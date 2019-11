Resultado Brasil x Peru na Copa América Centenário 2016 (0-1)

Desejamos aos amigos uma grande madrugada e ótima segunda-feira. Boa semana a todos e até próxima. Nos vemos lá!

Mais um vexame, mais uma eliminação, mais uma vez pisam e não cumprem com a história da camisa amarela.

EM UM GRUPO COM EQUADOR, HAITI E PERU, O BRASIL ESTÁ FORA DA COPA AMÉRICA!

E TEMOS MAIS UM VEXAME HISTÓRICO PARA A SELEÇÃO MAIS VITORIOSA DO FUTEBOL!

95' VOLTA FINAL DO RELÓGIO!

94' A Copa América vai acabando para o Brasil!

93' AMARELO, WILLIAN. Por reclamação.

92' PERDEEEEEU! Elias apareceu na pequena área, tentou dar de coxa e mandou fraca pra rede!

91' Meu amigo, a situação vai se complicando a cada instante!

90' SERÃO SEIS MINUTOS DE GUERRA!

89' MUDA O PERU: Cueva sai e entra Tápia.

88' Brasil sendo eliminado da Copa América!

87' AMARELO, RENATO AUGUSTO. Matou contra ataque.

86' Dani chuta de fora novamente e Gallese pega!

85' Entramos na reta final!

84' Meu amigo, é tudo ou nada!

83' FOORA! Gil sobe pra cabecear, mas manda por cima do gol.

82' A torcida peruana canta alto nos EUA!

81' Dani arrisca de fora, mas jogou muito por cima...

80' Brasil precisará do empate!

79' Vexame histórica nos EUA! Juiz erra duas vezes, ao validar no lance real e após interferência externa.

78' Meu amigo, agora será guerra!

77' E O JUIZÃO DEU GOL! RUIDIAZ, DO PERU! E logo após, mostraram o replay. Peruano dá uma cortada de vôlei!

76' As coonversas seguem e não há replay! Muita conversa! E nada !

75' Há enorme confusão, muitas conversas, brasileiros loucos, peruanos conversando. Brasileiros indignados!

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MAS NÃO VALEU! Jogada pela esquerda do Peru, bola fechada na pequena área, Ruidiaz empurrou pra rede e HOUVE MUITA RECLAMAÇÃO DE TOQUE DE MÃO!

73' Renato Augusto faz fila pela esquerda, cai, mas juiz dá falta do brasileiro.

72' MUDA O BRASIL: Hulk entra e sai Gabriel.

71' AMARELO, LUCAS LIMA. Falta forte no adversário.

70' Coutinho recebe na área, mata no peito, cai, mas o jogo segue. Não foi nada.

69' Reservas aquecem na beira do gramado. Pode vir mudança.

68' GALLESE! Renato arranca, abre pra Coutinho, que traz por dentro, mas chuta fraco. Goleiro pega bem.

67' Sempre lembrando que, uma derrota brasileira, classifica o Peru!

66' Peru concentra muito em Cueva, sempre com velocidade pela meia esquerda.

65' Brasil adianta a marcação. Pode ser fundamental!

64' A partida vai chegando no ponto crucial. Se Brasil perder está fora!

63' Peru começa a encontrar contra ataques, sempre explorando os lados do campo.

62' MUDA O PERU: Flores sai e entra Ruidiaz.

61' BOMBARDEIO! Chegada pela direita com Daniel Alves, que cruzou desviado, Renato ajeitou de peito e Gabriel sentou a bota. A zaga travou e Filipe Luis bateu de primeira, novamente no zagueiro na linha do gol!

60' Lucas Lima não dá sequencia no contra ataque e Peru escapa de boa trama brasileira.

59' Yotun coloca velocidade pela esquerda, mas Gil foi bem na cobertura.

58' Um gol classifica o Peru. Esse empate garante o Brasil.

57' Buzina rola solta na torcida peruana! Muita festa e ansiedade.

56' Segue muito mal, Lucas Lima. Camisa 10 pouco cria.

55' Brasil ganha espaços no campo de ataque e passa a tirar o rival de seu lado defensivo.

54' Brasil gasta o tempo e cadencia o ritmo.

53' CUEVA... Bateu a falta direto, longe, ajudando o Brasil.

52' Miranda puxa Guerrero na lateral da área e Peru tem um mini-escanteio da esquerda. Olha o jogo complicando...

51' Coutinho arrisca de fora, mas quase mandou a bola em Nova Iorque.

50' Neste momento, o que difere Brasil de Equador foi a surra no Haiti.

