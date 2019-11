Resultado Palmeiras x Corinthians  no Campeonato Brasileiro 2016  (1-0)

A VAVEL Brasil agradece sua audiência, fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. Um grande abraço à todos e até a próxima.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Coritiba fora de casa, o Corinthians enfrenta o Fluminense também fora de casa

Com o resultado o Palmeiras está na vice-liderança do Brasileirão com 15 pontos, apenas um ponto atrás do Internacional, o Corinthians está em quarto lugar com 13 pontos

Além dos três pontos, o Palmeiras mantém a invencibilidade contra o Corinthians, o Verdão não perde de seu maior rival desde o dia 8 de fevereiro de 2015. São 3 vitórias para o Alviverde e 2 empates

MAIS UMA VITÓRIA DO PALMEIRAS NO DÉRBI!!! O Palmeiras venceu de novo o Corinthians, pela primeira vez no Allianz Parque, o primeiro tempo foi truncado com muitas faltas, as duas equipes tiveram apenas uma chance mas acabou empatada a primeira etapa. No segundo tempo o Verdão voltou com tudo, logo aos dois minutos Cleiton Xavier de cabeça abriu o placar. Logo em seguida o Corinthians tentou o empate, mas bateu na trave com Guilherme. O Palmeiras dominou a segunda metade da etapa final e perdeu chances de ampliar o placar.

49' FINAL DE JOGO!!!!! VITÓRIA DO PALMEIRAS!!!!

48' Corinthians joga a bola na área Fernando Prass sofre a falta de Felipe

47' Danilo faz falta em Edu Dracena

45' Quatro minutos de Acréscimo

43' Substituição no Palmeiras Entra: Matheus Sales. Sai: Moisés

42' Cartão Amarelo para Moisés após dura entrada em André

41' Cleiton Xavier cruzou rasteiro, Jesus rolou para Moisés que chutou de primeira, para a boa defesa de Walter

40' UUUUUUH Rafael Marques fez ótima tabela com Zé Roberto que cruzou na cabeça de Gabriel Jeus o atacante sozinho cabeceou para fora

39' Substituição no Palmeiras : Entra Rafael Marques. Sai: Dudu

38' André faz falta em Zé Roberto

36' Dudu cobra direto, a bola passa longe do gol

35' Após boa troca de passes , Fágner dá uma cotovelada em Dudu e recebe Cartão Amarelo

34' Cleiton Xavier cruza na área, Walter sai do gol para fazer a defesa

30' Edu Dracena deu carrinho no meio de campo e o juíz da falta e cartão amarelo para o zagueiro

28' UUUUUUUUH Gabriel jesus tocou para Tchê Tchê que mandou uma bomba, a bola passou raspando a trave

27' UUUUUUUUH Moisés cobra lateral na área no bate-rebate Jesus manda pro gol Yago salva na linha do gol e o árbitro deu apenas tiro de meta

25' Luciano enfiou para Marquinhos Gabriel, Fernando Prass saiu rasgando

22' Substituição no Corinthians: Entra: Maicon. Sai: Cristian

19' Substituição no Corinthians: Entra: Danilo. Sai: Guilherme

19' Novo recorde no Allianz Parque: 39.935 torcedores presentes, para renda de R$ 2.763.659,3

17' WAAAAALTER!!! Fágner entregou a bola nos pés de Gabriel Jesus que mandou colocada no canto e o goleiro fez ótima defesa

14' Fágner cobra falta e Edu Dracena afasta

12' Zé Roberto faz falta em cima de Giovanni Augusto

10' NA TRAVEEEEE!!!! Uendel cobra falta, Felipe desvia e Guilherme manda a bola na trave

8' Veja o gol de Cleiton Xavier

4'UUUUUUUH Uendel cobra falta, Fernando Prass sai de soco e Cristian pega na sobra e manda por cima do gol

2' Dudu recebeu no meio e abriu na esquerda para Moisés, que entrou na área e finalizou para a boa defesa do goleiro, na sobra Cleiton Xavier de cabeça ABRIU O PLACAR NO DÉRBI

2' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!! CLEITON XAVIER!!!

