Resultado Coritiba x Sport no Campeonato Brasileiro 2016 (3-2)

?Coritiba encerra sequência negativa diante do Sport e deixa zona de rebaixamento

13:03 As equipes voltam a campo, na 8ª rodada, já nesta quarta-feira (15). Os paranaenses jogam novamente em casa, contra o Palmeiras, às 21h45, já os pernambucanos seguem fora e visitando o Santos, às 21h, na Vila Belmiro

13:01 Com a vitória, o alviverde pula para a 14ª posição, indo a sete pontos. Já o rubro-negro cai para a 17ª colocação, seguindo com cinco

96' Final de jogo no Couto Pereira para Coritiba 3x2 Sport! Em partida eletrizante, com cinco gols e duas expulsões, Coxa leva a melhor sobre o Leão

94' Coritiba administra a vitória parcial e segura os ímpetos do Sport

92' Atrás no placar, o Leão é mais presente ao ataque nos últimos minutos de jogo

90' Seis minutos de acréscimo

88' Cartão amarelo para Renê! Lateral-esquerdo do Sport é punido por falta em Evandro

87' Última mudança no Coritiba! SAI Ruy, ENTRA Fábio Braga

86' Leão passa a chegar mais no ataque e tenta o empate

84' Cartão vermelho para Juan! Meia do Coritiba recebe o segundo amarelo por chutar a bola após marcação de falta para o Sport e é expulso

83' Já o Sport tenta ser criativo nos últimos minutos para arrancar o empate

81' Coritiba faz valer vantagem e administra o resultado parcial a todo custo

79' Modificação no Sport! SAI Gabriel Xavier, ENTRA Rodney Wallace

77' Rodney Wallace é chamado por Oswaldo de Oliveira

75' Alteração no Sport! SAI Edmílson, ENTRA Reinaldo Lenis

74' Cartão amarelo para Serginho! Volante do Sport é punido por reclamação

73' UHHHHHHHHHH! Após cruzamento na pequena área, Kléber manda para o gol, mas Rithely desvia a trajetória da bola e tirando o quarto tento alviverde

72' Coxa insiste e busca sacramentar a vitória o quanto antes

70' GOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! LUCCAS CLARO! Juan cobra escanteio com perfeição, Luccas Claro sobe mais alto que todo mundo e manda para fora do gol. Coritiba 3x2 Sport

69' Substituição no Coritiba! SAI Vinícius, ENTRA Evandro

68' No Couto Pereira, público de 8.700, com renda de R$ 126.096,00

67' Cartão amarelo para Dodô! Lateral do Coritiba é punido por reclamação. Todos os cinco cartões do Coxa foram por esse motivo

65' Apesar da vantagem, o Coxa não agride, dando chance para que o Leão saia no contra-ataque

63' Sport se perde após a expulsão e pouco cria ofensivamente, já o Coritiba visa explorar a superioridade numérica

61' Cartão amarelo para Ronaldo! Jogador do Sport é advertido por falta em Carlinhos

60' Treinador rubro-negro opta por recompor o sistema defensivo depois da expulsão de Matheus

58' Mexida no Coritiba! SAI João Paulo, ENTRA Felipe Amorim

58' Substituição no Sport! SAI Everton Felipe, ENTRA Oswaldo

58' UHHHHHHHHHH! Juan cobra falta com perfeição e Magrão faz boa intervenção

57' Cartão vermelho para Matheus Ferraz! Zagueiro do Sport recebe o segundo amarelo por falta dura em Kléber e é expulso do jogo

55' Cartão amarelo para Juan! Meia do Coritiba é mais um a ser punido por reclamação

53' Logo depois de marcar o segundo gol, Diego sai com liberdade e fica perto de assinalar o terceiro

51' GOOOOOOOOOOOL DO SPORT! DIEGO SOUZA! Everton Felipe faz boa jogada pela direita e Gabriel Xavier cabeceia, porém Wilson faz um milagre. A bola ainda toca na trave e Diego Souza, livre, manda para o gol, deixando tudo igual. Coritiba 2x2 Sport

49' Cartão amarelo para Luccas Claro! Zagueiro do Coritiba é advertido também por reclamação