49' AAAALLISON! Cueva, por cima da barreira e o goleirão foi bem na bola!

48' Lucas Lima perde a bola próximo da área e Miranda comete falta muito perigosa! Lá vem eles!

47' A batalha entre Gil e Guerrero é gigante!

46' Cueva já tenta jogada pela esquerda, mas é puxado por Daniel Alves. Jogo parado.

45' MUDA O PERU: Balbin sai e entra Yotun.

Times vão retornando para o segundo tempo. Será tudo ou nada!

Esse segundo tempo promete demais! Jogo deve ficar mais aberto e emocionante!

Neste momento, Brasil e Equador avançando. Caso a Seleção perca, estará fora da Copa América.

Peru pouco agrediu, mas teve um pênalti ignorado pela arbitragem. Ainda assim, sofre na saída de jogo e criação.

Jogo de momentos em New England. Brasil não faz mal partida, mas peca nas finalizações.

47' Fim de papo.

46' Volta final do relógio.

45' Vamos entrar nos acréscimos.

44' E teremos mais dois minutos.

43' Juizão aparecendo demais na partida. Que faaaase...

42' XIIIIII... Agora foi o peruano quem cai após dividida e a arbitragem ignorou!

41' PARADO! Enfiada para Gabriel e impedimento marcado. Juizão errou.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Willian bate curto e a defesa afasta. Escanteio.

38' GALLESE DE NOVO! Gabriel recebe de Renato, bate cruzado e o goleiro dá um tapa em escanteio.

37' Peru se segura como pode. Dá espaços e sem saída de jogo.

36' Lucas Lima bate, mas Vilchez afastou!

35' Willian faz boa jogada e ganha escanteio.

34' Renato avança pela esquerda, mas deu azar. Cruzou, pegou na zaga, nele e saiu.

33' FOOOOOOOOOOOORA! Filipe Luis chega bem pela esquerda, cruza rasteiro e Willian chegou batendo, mas bateu raspando a trave.

32' Enfiada para Cueva, por dentro, mas foi forte demais. Allison pegou.

31' Jogo caiu um pouco novamente. Brasil passou a enfeitar demais as jogadas.

30' Cueva e Elias. Os dois estão se matando no campo.

29' Zaga brasileira tentou bater cabeça e ajudar o time rival, mas Miranda foi sério pra afastar.

28' E agora Gil e Guerrero dividem novamente. Peruano sente, mas não houve nada.

27' Precisa de mais Lucas Lima. Meia sumido.

26' Brasil segue melhor, principalmente no meio campo.

25' SENSACIONAL, GALLESE! Elias cruza, Gabriel domina e gira rápido, batendo sem força, mas colocado, obrigando Gallese a grande defesa!

24' Só o Brasil cria! Peru não consegue bloquear os espaços.

23' Elias liga Dani por elevação, Gallese saiu muito mal, mas lateral cruzou pior ainda!

22' OOOOOOPA! Lucas Lima rouba a bola dentro da área, toma o calço e muitas reclamações brasileiras.

21' Coutinho e Renato se destacam nas criações.

20' Peru não consegue ligar ataques. Defesa bem postada por Dunga.

19' Goleirão Gallese sai de soco na bola e fica sentindo. Jogo parado.

18' Brasil é melhor na partida, mas não consegue finalizar.

17' OOOPA! Coutinho mete uma cana no rival, é bloqueado pelo zagueiro, mas o juiz mandou seguir.

16' Jogo cai um pouco. Começo foi forte.

15' Lucas Lima pouco participativo até aqui.

14' Renato Augusto comandando a saída de bola.

13' Coutinho ia fazendo bela jogada individual pela esquerda, mas esqueceu a bola no drible.

12' Tudo bem com o camisa 9 e a bola volta a rolar.

11' Guerrero divide com Gil e o peruano fica sentindo no gramado.

10' FORA! Willian bate, Gil desvia e Renato conclui, mas por cima do gol.

9' GALLEEESE! Filipe Luis manda de fora após saída errada e o goleirão espalmou pra escanteio.

8' Jogo começa movimentado. Brasil tenta atacar usando as alas e Peru pelo meio da defesa.

7' Mais uma dividida na área e agora com Willian. Nada novamente.

6' Brasil tenta por pressão no começo do jogo, mas encontra forte marcação.

5' Agora foi Gabriel quem cai após dividida e o juizão deu bronca no brasileiro.

4' Cobrança de Willian, Gil sobe, mas a defesa afasta.

