17' Substituição no Fluminense! Sai: Douglas; Entra: Magno Alves.

15' Após dividida, Marcos Junior acerta as travas da chuteira no Douglas. Juiz, de costas, não viu o lance.

13' O Grêmio se fecha e sofre pressão do Flu.

12' Jonathan cruza de primeira na cabeça de Marcos Junior, que manda para fora.

11' Mesmo sem um centroavante fixo, o Fluminense abusa dos cruzamenos na área.

10' Marcos Jr cruza para a área e Edilson recua de peito para o goleiro.

7' Essa é a primeira partida do Fluminense sem o Fred, que se transferiu para o Atlético-MG.

5' Em vantagem numérica e atrás no placar, o Fluminense começa pressionando o Grêmio nesse segundo tempo.

3' Marcos Jr avança pela esquerda e cai. Juiz nada marca.

1' Lembrando que o Grêmio inicia a etapa final com um a menos. Ramiro expulso aos 33'.

0'Substituição no Fluminense! Sai: Maranhão; Entra: Marcos Jr.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Com gol do lateral Marcelo Hermes, o Grêmio vai vencendo o Fluminense nesse primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

47' Scarpa cobra falta, mas bola fica com goleiro Bruno.

46' Scarpa recebe na entrada da área e chuta com perigo.

44' +3 de acréscimo

42' Richarlison recebe na lateral da área e bate cruzado para boa defesa de Bruno.

41' Com o resultado, o Grêmio vai assumindo a liderança do Brasileirão.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!! MARCELO HERMES!! Lateral recebe de Bobô, toca por cima de Cavalieri e abre o placar!

38' Mesmo com um a menos, Grêmio continua no campo de ataque.

35' Ambos os cartões foram por reclamação. Grêmio fica com 10.

34' CARTÃO AMARELO PARA MAICON! (Grêmio)

33' CARTÃO VERMELHO PARA RAMIRO! (Grêmio)

32' Wellington Silva dá carrinho por trás em Edílson, que cai. Árbitro manda seguir.

30' Douglas cruza na área, mas bola sobra com goleiro.

28' Posse de bola equilibrada no momento: 50 a 50.

27' Wellington Silva cruza e defesa afasta.

25' Edílson chuta e bola bate no braço de Henrique na área. Juiz manda seguir, para a reclamação dos gremistas.

23' Cícero quase na pequena área, finaliza à queima-roupa para milagre de Bruno Grassi.

20' Giuliano gira e bate para o gol, mas árbitro assinala impedimento.

18' Richarlison dá dois dribles e bate no cantinho, mas Bruno defende!

17' Apesar do 0 a 0, jogo é movimentado no Raulino de Oliveira.

15' Maranhão toca para Douglas, que na entrada da área, chuta por cima.

13' Ramiro lança Giuliano na área, mas bola sai.

12' Maranhão cruza na área, mas Richarlison não alcança.

10' Bobô recebe na lateral da área e chuta. Cavalieri defende em dois tempos.

8' Everton leva a pior em dividida com Wellington Silva e fica caído.

7' Douglas tenta o passe para Ramiro na área, mas Cavalieri sai do gol.

5' Mandante, Fluminense fica mais com a posse de bola nesse início.

3' Scarpa lança Richarlison, que bate cruzado com perigo!

2' Maicon se atrapalha e manda a bola para fora.

0' Scarpa dá lindo lençol e levanta a torcida do Flu!

0' COMEÇA O JOGO!

Fluminense x Grêmio em campo nesse momento!

Falta pouco para a bola rolar. Em breve, as equipes entrarão no gramado do Raulino de Oliveira.

GRÊMIO ESCALADO! Bruno Grassi, Edilson, Pedro Geromel, Wallace e Marcelo Hermes; Maicon, Ramiro, Giuliano e Douglas; Everton e Bobô

FLUMINENSE ESCALADO! Diego Cavalieri, Jonathan, Gum, Henrique e Giovanni; Edson, Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa e Maranhão; Richarlison

Em instantes, divulgaremos as escalações oficias de Fluminense x Grêmio. Fique conosco!

Pré-jogo >>> Sem Fred, Fluminense recebe Grêmio para retomar caminho das vitórias no Brasileirão

A arbitragem do confronto entre Fluminense x Grêmio fica por conta de André Luis de Freitas Castro (GO). Ele terá como auxiliares Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS).

O estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, é o palco do jogo Fluminense x Grêmio. O estádio tem capacidade para 10 mil torcedores e promete receber bom público.

FIQUE DE OLHO Fluminense x Grêmio: Giuliano, meia do Grêmio. Na ausência de Luan, cabe ao meia a responsabilidade de ser o protagonista do tricolor gaúcho. Marcou dois gols nesse Brasileirão.

FIQUE DE OLHO jogo Fluminense x Grêmio hoje: Maranhão, atacante do Fluminense. Contratado no mês passado, o jogador fez boa temporada pela Chapecoense e fará a sua estreia como titular diante do Grêmio.

No Grêmio, a baixa fica por conta do atacante Luan, que recebeu três amarelos e, por isso, cumpre suspensão. Para o seu lugar, Roger Machado optou por Bobô. Com isso, o tricolor gaúcho deve ir a campo com: Bruno Grassi, Edilson, Pedro Geromel, Wallace e Marcelo Hermes; Maicon, Ramiro, Giuliano e Douglas; Everton e Bobô

Em relação aos desfalques, o Fluminense não poderá contar com Pierre e Samuel, que estão em transição para a preparação física após lesão. Fora isso, o time carioca deve ir a campo com: Diego Cavalieri, Jonathan, Gum, Henrique e Giovanni; Edson, Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa e Maranhão; Richarlison.

Pelo outro lado, Roger Carvalho, comandante do Grêmio, também espera enfrentar dificuldades: ''O Grêmio é muito forte porque encara todos os jogos como uma decisão e, contra o Fluminense, será mais uma fora de casa. Por isso mesmo vamos precisar de muita entrega e muita determinação. Temos que fazer com que os nossos diferenciais possam prevalecer neste tipo de situação'', disse

Em relação ao confronto deste sábado (11), o técnico do Fluminense Levir Culpi ressaltou as qualidades do Grêmio: ''Vamos enfrentar um dos líderes e que, por merecimento, tem grande pontuação. Podemos tentar encurtar essa distância e é o que vamos fazer porque o jogo será em casa e isso está ao nosso favor'', avisou Culpi

Enquanto no Grêmio, o atacante Negueba foi apresentado como novo reforço, o Fluminense se despediu do atacante Fred, que está de malas prontas para defender o Atlético-MG, com contrato até o fim de 2018.

O último encontro entre Fluminense x Grêmio aconteceu pelo Brasileiro do ano passado. Na 35ª rodada, o time gaúcho derrotou os cariocas pelo placar mínimo com gol de Luan.

Apesar de estarem distantes na tabela, Fluminense e Grêmio vivem bom momento no Brasileirão. O time carioca não perde há três jogos e vem de empate sem gols contra a Chapecoense fora de casa. A equipe do Sul, por sua vez, venceu a Ponte Preta na Arena.

Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a oitava posição com nove pontos ganhos. No G-4, o Grêmio é o segundo colocado com os mesmos 13 pontos de Corinthians e Internacional.

Acompanhe agora Fluminense x Grêmio minuto a minuto, partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, a ser disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).