49' Cartão amarelo para João Paulo! Meia do Coritiba é punido por reclamação

49' UHHHHHHHHHH! Diego Souza sai livre para o gol após erro de Luccas Claro, mas perde chance clara

47' GOOOOOOOOOL DO CORITIBA! KLÉBER! Matheus Ferraz sai jogando errado e Vinícius fica com a bola. O atacante do Coxa toca para Juan, que deixa Kléber cara a cara com Magrão. O Gladiador só teve o trabalho de mandar para o gol. Coritiba 2x1 Sport

46' No primeiro minuto, Diego Souza leva uma pancada de Edinho e precisa sair de campo para ser atendido

45' Recomeça Coritiba 1x1 Sport no Couto Pereira!

12:08 Times já no gramado para o segundo tempo

12:07 Equipes voltam sem mudanças no intervalo

12:04 Já já a bola vai voltar a rolar no Couto Pereira. Não saiam daqui!

12:02 Mesmo com mais presença ofensiva e chutando mais, o time alviverde teve menos posse de bola, vendo o rubro-negro rodar mais a bola

12:00 Apesar de ter criado mais durante toda a etapa inicial, o Coxa não conseguiu ser eficaz nos arremates, marcando apenas uma vez. Já o Leão foi mais objetivo, pois nas únicas chances que teve, parou no goleiro e conseguiu marcar

11:58 Já Gabriel Xavier, meia do Sport, destaca a determinação do time, porém lamenta a má condição do gramado: "Viemos buscar a vitória e até saímos na frente, mas infelizmente tomamos o gol. O campo não está dos melhores, porém está ruim para os dois lados"

11:55 Goleiro do Coritiba, Wilson, ressalta a desatenção da defesa no gol do Sport, exaltando a superação do grupo: "Não podemos dar espaço para um jogador como Diego Souza e ele ainda finalizou três vezes, mas conseguimos crescer no jogo e empatar. Agora, temos de manter a postura e tentar virar"

45+2' Final de primeiro tempo no Couto Pereira para Coritiba 1x1 Sport! Diego Souza deixou o Sport em vantagem, mas Ruy empatou

45+2' Cartão amarelo para Kléber! Atacante do Coritiba ofende o árbitro após solicitação de escanteio na defesa de Magrão, porém o tempo acrescido já havia encerrado

45+1' UHHHHHHHHHHHH! Após cobrança de falta na pequena área, João Paulo desvia e Magrão faz um milagre

45' Dois minutos de acréscimo

43' Leão permanece apático em campo e pouco produtivo, chegando apenas no gol

41' Reta final se aproxima e com os donos da casa levando mais perigo

39' Coritiba pressiona em busca da virada, motivado pelo gol de empate

37' GOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! RUY! Juan cobra lateral dentro da pequena área, Juninho raspa na bola, a zaga dorme no ponto e Ruy, sozinho, deixa tudo igual no Couto Pereira. Coritiba 1x1 Sport

34' Times voltam a ficar sem criatividade em campo e pouco chegam ao ataque, deixando o jogo sem muita emoção

32' Leão valoriza a vitória parcial e administra o resultado, deixando o Coxa sem opção para atacar

30' Kléber é lançado em profundidade e chuta para defesa de Magrão, mas a arbitragem paralisa o lance por impedimento

28' Cartão amarelo para Matheus Ferraz! Zagueiro do Sport é punido por falta em cima de Vinícius, porém o defensor não encostou no adversário

26' O Sport ainda não tinha finalizado no jogo e, no lance do gol, deu três chutes

24' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! DIEGO SOUZA! Após tanto pressionar e precisar chutar três vezes para marcar, Diego Souza fuzila e abre o placar no Couto Pereira. Coritiba 0x1 Sport

22' Confronto segue muito nervoso e sem muitos lances

20' Anfitriões pressionam em busca do primeiro gol, com os leoninos ficando sem saída

18' UHHHHHHHHHH! Juan arrisca de fora da área e a bola passa muito perto

16' Donos da casa tentam explorar os erros dos visitantes, porém sem criatividade e objetividade