1' Luciano chuta da entrada da área, Prass faz a defesa

0' Começa o segundo tempo

Substituição no Palmeiras: Entra: Cleiton Xavier. Sai: Róger Guedes

PRIMEIRO TEMPO NERVOSO!! Como de costume no Dérbi, o jogo começou muito nervoso truncado, com muitas faltas, o Palmeiras estava com o controle da bola,mas não criava oportunidades, a grande chance do primeiro tempo foi aos 8 minutos quando Gabriel Jesus ficou cara a cara com o goleiro, mas não finalizou. Nos últimos 30 minutos o Corinthians cresceu na partida mas também não conseguiu criar jogadas de gol

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO !!!!

44' Guilherme cruza e Zé Roberto afasta

41' UUUUUUH!!! Guilherme fez boa jogada pela esquerda faz o cruzamento rasteiro a bola passou por todo mundo e Giovanni Augusto mandou uma bomba para fora

40' Felipe disputa com Gabriel Jesus e o atacante fica no chão sentindo dores

38' Jean faz falta em Marquinhos Gabriel e leva Cartão Amarelo

36' Em cobrança de falta, Yago cabecea para fora

35' Gabriel Jesus faz falta em Marquinhos Gabriel

32' Dudu cobra falta nas mãos de Walter

31' Gabriel Jesus tenta girar em cima de Felipe, o qual segura o atacante e recebe o Cartão Amarelo

28' Corinthians tenta cobrança ensaiada,mas acaba não dando certo e a bola fica com o Palmeiras

28' Zé Roberto erra o passe e Thiago Martins é obrigado a fazer falta

26' Dudu cobra falta em cima da barreira, no rebote Zé Roberto manda longe do gol

24' Cristian faz falta por trás em Gabriel Jesus e leva cartão amarelo

24' Dudu cobra falta na segunda trave para Edu Dracena que escorou para o meio e Walter afastou.

23' Em disputa de bola, Fágner deu uma cotovelada no Dudu. É falta para o Verdão

20' Tchê Tchê abriu na direita para Róger Guedes que mandou de primeira para fora.

18' Guilherme bom passe, mas na hora de finalizar foi travado

15' Róger Guedes foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro, Felipe afastou.

12' Tchê Tchê partiu pela direita driblou dois jogadores entrou na área mas cruzou muito fechado, nas mãos de Walter

8' SALVA EDU DRACENA!! No contra ataque Guilherme dividiu com Fernando Prass e a bola estava entrando para o gol quando o zagueiro do Verdão afastou

8' NÃO GABRIEL JESUS!!! Tchê Tchê deu belo passe entre os zagueiros, Gabriel Jesus saiu cara a cara com Walter mas na hora de finalizar foi travado

6' Zé Roberto enfiou um lindo passe para Gabriel Jesus, mas o atacante estava em posição de impedimento

4' Palmeiras troca passes no campo de defesa o Timão aperta a saída de bola

3' Marquinhos Gabriel recebeu na entrada da área e chutou para fora

0' Palmeiras faz um lançamento longo para Edu Dracena que escorou para o meio, Moisés mandou por cima do gol

0' COMEÇA O JOGO!!!!

Tudo pronto!! Vai começar o clássico!!!

Corinthians vem de camisa branca, calção preto e meias pretas

Palmeiras está com seu uniforme número 1: camisa verde, calção branco e meias brancas , assim como na vitória do título paulista de 1993

As duas equipes estão no gramado do Allianz Parque

Com a torcida única, podemos ter hoje recorde de público geral do estádio, No Allianz Parque o maior público foi na final da Copa do Brasil de 2015, onde compareceram 39.660. No antigo Palestra Itália o recorde foi de 40.283 pessoas na final do Campeonato Paulista de 1976

Os jogadores dos dois times estão de volta aos vestiários, daqui a pouco a bola rola !!