3' OOOPA! Dani recebe de Willian pela direita, toma tranco por trás de Cueva, cai, mas o juiz deu apenas escanteio.

2' Só a vitória serve para o Peru. Equador venceu mais cedo e se garantiu.

1' A torcida segue chegando e faz muito barulho.

0' Começou!

Peru joga com uniforme vermelho.

Brasil com camisa amarela, calção azul e meias brancas.

1 minuto de silêncio respeitado de verdade após atentado em boate gay de Orlando. Fica nosso repúdio à essas ações lamentáveis.

Do Uruguai, Andrés Cunha é o árbitro da partida.

Hino do Peru, na cidade de Foxboro.

Hino Nacional Brasileiro executado.

Times posicionados para o momento do hino.

Bandeiras no gramado, protocolo iniciado. Lá vem as equipes!

Hino Americano tocado! Lei no país.

Jogo vale a vaga e o primeiro lugar!

Um empate basta para o Brasil ser líder. O time só será líder. Se perder, está fora. Se passar, a Colômbia será o rival.

Os jogadores vão retornando para os vestiários. Preparação final.

Muito torcedor peruano. Parece ser maioria nas arquibancadas.

Peru com Gallese; Corzo, Rodriguez, Ramos, Trauco; Balbin, Vilchez, Polo; Cueva, Flores, Guerrero. Técnico: Gareca.

Último confronto entre as equipes foi pela Eliminatórias, com vitória brasileira por 3 a 0 em Salvador.

Os times se apresentam no gramado de Boston para o aquecimento.

Os arredores do Gillette Stadium!

Muitas camisas do Guerrero na torcida do Peru. A reportagem da VAVEL segue trazendo o clima.

A visão da equipe VAVEL no estádio em New England!

Brasil tem Alisson; Dani Alves, Miranda, Gil, Filipe Luis; Elias, Renato Augusto, Lucas Lima, Willian, Coutinho; Gabriel. Técnico: Dunga.

Escalação brasileira definida!

E vamos chegando no momento da partida. As duas equipes estão presentes no palco da partida.

Curta todos os detalhes da partida com a VAVEL Brasil durante todo o dia e a partida Brasil x Peru, programada para às 21h30, no horário de Brasília.

Nos arredores de Boston, o estádio do New England Patriots, Foxborough, será o palco da partida.

Fique de olho Brasil x Peru: Willian, meia: um dos melhores jogadores do mundo ele alia velocidade com habilidade e tem a responsabilidade de segurar a pressão na seleção sem Neymar.

Fique de olho Brasil x Peru: Paolo Guerrero, atacante: velho conhecido do torcedor brasileiro, o camisa 9 se tornou o maior artilheiro de sua seleção e é o atual artilheiro da Copa América.

Filipe Luis também falou com os jornalistas sobre os perigos que a Seleção passará.

"A eliminação do Uruguai serve de alerta, é uma competição complicada, todo mundo quer ganhar e hoje não tem mais jogo fácil. O Uruguai tem grande seleção, acabou perdendo o primeiro jogo, confiança, obviamente eles sentiram a falta do Suárez, mas estamos num momento bom, a gente vem crescendo, grupo se conhece cada dia mais. Acredito que estamos mais preparados do que nunca."

Dunga não terá Casemiro, suspenso por cartão amarelo. E o treinador manteve a dúvida até o último treino antes do jogo.

"Na minha cabeça já está a decisão, agora vou colocar no campo para ver se meus olhos vão enxergar aquilo que minha cabeça estava pensando."

No outro jogo da rodada, Equador e Haiti se enfrentam. Para o time equatoriano, uma vitória boa o deixa na torcida por uma vitória brasileira.

A vitória magra contra o Haiti foi decepcionante para o time peruano, que empatou com o Equador e se encontra abaixo do Brasil.

Com estreia fraca diante do Equador, o Brasil não tomou conhecimento e atropelou o quase amador Haiti. São quatro pontos.

Uma vitória e um empate pra cada. O que coloca a Seleção na primeira colocação é o saldo de gols após goleada na rodada passada.

É a segunda edição seguida que Brasil e Peru se enfrentam. No ano passado, em Temuco, no Chile, ambos se enfrentaram pela estreia e, com grande atuação de Neymar, o time brasileiro virou pra cima do rival.

É a briga que vale a liderança da chave B da competição. Quem vencer se torna líder, mas a derrota pode eliminar o Peru.

Neste momento, você acompanha tudo de Brasil x Peru, na terceira rodada da fase de grupos da Copa América Centenário 2016.