14' Ruy toma a bola de Durval e serve Juan, que chuta pela linha de fundo sem levar perigo

12' Duelo permanece sem emoções no começo, com poucos lances no setor ofensivo pelos dois lados

10' Outro jogo que tá rolando, iniciado às 11h, é Botafogo x Vitória, também com placar zerado

8' Pernambucanos buscam atacar mais nos primeiros dez minutos, porém não demonstram objetividade

6' Partida é truncada no início, com muitas faltas e sem muitos lances

4' Coritiba reage às ações ofensivas do Leão, contudo também não é criativo

2' Sport começa mais disposto ofensivamente, mas sem criatividade no setor

0' Bola rolando no Couto Pereira para Coritiba x Sport! Saída de bola é dos alviverdes

11:01 Sport atrasou na subida para o gramado e, com isso, jogo vai ter início tardio

10:59 Agora é a vez do hino nacional ser reproduzido

10:58 Hino paranaense sendo executado neste momento

10:57 TIMES NO GRAMADO! Coritiba e Sport estão dentro das quatro linhas

10:55 Trio de arbitragem sobe ao campo de jogo

10:50 Antes do apito inicial, teremos o protocolo da CBF, com o hino do Paraná e nacional

10:48 Já já a bola vai rolar no Couto Pereira! Não saiam daqui

10:45 Na abertura da 7ª rodada, quatro jogos foram disputados nesse sábado (11). Ponte Preta 2x1 Chapecoense, Internacional 3x1 América-MG, Fluminense 1x1 Grêmio e São Paulo 1x2 Atlético-PR

10:43 Jogadores dos dois times deixam o gramado e retornam ao vestiário para aí entrarem novamente ao protocolo da CBF

10:40 Acostumado com o forte calor de Recife, o Sport tem como adversário também o frio intenso de Curitiba

10:38 Coritiba informa que, para quem estiver afim de ajudar, caixas estão distribuídas nos portões de entrada para doação de roupas de inverno

10:36 As equipes já estão no campo de jogo para realizar a última atividade antes do apito inicial

10:33 Sport repete o sistema ofensivo pela quarta vez consecutiva. É uma evolução em relação ao que era no início do ano

10:31 Gramado do Couto Pereira tem muita areia ainda depois da reforma

10:29 Atletas do Coxa sobem para aquecer sob misto de vaias e aplausos

10:27 Já os jogadores ficam no vestiário, devido ao frio intenso em Curitiba

10:25 Goleiros do Sport sobem para o último aquecimento antes da bola rolar

10:23 O trio de arbitragem é catarinense. O árbitro é Bráulio da Silva Machado, aspirante à Fifa, com Carlos Berkenbrock, quadro especial, e Alex dos Santos, do escalão nacional, como auxiliares

10:20 Samuel Xavier, que cumpre suspensão, só viaja para São Paulo para o jogo contra o Santos nessa segunda-feira (13)

10:18 No banco de reservas, Oswaldo tem como opções: Agenor, Oswaldo, Ronaldo Mancha, Luiz Antônio, Clayton, Rodney Wallace, Reinaldo Lenis, Vinícius Araújo e Túlio de Melo

10:16 SPORT DEFINIDO! Leão está confirmado para o confronto de logo mais com: Magrão; Ronaldo, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Serginho, Rithely, Gabriel Xavier, Diego Souza e Everton Felipe; Edmílson

10:14 No banco, o interino Pachequinho tem à disposição: Elisson, Reginaldo, Nery, Walisson Maia, Ícaro, Fábio Braga, Raphael Veiga, Thiago Lopes, Felipe Amorim, Leandro, Evandro e Ortega

10:12 CORITIBA ESCALADO! O Coxa vai a campo com: Wilson; Dodô, Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; Edinho, João Paulo, Juan e Ruy; Vinícius e Kléber

10:09 "É um processo que fazemos todo ano, no inverno. Tiramos o excesso da grama tipo bermuda e, sobre o gramado antigo, é semeado a nova, que começa a nascer em 15 dias. Agora, está começando a germinar e a aparecer as folhas", disse Denis

