Resultado Ponte Preta x Atlético PR no Campeonato Brasileiro 2016 (3-2)

Na próxima rodada, o Furacão recebe o Santos no próximo sábado, a Macaca enfrenta o Atlético-MG em Minas Gerais.

Com o resultado, a Ponte Preta está na quinta colocação com 13 pontos, o Atlético-PR caiu para a décima primeira colocação com 10 pontos.

UM BELO JOGO!! A partida começou movimentada, logo aos 2 minutos, Fábio Ferreira abriu o placar, aos 10 min, Paulo André empatou. Na segunda etapa aos 16 , Reinaldo fez o segundo da Macaca. O terceiro veio aos 23, em uma falha da defesa do Furacão Jeferson ampliou o marcador. Nos acréscimos Walter mandou um chute na gaveta para diminuir o placar.

49' FINAL DE JOGO!!! VITÓRIA DA PONTE PRETA!!

47' UM GOLAÇO!!! Após bate-rebate Walter recebe na meia lua e enfia uma bomba na gaveta diminuindo o placar.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR WALTER!!!

46' Quatro minutos de acréscimo

44' Léo faz o cruzamento, a bola fica com João Carlos

41' Atlético-PR vai todo para o ataque!!!

37' Substituição no Atlético-PR: Sai: Pablo. Entra: Ewandro

34' Thiago Galhardo cruza rasteiro, Weverton espalma para o meio da área.

33' Substituição na Ponte Preta: Sai: Cristian. Entra: Thiago Galhardo.

30' Substituição no Atlético-PR: Sai: André Lima. Entra: Vinícius

28' Walter recebeu na meia lua, deu uma caneta no adversário e mandou uma bomba. João Carlos espalmou para escanteio

25' Substituição no Atlético-PR Sai: Nikão. Entra: Giovanny

23' GRANDE FALHA DA DEFESA DO ATLÉTICO. Pottker enfiou a bola entre os zagueiros, Wanderson e Weverton bateram cabeça e a bola sobrou limpa para Jeferson sem goleiro, e apenas empurrou para o gol!!

23' GOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!!! JEFERSON!!!!

22' Jeferson joga a bola na área a defesa afasta

21' Substituição na Ponte Preta: Sai. Clayson. Entra: Pottker

16' UM GOLAÇO!!! Reinaldo tocou para Roger, o qual fez o pivô e devolveu para Reinaldo, o jogador driblou dois jogadores invadiu a área e de chapa mandou para o fundo da rede.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!!! REINALDO!!

14' Em cobrança de escanteio , André Lima corta

12' Felipe Azevedo Cruza, Paulo André afasta

7' Reinaldo faz cruzamento rasteiro, Wanderson corta.

6' João Victor lança para Roger em posição irregular

3' Felipe Azevedo cruzou muito forte. Tiro de meta

0' Começa o segundo tempo!!!

Substituição na Ponte Preta: Sai: Renê Júnior. Entra: Matheus Jesus

Primeiro tempo aberto!! o jogo começou muito movimentada, logo aos dois minutos Fábio Ferreira abriu o placar, após uma falha de Paulo André, aos 10 min, o mesmo Paulo André empatou a partida em um lance de bola parada. A partir dos 20 minutos, as duas equipes alternavam o ataque, criaram boas chances, mas acabou empatada a primeira etapa

47' Final de primeiro tempo !!!

45' Dois minutos de acréscimo

41' Jeferson fez o cruzamento para Roger, o atacante se esticou mas, a bola foi direto para fora.

39' Walter pela direita faz cruzamento na segunda trave, Nikão entra na área mas não consegue chegar na bola

36' Walter abriu na direita para André Lima, que tocou de primeira para Hernani, o goleiro foi mais rápido e ficou com a bola.

35' Renê Júnior recebe na intermediária, ajeita, e manda por cima do gol

33' As duas equipes erram muitos passes no meio de campo

28' Clayson cruza rasteiro e Weverton fica com a bola

26' JOÃO CARLOS!!! Hernani cobra falta, muito forte, a bola quica na frente do goleiro que faz ótima defesa

25' João Victor faz falta em André Lima

21' Cristian abre na esquerda pra Clayson, o qual finaliza por cima do gol

20' Walter cobra falta, Fábio Ferreira tira de cabeça

17' UUUUUUUH Reinaldo faz linda jogada pela esquerda, driblou dois jogadores e tocou para Cristian mas o jogador não chegou na bola

13' Renê Júnior manda de longe, para fora do gol

10' Walter cobra falta rasante, a bola passa por todo mundo e Paulo André, na segunda trave, desvia para o gol. Tudo igual!!

10' GOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!!! PAULOO ANDRÉ!!

6' Felipe Azevedo cruza, a bola vai para escanteio

2' Reinaldo cobra falta, Paulo André afastou, Cristian jogou novamente para área, após bate-rebate Fábio Ferreira manda de primeira para o gol!!

2' GOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!!! Fábio Ferreira!!!

2' Leo faz falta dura em cima de Clayson. Outra falta para a Macaca!!

1' Reinaldo cobra falta, Roger cabecea para fora.

1' Pablo comete falta em Clayson

0' Começa o jogo!!

Tudo pronto!! vai começar!!

O Furacão está com camisa vermelha e preta, calção preto e meias pretas

A Macaca está com seu uniforme número 1 : camisa branca com listra preta, calção branco e meias brancas

Hino Nacional Brasileiro sendo executado no momento

As duas equipes estão no gramado fazendo aquecimento

E no banco de reservas do Furacão: Santos, Eduardo, Nicolas, Marcão, Otávio, João Pedro, Vinícius, Anderson Lopes, Giovanny e Ewandro.

Atlético-PR escalado!! Weverton; Léo, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Deivid, Hernani, Pablo e Nikão; André Lima e Walter

Ponte Preta escalada!! João Carlos, Jeferson, Fábio Ferreira, Kadu e Reinaldo; João Vitor, Renê Júnior e Cristian; Felipe Azevedo, Clayson e Roger

O estádio Moisés Lucarelli será o palco da partida entre Ponte Preta x Atlético-PR , válida pelo Brasileirão 2016.

FIQUE DE OLHO Ponte Preta x Atlético-PR: Wellington Paulista é o artilheiro da equipe com 9 gols sendo o principal atacante da equipe e um dos jogadores que mais finaliza a gol.

FIQUE DE OLHO Ponte Preta x Atlético-PR: Walter. O atacante foi o artilheiro da equipe no Brasileiro do ano passado com 9 gols, é o jogador que mais finalizou certo do Furacão, além de ser um dos melhores jogadores do time tecnicamente.

Eduardo Baptista falou sobre a sua expectativa da partida " É um time que joga muito parecido com a gente, tanto no ataque como na defesa. É um jogo que tem de ter muita atenção. O Atlético-PR tem uma saída de mais qualidade que a Chapecoense. É ter paciência, saber rodar e escolher o melhor momento"

O treinador do Furacão que a equipe ainda está em construção e que pode oscilar durante o campeonato " Tudo na vida, você tem que tirar lições e conosco não vai ser diferente. A equipe ainda procura sua própria identidade, não é uma equipe, em termos coletivos, madura ainda. São situações como essa que vão nos fazendo refletir e, após a reflexão, poder ocorrerem algumas mudanças em relação ao que deixamos de fazer bem. Acho que, no jogo, isso aconteceu. Na segunda parte, não. Foram duas situações distintas, mas acredito que isso faz parte da oscilação da equipe e não passa só conosco, não. A maior parte das equipes oscila com momentos muito bons e outros nem tanto. Vamos conversar hoje e tentar entender que a atitude do segundo tempo é a que nós queremos, a mais próxima daquilo que queremos. Aos poucos, vamos conseguindo. Importante foi a maneira como viramos o jogo com um grau de dificuldade enorme contra um grande adversário. Acima de tudo, uma lição: como ser eficaz. E quem compete tem que ser eficaz. Só eficiente não adianta" Explicou.

Paulo Atuori não conta com Cleberson por conta de fratura na face e lesão no joelho, mas tem uma dúvida no ataque, Marcos Guilherme e André Lima, podem dar lugar para Walter e Nikão

O técnico Eduardo Baptista terá apenas o desfalque de Elton o qual se recupera de cirurgia no joelho. Roger sofreu uma pancada na cabeça no jogo passado, está confirmado para o jogo.

Já o Furacão, ganhou os dois últimos jogos, contra o Santa Cruz, e São Paulo, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

Na última rodada, a Macaca venceu a Chapecoense por 2 a 1, com gols de Felipe Azevedo e Pottker para a Ponte. Arthur Maia fez o único gol da Chapecoense

O Atlético-PR está na 9ª colocação também com 10 pontos, com, 3 vitórias, 1 empates e 3 derrotas.

A Ponte Preta é a mandante da partida, a equipe está na 8ª colocação com 10 pontos. 3 vitórias, 1 empates e 3 derrotas.

Boa tarde, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo entre Ponte Preta x Atlético-PR pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2016.