Resultado Santa Cruz x Santos na Série A do Campeonato Brasileiro (0-2)

20:58 A oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo meio de semana. O Santa Cruz terá pela frente um duelo, na quarta-feira (15), às 21h00, com o Figueirense, no estádio do Arruda, em Recife. Já o Santos vai fazer um confronto, no mesmo dia e horário, diante do Sport, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

20:56 O estádio do Arruda recebeu um público de 16.464 torcedores, gerando uma renda de R$ 182.805,00.

20:55 Com o resultado desta noite, o Santa Cruz cai para a 14ª colocação, com oito pontos. Já o Santos sobe na tabela e vai para quinta posição, com dez pontos.

49’ Fim de jogo! O Santos vence o Santa Cruz por 2 a 0 e mantém boa sequência na competição, enquanto o tricolor chega ao quarto jogo sem vitória.

48’ Tiago Cardoso! Elano tabela com Ronaldo Mendes, entra na área e chuta para ótima defesa do goleiro Tiago Cardoso.

47’ Última modificação no Santos: Sai: Joel. Entra: Elano.

45’ Três minutos de acréscimos.

46’ Wallyson recebe bom passe de Daniel Costa, entra na área e Vanderlei faz a defesa. O atacante fica com o rebote, mas é desarmado.

39’ Vitor Bueno puxa contra-ataque fazendo tabela com Serginho, chuta da entrada da área e o goleiro Tiago Cardoso defende bem.

37’ Modificação no Santos: Sai: Léo Cittadini. Entra: Serginho.

34’ Ronaldo Mendes recebe pelo meio e tenta lançar Léo Cittadini, mas chute sai muito forte e o meia não consegue alcançar.

30’ Daniel Costa recebe pela direita e chuta para fora, sem perigo para o goleiro Vanderlei.

29’ Perdeu! Wallyson faz ótima jogada pela direita, deixa marcação para trás e toca para Daniel Costa chutar em cima da marcação. Arthur, na pequena área, sobe livre e cabeceia para fora.

28’ Daniel Costa arranca com qualidade do meio-campo, limpa a marcação na frente da área e chuta para longe da meta.

27’ Alteração no Santos: Sai: Paulinho. Entra: Ronaldo Mendes.

25’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: Fernando Gabriel. Entra: Daniel Costa.

24’ Amarelo! Wallyson fica reclamando de uma marcação de falta de árbitro e é punido com cartão.

22’ Arthur faz tabela com Wallyson, entra na área e acaba se jogando. Atento, árbitro manda o jogo seguir.

19’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Vitor Bueno invade a área pela esquerda com liberdade, chuta cruzado e Tiago Cardoso defende espalmando para o meio. Joel pega o rebote e manda para o fundo das redes. Festa da torcida santista.

18’ Perdeu! Fernando Gabriel acerta belo lançamento para Wallyson, que sai de frente para o gol. Sozinho, ele se atrapalha com Lelê e perde uma ótima chance.

17’ Wallyson cobra falta chutando direito e Vanderlei consegue defender bem.

16’ Fernando Gabriel recebe de João Paulo e tenta mandar para Arthur, mas Gustavo Henrique aparece bem para cortar.

14’ Arthur recebe pela direita e tenta surpreender Vanderlei chutando direto para o gol, mas o goleiro defende bem.

12’ Leandrinho chuta da intermediária e manda para longe da meta.

9’ Amarelo! Zeca derruba o atacante Arthur para evitar o ataque perigoso e recebe cartão.

7’ Paulinho aproveita bola que sobra fora da área, limpa a marcação e chuta para longe da meta.

6’ Uuuhhh! Fernando Gabriel cobra escanteio e Arthur desvia de cabeça, com muito perigo, para fora.

5’ Vanderlei! Tiago Costa faz ótima jogada pela esquerda e toca para Fernando Gabriel na entrada da área. Ele domina e chuta colocado para grande defesa do goleiro alvinegro.

2’ Uuuhhh! Arthur chuta do fora da área e a bola passa perto do canto direito do goleiro Vanderlei.

0’ Começa o segundo tempo!

20:06 Santos voltando só agora e sem alteração.

20:04 Santa Cruz volta com duas alterações: Leandrinho e Wallyson nas vagas de Alex Bolaño e Bruno Moraes, respectivamente.

19:52 Zeca, lateral-esquerdo do Santos: “Parabenizar o time pelo primeiro tempo, mas até o momento não ganhamos nada. Vamos tomar cuidado no segundo tempo, pois eles têm um time muito rápido. Precisamos acertar mais ainda para sair com a vitória. Foi um belo gol, méritos para o Joel, que acertou um belo passe. Nossa equipe está bem, mas vamos trabalhas para sair com a vitória”.