10:08 O gramado do Couto Pereira foi trocado na última semana e deve levar 15 dias para ficar ideal. Segundo o engenheiro agrônomo Denis Renaux, da empresa que cuida do tapete do Coritiba, explicou que, todo ano, nesta época, o clube contrata esse tipo de serviço

10:05 Segundo os próprios dirigentes, faltam apenas os jogadores serem aprovados nos exames médicos para a assinatura do contrato

10:03 Em situação conturbada no Brasileirão, o Coritiba segue dando sequência às contratações. A diretoria do alviverde negocia junto à do Goiás a troca que envolve os volantes Patrick, que pertence ao time goiano, e Cáceres, dos paranaenses

10:00 Pouco utilizado por Oswaldo de Oliveira, principalmente após a chegada de Edmílson, o atacante Vinícius Araújo seguirá no Sport até o fim do ano. Mesmo com vínculo até o meio do ano, o Leão vai segurar o atleta até o final para compor elenco

9:57 Durante a madrugada, a temperatura chegou a ficar abaixo de 0 na capital paranaense

9:54 Neste momento, fazem 5ºC em Curitiba, mas sem previsão de chuva

Coritiba e Sport buscam vitória para sair da parte de baixo da tabela

9:48 Sport não perde para Coritiba desde a Série B de 2010! Desde então, foram disputados sete jogos, com seis vitórias dos rubro-negros e um empate

9:45 Faltando pouco mais de uma hora para a bola rolar, o Sport já está presente ao Couto Pereira. Delegação acabou de chegar ao palco do jogo

O cabeça de área, que faz a quarta participação no campeonato pelo time pernambucano, ainda ressaltou a importância de pontuar como visitante: "Pontuar fora de casa é sempre bom e não estou falando apenas dos empates. Já pensou em voltar dessa viagem com quatro pontos, por exemplo? Seria excelente e isso dá confiança, mas vamos em busca dos seis pontos"

Quem falou do lado do Sport foi o volante Rithely, que minimizou a sequência de jogos fora de casa: "Se os outros times já conquistaram pontos na Ilha, porque não podemos tirar pontos deles fora de casa? Claro que serão jogos duros, porém nós estamos vivendo um grande momento e dois bons resultados podem nos levar à parte de cima da tabela. A partir daí, nos afastamos lá de baixo e nos mantemos na crescente"

O arqueiro do Coxa ainda pede um incentivo dos torcedores para voltar a vencer no Brasileirão, já que a única vitória até o momento foi na estreia, contra o Cruzeiro, também em casa: "Tenho certeza que o torcedor já demonstrou sua insatisfação conosco e, nesses próximos jogos, vai nos apoiar, para que possa jogar junto e a gente saia dessa situação"

Em entrevista coletiva, Wilson, goleiro do Coritiba, falou sobre a cobrança da torcida e pede uma trégua nas críticas: "No último jogo, a torcida estava cobrando desde o aquecimento. Se eles fazem pressão, criam aquele clima antes e o jogador entra em campo pressionado. Alguns sentem mais e outros menos, mas isso acaba interferindo na performance da equipe"

O Couto Pereira é o palco do confronto de logo mais entre Coritiba e Sport. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber um público abaixo do esperado, devido à má fase que vive o time paranaense

Estádio passou por reforma no gramado há duas semanas, mas não deve lotar (Foto: Divulgação)

Outro que também não pode jogar diante do Alviverde é o zagueiro Henríquez, vetado pelo DM rubro-negro. Defensor colombiano sofreu um problema no adutor da coxa esquerda e fica de fora nas próximas duas semanas. Henríquez segue vetado por lesão na coxa e desfalca Sport por mais duas semanas?

