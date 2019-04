À beira do G-4, Santos busca vitória contra inconstante Sport

Duas equipes em situações opostas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A 2016. Enquanto o Santos está na parte de cima, às portas do G-4, e vem de uma boa vitória fora de casa, a primeira desde agosto de 2015, o Sport permanece inconstante e voltou à zona de rebaixamento após ser derrotado para o Coritiba no último fim de semana.

Diante desse cenário, as equipes medem forças na Vila Belmiro, às 21 horas desta quarta-feira (15), pela oitava rodada da competição nacional. O Peixe está no quinto lugar, com 10 pontos, enquanto o Leão ocupa a antepenúltima posição, com cinco pontos somados.

Com retorno de principais atletas, Santos busca sequência positiva

A precoce eliminação da Seleção Brasileira na Copa América Centenário 2016 trouxe um alívio à comissão técnica do Santos, que pôde comemorar o retorno dos principais atletas que desfalcaram o alvinegro praiano nas últimas rodadas. Após a vitória contra o Santa Cruz no último fim de semana em jogo realizado no Recife, o time espera manter a sequência positiva de resultados para entrar no seleto grupo de classificados à Taça Libertadores da América.

O técnico Dorival Júnior fechou o último treinamento da equipe antes do jogo desta quarta-feira. As informações provenientes dão conta de que Lucas Lima e Gabriel, ausentes por estar na Seleção Brasileira, treinaram entre os titulares e retornam à equipe nesta noite. Assim, com o retorno da dupla selecionável, o meia Léo Cittadini e o atacante Paulinho devem ficar no banco de reservas. Os outros jogadores que desfalcam a equipe há rodadas permanecem no departamento médico: David Braz, Ricardo Oliveira, Vladimir, Lucas Veríssimo e Maxi Rolón. O lateral Zeca cumpre suspensão automática.

Mesmo próximo do G-4, o volante Thiago Maia afirmou que ainda é cedo para comentar sobre vaga na Libertadores por causa da duração do campeonato. Mesmo assim, o jogador fala em obrigação de vencer o Sport na Vila Belmiro, ainda mais com o retorno de Lucas Lima e Gabriel.

"É muito cedo para falar. Ainda tem muito jogo pela frente. Vencemos dois jogos e aumentamos a confiança. Se vencemos quarta-feira, chegamos à terceira vitória. Começamos mal. É obrigação vencer todo jogo, dentro ou fora de casa. Amanhã, temos a obrigação de vencer, devemos isso ao Santos, à torcida. Esperamos embalar, ainda mais agora, com Lucas Lima e Gabriel", afirmou.

Mesmo desfalcado, Sport busca reabilitação para deixar degola

A situação do Sport segue ruim no Campeonato Brasileiro. O time foi derrotado no último fim de semana pelo Coritiba e voltou a entrar na zona de rebaixamento. O time pernambucano segue com apenas uma vitória no torneio e tenta uma sequência positiva de resultados para poder sair da situação incômoda e ter dias melhores.

Para o confronto desta noite, o Leão da Ilha tem desfalques. O zagueiro Matheus Ferraz e o volante Serginho cumprem suspensão automática. Enquanto o defensor foi expulso, o cabeça de área recebeu o terceiro cartão amarelo. Sem condições físicas para entrar em campo estão o zagueiro Oswaldo Henríquez e o atacante Túlio de Melo. Quem retorna de suspensão é o lateral-direito Samuel Xavier.

Para suprir a lacuna na defesa, Oswaldo será utilizado. Como volante, a tendência é que Rodrigo Mancha seja escalado, mas Ronaldo e Luiz Antônio ainda não estão descartados e existem, ainda que mínimas, as possibilidades de um destes entrar em campo.

Oswaldo destacou que a oportunidade na defesa dada pelo técnico Oswaldo de Oliveira. Revelado nas categorias de base do rubro-negro pernambucano, o jogador espera ganhar sequência com uma boa atuação diante do Santos. "Quero mostrar que posso ser útil para servir ao Sport e ter uma sequência. Vou fazer o meu melhor. Estou esperando essa chance há tempos e ela chegou. Aqui me sinto bem, me sinto em casa. Quero fazer o melhor para continuar", afirmou o defensor.