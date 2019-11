Resultado São Paulo x Vitória no Campeonato Brasileiro (2-0)

Contando com o retorno de jogadores importantes à equipe titular, o Tricolor Paulista quer sair com o três pontos, já que na última rodada foi derrotado pelo Atlético-PR em casa. O Rubro-Negro Baiano que oscila fora de seus domínios, quer encontrar o caminho das vitórias em São Paulo x Vitória.

Edgardo Bauza relacionou 22 jogadores para a partida, dentre eles, quatro reforços foram confirmado pelo treinador. Paulo Henrique Ganso e Rodrigo Caio, que estavam com a Seleção Brasileira, retornam ao clube após a polêmica eliminação do Brasil na Copa América Centenário.

Sem atuar pela equipe desde a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores, por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, Michel Bastos volta a ser relacionado após desfalcar o São Paulo em seis partidas.

Esperado como titular na partida diante do Atlético-PR, Calleri precisou deixar o estádio horas antes de rolar a bola, ao receber a notícia do falecimento de seu melhor amigo na Argentina. Fora por cinco jogos, o atacante fecha a lista de retornos.

Lesões seguem como um problema para Bauza, que não consegue repetir o time por conta dos desfalques. Seguem no departamento médico: Breno e Wellington (cirurgia no joelho), Carlinhos (lesão na coxa esquerda), Wilder (aprimora a forma física após se recuperar de um estiramento na coxa esquerda).

Hudson tem estiramento na coxa esquerda, Wesley, com estiramento na coxa direita, Mena (estiramento posterior direito) e Kelvin apresenta edema no músculo posterior da coxa esquerda. O jovem Lucas Fernandes, que sofreu um entorse no joelho esquerdo nos treinos desta terça-feira (14), já realiza o processo de recuperação no Reffis.

Acabar com o jejum de vitórias fora de casa é a prioridade do Rubro-Negro Baiano diante da equipe paulista em São Paulo x Vitória hoje. Dos sete jogos disputados até o momento, quatro foram jogados nos estádios adversários, e nenhuma vitória foi conquistada - dois empates por 1 a 1 (América-MG e Botafogo), e duas derrotas, diante do Santa Cruz por 4 a 1, e 1 a 0 contra o Flamengo.

Assim como o São Paulo, o Vitória possui desfalques. Revelado na base, Flávio não poderá atuar por conta de um trauma na face sofrido na partida contra o Botafogo, na rodada passada. Marcelo (edema no tornozelo), Leandro Domingues (leve desconforto muscular), Maicon Silva (desconforto muscular) correram no gramado durante as atividades. Já o goleiro Gustavo (recuperação de cirurgia na tíbia) seguiu o treinamento com professor Lucas Itaberaba.

Ex-jogador da equipe paulista, Kieza que não foi aproveitado pela comissão técnica em sua passagem pelo São Paulo, conhece a dificuldade que irá enfrentar, e aposta na pressão da torcida adversária para sair com os três pontos.

"Tem o Ganso, o Rodrigo Caio, que são excelentes jogadores. A gente sabe que eles virão só colocar qualidade à equipe deles, somar. A gente tem que estar atento. Ganso é um cara que decide com o toque, toca na bola... Então a gente não pode dar espaço, é um cara que sabe encaixar muito bem o passe. A gente precisa estar em cima, marcando, atento... E não pode dar brecha", disse o jogador.

"Todo time, quando a torcida começa a pegar no pé, principalmente jogando em casa, quando as coisas não acontecem rápido como todo mundo espera, o time fica mais nervoso, ansioso para fazer o gol, e acaba dando espaço. A gente precisa saber aproveitar da melhor forma possível esses espaços e conseguir botar o nosso jogo dentro de campo", completou.