19:50 Léo Moura, lateral-direito do Santa Cruz: “Estamos deixando o Bruno Moraes muito sozinho lá na frente e a bola não está chegando para ele finalizar. Sofremos um gol, mas agora é manter a calma e tentar reverter isso no segundo tempo. Precisamos fechar mais os espaços para o Santos não tocar a bola no meio-campo, pois é um time de qualidade. Vamos conversar agora para voltar e tentar uma virada”.

48’ Fim do primeiro tempo!

45’ Três minutos de acréscimos.

44’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Zeca faz tabela com Joel e chuta de primeira, forte, para o fundo das redes, fazendo um lindo gol para abrir o placar. Festa da torcida alvinegra.

43’ Insatisfeito com o rendimento do time, técnico Milton Mendes conversa com o meia-atacante Leandrinho, que pode ser acionado na partida.

42’ Amarelo! Paulinho reclamação de marcação de falta e acaba recebendo o primeiro cartão do jogo.

41’ Victor Ferraz cobra a falta e manda para fora.

40’ Vitor Bueno faz boa jogada na frente da área e acaba sendo derrubado por João Paulo. Falta perigosa.

39’ Victor Ferraz tenta fazer tabela com Joel na entrada da área e Danny Morais afasta o perigo.

36’ Léo Cittadini tabela com Joel, passa pela marcação e chuta fraco para defesa tranquila de Tiago Cardoso.

34’ Léo Moura tenta acionar Arthur dentro da área com ótimo passe, mas a marcação chega bem e manda para escanteio.

30’ Arthur recebe bom passe de Lelê, avança pela direita e cruza para corte de Gustavo Henrique.

27’ João Paulo recebe de Léo Moura e chuta da intermediária para longe da meta.

26’ Zeca acerta lindo drible em Léo Moura pela esquerda, avança e cruza para Joel cabecear errado. Paulinho pega o rebote, mas chute são fraco por conta da marcação e Tiago Cardoso defende com tranquilidade.

24’ Partida fraca até o momento no Arruda. Os dois times não conseguem colocar a bola no chão para criar boas oportunidades.

20’ Thiago Maia acerta lindo lançamento no meio-campo e encontra Joel no ataque. Ele aproveita a saída precipitada de Tiago Cardoso e toca por cima, mas erra o alvo.

18’ Alex Bolaño acerta belo lançamento para Arthur, que tenta cruzar e acerta o lateral Zeca. Escanteio para o Santa Cruz.

15’ Arthur cruza errado pela direita, mas a bola bate no gramado e por pouco não engana o zagueiro Gustavo Henrique, que afasta para escanteio.

14’ Vitor Bueno cobra escanteio jogando na primeira trave e Gustavo Henrique cabeceia para fora, sem perigo.

12’ Victor Ferraz levanta a bola na área e o zagueiro Neris afasta o perigo.

10’ Tiago Costa passa com qualidade pelo lateral Victor Ferraz, mas adianta demais e a bola vai para a linha de fundo.

7’ Com o goleiro Vanderlei recuperado, a bola volta a rolar.

6’ Jogo parado para atendimento ao goleiro Vanderlei, que se trombou com o zagueiro Neris no momento de cortar a bola.

5’ João Paulo levanta a bola na área em cobrança de falta e o goleiro Vanderlei tira de soco.

3’ Alex Bolaño perde a bola no meio-campo, Vitor Bueno puxa contra-ataque, tabela com Joel e manda para Paulinho, que adianta demais e perde boa oportunidade.

1’ Victor Ferraz recebe bom passe de Gustavo Henrique, entra na área e cruza rasteiro. A defesa não corta, mas o ataque também não chega e a bola vai para a linha lateral.

0’ Começa! Bola rolando no estádio do Arruda para o confronto entre Santa Cruz e Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

18:38 Durante a partida, o técnico Dorival Júnior poderá promover as estreias dos meio-campistas recém-contratados Yuri e Jean Mota.

18:36 Alex Bolaño e Fernando Gabriel vão ganhar mais uma oportunidade entre os titulares nesta noite.

18:34 O zagueiro Neris era dúvida, mas fez um teste nos vestiários e acabou sendo aprovado. Já Keno acabou sendo reprovado e, consequentemente, vetado.

18:32 O Santos não conta para esse jogo com os seguintes jogadores: David Braz (lesionado), Ricardo Oliveira (lesionado), Vladimir (lesionado), Lucas Veríssimo (lesionado), Maxi Rolón (lesionado), Lucas Lima (na Seleção) e Gabriel (na Seleção).

