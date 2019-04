Pratto, Fábio Santos e Dátolo treinam, mas seguem sem ser opção no Atlético-MG

Nesta terça-feira (14), o técnico Marcelo Oliveira treinou os reservas que não enfrentaram o Cruzeiro pela rodada passada do Campeonato Brasileiro, enquanto os titulares fizeram treino regenerativo na academia. Com pouco intervalo entre os jogos, a surpresa do treinamento foi a presença de Dátolo e Lucas Pratto que estão lesionados, e Fábio Santos novo reforço.

O lateral Fábio Santos foi contratado e assinou por três temporadas. Por ter vindo do exterior, o jogador só pode atuar depois do dia 20, assim como Ronaldo Conceição, zagueiro.

Douglas Santos, que ocupa a titularidade na lateral atleticana, estava acompanhando a seleção brasileira, mas com a eliminação do Brasil ainda na primeira fase da Copa América Centenário, o lateral viaja com a delegação nesta terça-feira (14) para Porto Alegre, onde o Atlético enfrentará o Internacional, no Beira Rio.

Marcelo Oliveira não contará com o lateral Marcos Rocha, que foi expulso no clássico. Patric deverá ser o substituto imediato, tendo Carlos César como concorrente pela vaga. O técnico alvinegro contará com Victor; Patric (Carlos César), Leonardo Silva, Gabriel e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso (Patric), Robinho, Clayton (Carlos) e Fred.

Lucas Pratto segue em tratamento de uma lesão na panturrilha, ocorrida na partida contra o São Paulo ainda pela Libertadores durante a comemoração do segundo gol. Ele não tem previsão de volta, mas já está em fase de transição. O meia Dátolo, que voltou sem estar totalmente recuperado, se lesionou novamente e assim como Pratto não possuí previsão de volta mas também passa por fase de transição. Os dois jogadores, assim como Luan e Mansur, não viajarão para Porto Alegre e seguirão em tratamento na Cidade do Galo.