O Sport, por sua vez, tem apenas duas baixas para o confronto que começará em instantes. O lateral-direito Samuel Xavier, suspenso por ter recebido o terceiro amarelo, cede vaga ao jovem volante Ronaldo atuar improvisado na sua função. Oswaldo define Ronaldo como substituto de Samuel Xavier para jogo contra Coritiba

Por outro lado, o atacante Leandro e o volante Amaral já ficaram recuperados das respectivas contusões e são opção para o banco de reservas. O recém-contratado Edinho, envolvido na negociação com o Grêmio, foi regularizado pela CBF e também fica à disposição

Para a partida contra o Sport, o Coxa terá quatro ausências. O volante Alan Santos e os laterais Ceará e Benítez permanecem vetados pelo departamento médico alviverde. Já o zagueiro Rafael Marques, que recebeu o terceiro amarelo contra o Timão, ficou suspenso

Durante a semana, o Coritiba perdeu o atacante Negueba, que se envolveu em negociação com o Grêmio, sendo trocado pelo volante Edinho. Grêmio acerta troca com Coritiba de volante Edinho por atacante Negueba

FIQUE DE OLHO CORITIBA x SPORT: Diego Souza, meia do Sport. Enquanto o ataque se ajusta, o camisa 87 vem demonstrando excelente forma. Autor de um golaço na último compromisso e forte nas assistências, o atleta é a aposta do setor ofensivo leonino

Armador é bastante exaltado pela torcida rubro-negra pelas suas atuações (Foto: Williams Aguiar/Sport)

FIQUE DE OLHO CORITIBA x SPORT: Kléber, atacante do Coritiba, que é a referência ofensiva nesta temporada. Autor de 16 gols este ano, é o quinto maior artilheiro em atividade no país e é a esperança do alviverde de balançar as redes do Leão

Gladiador, apesar de polêmico, vem se destacando no time paranaense (Foto: Divulgação/Coritiba)

Enquanto isso, Oswaldo de Oliveira, comandante do Sport, preferiu falar sobre possíveis reforços e envolveu a crise financeira como justificava na demora: "É a crise. Acho que os clubes estão com o orçamento limitado para fazer as contratações, mas nós estamos tentando. Temos algumas coisas já encaminhadas e que precisam de ser mais elaboradas, além de trabalhadas"

Durante a semana, Pachequinho, interino do Coritiba, minimiza o retrospecto negativo contra o Leão e usa o fator casa para motivar o time: "Às vezes você tem bom rendimento, mas em detalhes acaba perdendo uma partida. A gente encara esse jogo como extrema importância, assim como todos são, porém com expectativa de uma imposição muito grande dos atletas. Temos que nos impor do início ao fim do jogo"

Também em 2008, um duelo eletrizante entre Coritiba e Sport foi vencido justamente pelos visitantes. O Leão ficou com vantagem no marcador por duas vezes, mas cedeu o empate ao Coxa em ambas. No fim, porém, o capitão Durval marcou e o rubro-negro ganhou por incríveis 4 a 3 em casa; o jogo foi válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro

Em 2008, há oito anos, o Coritiba conquistou a última vitória sobre o Sport no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Keirrison, formado no Coxa, decidiu o confronto e marcou dois gols no triunfo por 3 a 0; o meia Marlos marcou o outro tento alviverde

O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2015, também pelo Campeonato Brasileiro, e terminou com um empate insosso por 0 a 0. Na ocasião, os times foram mal na finalização e não conseguiram ser eficientes para tirar o zero do placar

Favorito no jogo de logo mais, o Sport conta com retrospecto positivo no confronto: em 30 partidas, são 12 vitórias, oito empates, contra oito triunfos do Coritiba

Contra o Atlético-MG, no último domingo (5), mais um empate. Em uma partida eletrizante e arrancando a igualdade de maneira heroica, Leão e Galo empataram em 4 a 4. Em jogo de oito gols e com arbitragem polêmica, Sport e Atlético-MG empatam

Já o Sport não vive sua melhor fase: com apenas uma vitória, ocupa a 16ª posição, com apenas cinco pontos ganhos. No Brasileirão, são três derrotas, dois empates e só uma vitória

Na última rodada, o Coritiba até saiu em vantagem, mas perdeu de virada para o Corinthians por 2 a 1, em noite inspirada do lateral-esquerdo Uendel, com uma assistência e um gol. Corinthians vira sobre Coritiba com gol de Uendel e assume liderança provisória

O mando de campo é do Coritiba, que ocupa a 19ª colocação, com apenas quatro pontos ganhos. Até aqui, foi somente uma vitória, um empate e quatro derrotas

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Coritiba x Sport, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, partida a ser disputada às 11h, no Couto Pereira