Possível substituto de Casemiro, Walace comemora chance e alerta sobre Guerrero

O volante Walace, do Grêmio, foi o último a chegar à Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. Após o pedido de dispensa de Luiz Gustavo, ele fez sua estreia no segundo tempo contra o Haiti e deve ser titular no duelo contra o Peru, graças a suspensão de Casemiro.

"Estava ansioso para jogar, mas é normal em todos que vêm pela primeira vez. Foi pouco tempo de adaptação, mas consegui ficar bem. Hoje, estou um pouco mais à vontade e espero ter um pouco mais de oportunidade. Estou tranquilo, já passou o friozinho na barriga", contou o jogador.

Com Casemiro fora, Walace tem grandes chances de ser o titular na partida deste domingo (12). Porém, ainda não tem nada confirmado. "Dunga anda não conversou comigo, mas se ele optar por mim, vou tentar fazer o melhor. Cada um tem o seu estilo. O Casemiro tem o dele. Se eu for escolhido, vou tentar fazer o melhor".

"Enfrentei o Guerrero no Corinthians e no Flamengo. É um jogador muito inteligente, que a gente não pode dar muito espaço. Finaliza muito bem, tem boa primeira bola. É um dos jogadores com os quais a gente tem que se preocupar mais. A gente tem que procurar jogar bola, vencer com nossa competência. Se ele cair em provocação, azar é o dele. Temos que fazer nosso trabalho", comentou.

O Brasil é o líder do Grupo B da Copa América com 4 pontos, assim como seu adversário, o Peru. O Equador bem logo depois, com dois, e o Haiti já está eliminado com 0 pontos. O confronto decisivo para o grupo acontece no próximo domingo (12), às 21h30, no Gillette Stadium.

Basta um empate para a seleção brasileira garantir a classificação às quartas de final, enquanto o Peru precisa vencer para não depender de um tropeço do Equador.