Flamengo x São Paulo no Brasileirão 2016 Série A (2-2)

Já os flamenguistas saem com um gosto amargo pelo empate. A equipe teve um pênalti no fim do jogo, mas desperdiçou.

Com um a menos em campo, São Paulo comemora o empate como se fosse vitória.

49' FIM DE PAPO! TUDO IGUAL EM BRASÍLIA: 2 a 2.

48' PRA FOOOOOOOOOORA! ALAN PATRICK! Melhor jogador em campo perde pênalti que seria o gol da vitória!

47' PÊNALTIIIIIIIIII! É PÊNALTI PARA O FLAMENGO! Sheik domina a bola dentro da área e é atingido por Maicon no rosto.

45' Quatro minutos de acréscimo no segundo tempo.

38' Flamengo tenta o gol da vitória mas esbarra na defesa tricolor.

38' ALTERAÇÃO! Última mudança da patida, Alan Kardec entra no lugar de Bruno.

33' ALTERAÇÃO! No São Paulo, entram Caramelo e Ytalo no lugar de Kelvin e Ganso; pelo Flamengo, Gabriel substitui Cirino.

26' Flamengo, com a vantagem numérica, vai ao ataque! É escanteio.

22' ALTERAÇÃO! Emerson Sheik entra no lugar de Felipe Vizeu.

22' EXPULSO! Dois minutos após receber o cartão amarelo, Calleri recebe o vermelho e está fora!

20' AMARELOU! Cartão amarelo para Calleri.

13' GOOOOOL! DO FLAMENGO! ARÃO! Alan Patrick cobra falta para dentro da área e volante rubro-negro sobre para empatar. Tudo igual em Brasília!

9' ALTERAÇÃO! Fernandinho entra no lugar de Éverton.

6' GOOOOOOL! É DO SÃO PAULO! De novo Calleri! Atacante subiu no meio da zaga e cabeceou cruzamento de Kevin para o fundo das redes. Tricolores mais uma vez na frente.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM BRASÍLIA!

49' Fim de papo no primeiro tempo! 1 a 1.

45' Quatro minutos de acréscimo na primeira etapa.

41' Assim nããããão, Michel... Tricolor invade a área sozinho e bate mal, cruzado. Zaga afasta sem problemas.

36' VIZEEEEEEU! Atacante rubro-negro invade a área, dribla a marcação e na hora de marcar, chutou fraco, nas mãos de Denis.

32' AMARELOU! Cartão amarelo para Marcelo Cirino.

30' Alan Patrick chuta de longe e Denis faz ótima defesa! Escanteio para o Flamengo.

22' Flamengo, que pressiona mais ao longo da partida, consegue empate em gol contra.

21' GOOOOOOOOL! É DO FLAMENGO! Éverton chuta pro gol, Denis espalma, a bola bate em Rodrigo Caio e entra. É gol contra em Brasília!

13' Polêmica no gol tricolor: Calleri teria cometido falta em Márcio Araújo na jogada.

11' GOOOOOOOOOL! É DO SÃO PAULO! Ganso dá ótima bola enfiada para Calleri, que sai na cara do gol e abre o placar! 1 a 0 para o São Paulo!

9' Cirino invade a área paulista e cai no chão. Juiz manda seguir.

6' Alan Patrick cruza na área tricolor a zaga afasta. Flamengo pressiona muito no início de jogo.

5' Kelvin dispara em contra-ataque, mas o árbitro assinala o impedimento.

3' Primeira jogada ofensiva do São Paulo, Michel Bastos cruza na área e Rafael Vaz afasta.

0' COMEÇA O JOGO!

Equipes no gramado para o início da partida!

A arbitragem ficará por conta de Elmo Alves Resende Cunha, de Goiás.

O palco de hoje será o estádio Mané Garrincha, em Brasília.

FIQUE DE OLHO: o atacante Kelvin se recuperou das dores musculares que o tiraram da partida contra o Vitória e está de volta ao elenco são-paulino. Ao lado de Calleri, Kelvin é a esperança dos tricolores para alcançarem os três pontos em Brasília.

FIQUE DE OLHO: Réver mal chegou ao Flamengo e já caiu nas graças da torcida. O novo zagueiro rubro-negro estreou na última quarta-feira (15), contra o Cruzeiro, e marcou o gol da vitória em pleno Mineirão. Os flamenguistas contam com ele para parar o bom ataque paulista e ajudar a equipe em mais uma vitória.

Para acabar com a oscilação neste início de Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo se enfrentam no Mané Garrincha na tarde deste domingo (19), às 16h horário de brasília. Ambas as equipes ainda buscam se firmar na competição, quem vencer em Brasília deverá terminar a rodada no G-4, quem perder, pode terminar até mesmo no meio da tabela, ficando ainda mais longe das primeiras colocações em Flamengo x São Paulo hoje.