18:30 Os desfalques do Santa Cruz para esse confronto são os seguintes: zagueiro Alemão (lesionado), volante Uillian Correia (suspenso), atacantes Grafite (Lesionado) e Keno (lesionado).

18:28 O técnico Dorival Júnior terá os seguintes jogadores como opção para o decorrer de partida: John; Daniel Guedes, Caju, Yuri, Alison, Jean Mota, Rafael Longuine, Ronaldo Mendes, Serginho, Elano, Diogo Vitor, Matheus Nolasco.

18:26 O alvinegro paulista vai jogar com: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno, Léo Cittadini; Paulinho e Joel.

18:24 Santos também definido para o confronto com o Santa Cruz. Técnico Dorival Júnior não promove grandes novidades.

18:22 O técnico Milton Mendes terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Edson Kolln; Walter Guimarães, Vitor, Mário Sérgio, Roberto, Marcílio, Daniel Costa, Leandrinho, Williams Luz e Wallyson.

18:20 O tricolor pernambucano vai jogar com: Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Alex Bolaño, João Paulo, Arthur, Fernando Gabriel e Lelê; Bruno Moraes.

18:18 Santa Cruz escalado para o confronto de logo mais. Grafite, Alemão e Keno estão fora do embate com o Santos.

18:00 Santa Cruz e Santos já estão nos vestiários do Arruda. Expectativa agora é pela divulgação das escalações dos dois times.

Expectativa é para que o estádio do Arruda receba um bom público nesta noite, mesmo tendo algumas situações desfavoráveis como o horário e ser o dia dos namorados. Tricolores esperam contar com o apoio da torcida para reencontrar o caminho das vitórias e evitar uma possível cobrança por resultados positivos.

Santos terá uma espécie de Campeonato Pernambucano pela frente, pois enfrenta o Santa Cruz nesta noite e no meio da semana terá que duelar com o Sport, entretanto, este jogo será na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

Atacante Grafite deve ser desfalque no Santa Cruz nesta noite. Jogador não participou com o restante do elenco do último treinamento, que foi fechado. Já o zagueiro Neris e o atacante Keno devem atuar.

O defensor, que completará 100 jogos contra o Tricolor, comemora o número a ser atingido com a camisa alvinegra, reconhecendo a fase ruim da equipe na temporada previo ao jogo Santa Cruz x Santos: "Fico feliz por chegar a essa marca. Queremos melhorar e nunca jogar mal mas, às vezes, é fase. Nem sei o que tentei fazer contra o Figueirense (jogo em que foi expulso). Foi um lance que passou e serviu de aprendizado"

Irregulares, Santa Cruz e Santos duelam buscando se afastar da zona de rebaixamento

Quem falou pelo Santos foi o também zagueiro Gustavo Henrique, que vem se consolidando na posição e diz estar focado na Olimpíada: "É um grande sonho que tenho. Vai ser maravilhoso se estiver nesse elenco (da Olimpíada). Tenho que continuar fazendo bom trabalho aqui no Santos para que isso possa vir a acontecer".

O defensor tricolor minimiza a sequência sem vitórias e se diz focado para brigar na parte superior da tabela: "Acredito que vamos medindo isso de acordo com nossos resultados porém nosso primeiro objetivo, antes de iniciar o campeonato, com certeza seria se manter. O time, porém, vai ganhando corpo e vencendo jogos que pensavámos antes que não podíamos ganhar, mas nosso time é competitivo"

Em entrevista coletiva, Danny Morais, zagueiro do Santa Cruz, destaca a importância de surpreender para sair com a vitória no jogo hoje: "Muitas vezes a gente estava marcando atrás e, nos contra-ataques, a gente matava o jogo. Quando a gente começa a aparecer e fazer os gols, a marcação adversária fica mais forte, com os adversários começando a nos estudar mais. Temos que aprender a desprender disso e ter um fator surpresa de novo. Temos condições e qualidade para isso"

O Arruda é o palco do confronto de logo mais entre Santa Cruz e Santos. O estádio tem capacidade para 50 mil torcedores e promete receber um bom público, pois foi feita uma campanha para o dia dos namorados

Estádio já viveu grandes glórias do Mais Querido (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

O alvinegro tem também as ausências dos atacantes Ricardo Oliveira - incômodo muscular -, Rodrigão e Maxi Rolón - inflamação no joelho direito - para logo mais. Além deles, Lucas Lima e Gabigol estão com a Seleção Brasileira na Copa América Centenario.