Faltando 30 minutos para o inicio da partida, grande número de torcedores permanecem fora do estádio.

lFoto: Felipe Vasques

Sob vaias, a equipe do Corinthians vem a campo para o aquecimento

Os goleiros das duas equipes estão no gramado para o aquecimento.

Alguns jogadores daquele time de 93 estarão hoje no Allianz Parque: Tonhão, Amaral, Evair, Cláudio, Velloso e César Sampaio.

1993 – Palmeiras 4 x 0 Corinthians: No dia 12 de junho, no estádio do Morumbi, Palmeiras e Corinthians fizeram o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, o Verdão estava sem ganhar um titulo há 16 anos, e havia perdido a primeira partida da final, no tempo normal o Palmeiras fez 3 a 0, com gols de Zinho, Evair e Edílson. Na prorrogação, Evair de pênalti colocou seu nome na história do dérbi e do Palmeiras, fazendo o gol da vitória para o título palestrino após 16 anos, em cima do seu maior rival.

Palmeiras e Corinthians voltam a jogar no dia dos namorados, a última vez que as duas equipes se enfrentaram nesta data foi em 1993 na final do Campeonato Paulista

Corinthians escalado : Walter; Fagner, Yago, Felipe e Uendel; Cristian, Bruno Henrique, G. Augusto, Guilherme e M. Gabriel; Luciano.

Palmeiras escalado com novidades : Fernando Prass, Tchê Tchê, Thiago Martins, Edu Dracena, Zé Roberto, Thiago Santos, Jean, Moisés, Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus

A maior goleada do clássico pertence ao Palmeiras, em 1933, o Verdão deu um show no estádio Palestra Itália vencendo o Corinthians por 8 a 0.

O Palmeiras já está no Allianz Parque. Dentro de instantes teremos as escalações das duas equipes

12:43. A delegação do Corinthians acaba de chegar no estádio

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi no Campeonato Paulista deste ano, jogando no Pacaembu o Alviverde bateu o Alvinegro por 1 a 0 e quebrou o tabu de 21 anos sem vitória no estádio. Relembre como foi o jogo

O primeiro clássico foi em 1917, na época o Palestra Itália ganhou do Corinthians por 3 a 0 com três gols de Caetano. A Partida foi disputada no antigo estádio Parque Antártica.

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians é uma das maiores do mundo, a CNN considera o nono maior clássico do mundo e a maior rivalidade do futebol brasileiro, segundo a Football Derbies, outro veículo especializado, o dérbi paulista está entre os quatro maiores clássicos do futebol mundial.

Palmeiras e Corinthians completam 99 anos de dérbi, até hoje foram 359 partidas, o Verdão ganhou 127 vezes, Timão terminou como vencedor em 122 oportunidades, houve 110 empates , o Alviverde balançou as redes 515 vezes enquanto o Corinthians fez 472 gols.

O Palmeiras não poderá contar com Lucas Barrios com dores na panturrilha, Vitor Hugo está suspenso, Gabriel está em fase de transição , após sofrer uma lesão no adutor da coxa esquerda, Arouca passou por uma artroscopia no joelho esquerdo.

O Timão tem o desfalque de cinco jogadores, Balbuena e Elias estão servindo suas seleções na Copa América, Vilson se recupera de um edema na coxa, Matheus Vidotto passou por uma cirurgia e Bruno Paulo com uma lesão no pé direito

O estádio Allianz Parque será o palco de um dos maiores clássicos do país, entre Palmeiras x Corinthians, válido pelo Brasileirão 2016.