O Flamengo segue entre altos e baixos tanto dentro como fora de campo nesta temporada. Com 13 pontos ganhos a equipe ocupa a sétima colocação no Brasileirão, e segue em busca de reforços para seguir sonhando alto.

Sem Muricy Ramalho, o Mengão segue no comando de Zé Ricardo, mesmo assim, o clube não desmente que está atrás de um novo treinador. Nesta semana, Abel Braga confirmou uma sondagem do rubro-negro, e pode ser a novidade da equipe nos próximos dias. Já o zagueiro Donatti também deve desembarcar na Cidade Maravilhosa em breve.

Faltando menos de um mês para o duelo decisivo pela Libertadores da América, o São Paulo quer acumular o máximo de pontos possíveis nas próximas rodadas para poder poupar a equipe titular quando achar necessário. Também com 13 pontos conquistados, o Tricolor têm se dado bem longe de casa nesta Brasileirão, algo que não conseguiu fazer no começo do ano.

Até o momento foram duas vitórias, um empate e apenas uma derrota longe do Morumbi. Atuando em "campo neutro", o São Paulo e Flamengo não saíram do zero em 2013, também no Mané Garrincha.

Buscando a equipe ideal para uma provável chegada de Abel Braga, Zé Ricardo se sentiu satisfeito com o desempenho na vitória diante do Cruzeiro na última quarta-feira. Além do desempenho coletivo, Zé ainda ressaltou a boa estreia do zagueiro Réver, que veio para ser a solução da defesa rubro-negra, que sofre com as críticas há um bom tempo.

"É um atleta que tem muito a crescer. Tem experiência muito grande. É muito vitorioso, com passagem na seleção brasileira. Esta experiência vem para agregar. Ele vai nos ajudar não só defensiva como ofensivamente, mas também com a liderança. Apesar das críticas, o time do Flamengo é um grupo jovem e o Réver nesse ponto, é um auxílio. Apesar do primeiro jogo, participou muito bem da comunicação, isso aconteceu para acelerar o entrosamento e, de certa forma, já mostrou resultado hoje", afirmou.

"Os altos e baixos vão acontecer, mas esperamos diminuir esta gangorra. A gente tem que partir do princípio da entrega dos atletas. Isso estamos vendo a todo momento. Como as sessões de treinamento são escassas, temos que recuperá-los com muita calma. Nos treinamentos, vamos colocando aquilo que a gente pensa e eles vão absorvendo. Acredito que estamos no caminho", concluiu.

Após diversas rodadas atuando com muitas baixas no elenco, o São Paulo finalmente irá entrar em campo com praticamente o que tem de melhor em Flamengo x São Paulo hoje. Kelvin que havia ficado de fora da partida contra o Vitória retorna a equipe titular juntamente com PH Ganso e Rodrigo Caio, que foram reservas após o retorno da Seleção Brasileira. Michel Bastos que voltou de lesão também na última partida, deverá ser titular pela primeira vez no Brasileirão. Além dos retornos, o Tricolor irá promover a estreia de mais um garoto da base: se trata do volante Artur de apenas 20 anos de idade.

“Trabalho forte e me dedico bastante para agarrar a oportunidade quando ela chegar. A expectativa de poder estrear é grande, e por isso tenho me preparado bem. Poucos torcedores me conhecem, mas gosto de jogar pelo time. Meu estilo de jogo é esse. Se a chance aparecer, farei de tudo para não desperdiçar”, revelou o garoto após ficar no banco na última quarta-feira (15).

“O Bauza me orienta bastante e todos os dias aprendo algo novo. Além dele, o José Di Leo (auxiliar técnico) também passa tranquilidade e gosta de conversar. E acredito que estes fatores têm contribuído bastante”, ressaltou.

Quando questionado sobre suas inspirações na posição em Flamengo x São Paulo, Artur foi direto ao citar um dos melhores volantes do mundo na atualidade, que é companheiro de seleção de um outro atleta do Tricolor.

“Me espelho bastante no Vidal. Gosto de ver ele jogar, porque tem características interessantes: marca bem e tem boa chegada ao ataque. O Vidal tem força para defender e velocidade para atacar. Então me espelho nele. Também gosto de reforçar a marcação, dar opções para os meus companheiros e chegar na frente. Sou magro, mas isso não quer dizer que não tenho força", brincou.

Artur encontrou pela primeira vez em campo seu irmão Norberto, que foi titular do Vitória na última quinta-feira (Foto: Fernando Nunes/ Getty Images)