O Santos, por sua vez, tem muitas baixas para o duelo que começará em instantes. O Peixe não pode contar com o zagueiro David Braz, com um desconforto muscular, sendo substituído por Luiz Felipe. O defensor Lucas Veríssimo, acometido de edema no posterior da coxa esquerda, além do goleiro Vladimir, reclamando de um estiramento na panturrilha direita, também são desfalques

Uma ausência certa é o volante Uillian Correia, que recebeu o terceiro amarelo contra o Furacão e está suspenso, cumprindo a automática. Em seu lugar, entra o equatoriano Álex Bolaño, buscando manter o estilo em campo

Caso Néris não reúna condições de jogo, Alemão entraria em sua vaga, porém está vetado. Com isso, o jovem Walter Guimarães, formado na base, seria o escolhido como única opção, já que Leonardo foi cortado do elenco

Durante a semana, o Santa Cruz teve as baixas do atacante Grafite, desgastado, e Keno, que se machucou durante um treino, ainda sem prazo para voltarem e ficando como dúvida para o duelo, com Bruno Moraes e Wallyson sendo os respectivos substitutos. Além deles, o zagueiro Néris também deixou um treinamento mas, por outro lado, não preocupa

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Santos: Vitor Bueno, meia do Santos. Um dos jogadores mais regulares do Peixe, o meio-campista é a esperança de povoar o meio, já que Lucas Lima está convocado à Seleção Brasileira para a Copa América Centenario

Atleta vem com boas atuações desde que assumiu à titularidade no alvinegro praiano (Foto: Ivan Storti/Santos)

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Santos: Tiago Cardoso, goleiro do Santa Cruz, que vive boa fase no ano. Com a possível ausência do artilheiro Grafite, com lesão, o camisa 1 do Tricolor é a esperança para que a equipe reencontre o caminho das vitórias com suas defesas

Arqueiro coral é o mais antigo no atual elenco e vem em constante evolução (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

Enquanto isso, Dorival Júnior, comandante do Santos, aposta na permanência da base para se afastar da situação incômoda no torneio: "No primeiro momento, não vou mudar. Quero que a equipe adquira um conjunto, pois o time vem se apresentando muito bem e é uma oportunidade também para os que estão entrando fazerem o melhor e alcançarem um bom rendimento. Isso é porque o atleta precisa de uma sequência para que possamos encontrar o nosso caminho"

No decorrer da semana, Milton Mendes, técnico do Santa Cruz, reconhece a necessidade de reforçar a equipe, minimizando o assédio nos atletas: "Nós precisamos de peças e os jogadores já estão cientes disso, contudo o mercado está aí. O América-MG veio atrás de jogadores do Santa e outras equipes também estão atrás. Todo mundo busca reforços e estamos fazendo a nossa parte, mas isso não significa que vai sair alguém"

Também no Brasileirão de 2006, Santa Cruz e Santos ficaram no empate em 1 a 1, no Arruda. Os paulistas saíram em vantagem no marcador no primeiro tempo, mas os pernambucanos conseguiram a igualdade logo no início do segundo; o jogo foi válido pela 19ª rodada

Em 1987, os adversários de hoje se enfrentaram pela 7ª rodada da 1ª fase da Copa União. Na ocasião, o time coral teve boa atuação coletiva e bateu o alvinegro praiano por 3 a 1, conquistando a última vitória na história do duelo

Mais Querido era comandado por Abel Braga à época (Foto: Reprodução/Diário de Pernambuco)

O último jogo entre as equipes foi em dezembro de 2006, também pelo Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória alvinegra por 3 a 1. Na ocasião, o Santa Cruz encerrou sua pior campanha da história no Brasileirão com uma derrota

Apesar de favorito no jogo de logo mais, o Santa Cruz conta com um retrospecto negativo no confronto: em 19 partidas, são cinco vitórias, outros cinco empates, contra sete triunfos do Santos

Diante do Botafogo, no último domingo (5), um resultado positivo. Com atuação tranquila, o Santos foi superior durante todo o jogo e venceu por 3 a 0.

No Globo TV, o Santos vive fase semelhante e está na 12ª posição, com sete pontos ganhos. No Brasileiro, até o momento, são duas vitórias, um empate e três derrotas

Na última rodada, o Santa Cruz desperdiçou muitos gols e perdeu para o Atlético-PR por 1 a 0, com golaço do volante Deivid. Deivid marca golaço e garante vitória do Atlético-PR sobre o Santa Cruz

O mando de campo é do Santa Cruz, que ocupa a 10ª colocação, com oito pontos ganhos. Até aqui, foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Santos, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, partida a ser disputada às 19h, no Arruda