RT GolsClassicos: Edílson Capetinha infernizou a zaga do Corinthians e marcou um GOLAÇO para o Palmeiras pelo Paul… pic.twitter.com/81A6p2wR8M — Você Sabia? (@vocesabendo) 2 de junio de 2016

No #Brasileirão 2012, Romarinho fez um golaço de letra na vitória do #Corinthians sobre o Palmeiras por 2 a 1.https://t.co/9QS2cWv1lR — Corinthians (@Corinthians) 11 de junio de 2016

Estádio Allianz Parque

Este jogo será o primeiro clássico entre Palmeiras e Corinthians com torcida única, e teremos estádio lotado, os ingressos estão esgotados desde a última quinta-feira (9) para o público geral, podemos ter recorde de público na era Allianz Parque e na história do estádio Palestra Itália.

Corinthians convocou 23 jogadores:

Goleiros: Walter e Cássio

Laterais: Fagner, Uendel e Guilherme Arana

Zagueiros: Felipe, Yago e Pedro Henrique

Volantes: Cristian, Bruno Henrique, Willians, Maycon e Camacho

Meias: Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos Gabriel, Danilo, Rodriguinho e Marlone

Atacantes: Luciano, André, Romero e Lucca

O Palmeiras relacionou 24 jogadores para a partida:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Zagueiros: Edu Dracena, Roger Carvalho e Thiago Martins

Laterais: Zé Roberto, Egídio e Fabiano

Volantes: Matheus Sales, Rodrigo, Jean e Thiago Santos

Meias: Tchê Tchê, Fabrício, Cleiton Xavier, Vitinho e Moisés

Atacantes: Luan, Róger Guedes, Gabriel Jesus, Rafael Marques, Alecsandro, Dudu, Erik

Fique de olho Palmeiras x Corinthians: Gabriel Jesus. Na mira de grandes clubes da Europa, o atacante vive seu melhor momento desde que subiu das categorias de base, Jesus é o artilheiro da equipe com 13 gols marcados, neste Brasileirão balançou as redes 4 vezes.

Fique de olho partida Palmeiras x Corinthians hoje: Fágner. O lateral do Timão é uma das referências da equipe, nesta edição do Brasileirão, o jogador é líder do time em passes certos e em desarmes, ainda fez um gol e deu uma assistência.

Cuca falou sobre o planejamento de sua equipe para o Dérbi: "Existem jogos que a gente tem de planejar algum encaixe, tem outros que você tem de trabalhar a sua equipe. É bom ter um entendimento do Corinthians, mas temos de ter sequência da nossa postura. A gente vem em um bom momento no campeonato, é momento de valorizar isso fazendo um grande jogo".

O técnico Tite comentou sobre a sua expectativa do clássico de logo mais: "Espero que seja um grande jogo, duas extraordinárias equipes. Que seja forte, bonito. Se for 3 a 3 como já foi, emocionante com qualidade. Duas equipes que mais atacam, mais efetivas do Brasil, melhor média de gol.”

O Corinthians não começou bem a competição, porém a equipe venceu seus últimos quatro jogos, contra Ponte Preta, Sport, Santos e Coritiba.

No treino deste sábado (11), o Palmeiras recebeu o torcedor Fabiano de Lima e seu filho Kaylon afetados pelo gás de pimenta na confusão da última partida. O garoto conheceu o elenco do Verdão e assistirá o clássico de domingo no Allianz Parque.O técnico Cuca entregou uma camisa oficial da equipe. O goleiro Fernando Prass deu de presente seu uniforme de treino.

A familía de Fabiano de Lima conheceu o elenco do Verdão ( Foto: Cesar Greco / Ag Palmeiras/ Divulgação)

Na última rodada o Verdão venceu o Flamengo em Brasília por 2 a 1. Apesar do bom jogo, a partida ficou marcada por conta de uma briga entre Palmeirenses e Flamenguistas, um torcedor do Palmeiras teve que sair de seu lugar, carregando seu filho cadeirante no colo, por conta do efeito do gás de pimenta, utilizado pela Polícia Militar.

O Corinthians é o vice-líder da competição com 13 pontos. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

O Palmeiras é o mandante da partida, a equipe está na 4ª colocação com 12 pontos. 4 vitórias, 0 empates e 2 derrotas.

Boa tarde, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o clássico entre Palmeiras x Corinthians pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2016.