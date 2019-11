Resultado de Grêmio x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2016 (2-0)

Muito obrigado pela companhia neste grande jogo! Acompanhe estes e outros grandes campeonatos aqui, na VAVEL Brasil! Muito obrigado e grande abraço!

Na quinta-feira (23), o Grêmio recebe o Vitória, em busca da liderança. Já o Cruzeiro busca se reerguer contra a Ponte Preta, fora de casa, na quarta (22).

O Tricolor vai a 18 pontos e cola nos líderes Palmeiras e Inter, com 19. O Cruzeiro estaciona nos 8 pontos, na última colocação.

Douglas, autor do segundo gol, falando: "Na verdade, eu acompanhei o lance e o rebote veio no lado que eu estava. Fui feliz. Mais um gol de cabeça na minha carreira, provalmente o segundo ou o terceiro."

Arrascaeta lamenta pênalti perdido e atuação: "Lamentavelmente, errei o gol. São coisas que acontecem. Os resultados não estão acontecendo e temos que trabalhar muito mais."

50' Fim de papo na Arena! O Grêmio vence o Cruzeiro por 2 a 0!

47' Partida de gala: Luan desfila bom futebol na Arena. Camisa 7 vai ditando o ritmo do jogo

45' NO POSTE! Douglas escora para Giuliano, que manda no ângulo de Fábio. O Goleiro cruzeirense espalma e a bola ainda toca no travessão.

44' Mais cinco minutos de acréscimos. Marcelo Grohe reclama

42' Cruzeiro aperta a marcação, mas o Grêmio toca bem a bola e vai administrando a partida.

38' Impedido! Marcelo Oliveira entra em velocidade na área Cruzeirense, mas em posição irregular.

36' Luan cruza com perigo na área, mas Frabrício afasta.

33' OLÉ! Grêmio troca passes e torcedor grita olé. Resultado bem encaminhado

31' Pedro Geromel deixa a casamata rumo aos vestiários. Mancando muito o zagueiro gremista.

30' Douglas cobra falta sobre o gol de Fábio.

27' Cruzeiro melhora na partida, e é quem tem a bola nessa segunda etapa, buscando primeiro gol.

25' Torcida gremista se diverte na Arena. Sobrou até pro bandeira, que marcou o pênalti Cruzeirense.

23' MANDOU LONGE! Arrascaeta manda a bola na torcida e o Cruzeiro segue sem marcar na partida! Coisa feia!

20' PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Confusão na área, a bola bate no braço de Marcelo Oliveira. O árbitro não viu, mas o bandeira marcou! Arrascaeta na bola!

17' Riascos caído no gramado. Fair play feito pelo Grêmio.

16' Everton recebe na entrada da área e bate para o gol, mas pra fora.

14' Não vai dar para Geromel e Maicon. Entram Marcelo Hermes e Jaílson no Grêmio. Terceira substituição no Tricolor, todas por lesão muscular.

13' XII! Pedro Geromel senti lesão muscular após pique curto e cai no gramado. Maicon também no chão.

9' Walace solta uma bomba de longe, a bola bate na defesa cruzeirense. Ramiro fica com ela, arrisca, mas por cima do gol.

8' Grêmio pressiona. Cruzeiro está atordoado na Arena.

6' GOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! Douglas para o Grêmio!

Luan arriscou de fora, Fábio bateu roupa e o camisa 10, na sobra, amplia o placar na Arena!

5' Arrascaeta tenta de muito longe, mas sem perigo

3' PERDEU! Bressan, na cara do gol, perde a oportunidade após Luan cobrar falta. Incrível!

2' Ramiro é derrubado na entrada da área. Falta perigosa e Luan na bola!

0' Rola a bola para a segunda etapa na Arena! Grêmio 1 x 0 Cruzeiro

Curiosidade: Torcedores que estão no quarto anél da Arena foram liberados para descer ao setor abaixo por conta da má visualização do campo, a partida da nebilna, marcando forte presença em Porto Alegre.

Alisson, atacante do Cruzeiro, também falou: "A equipe deles não estava criando nada. Infelizmente, num lance feliz deles, o Luan abriu o placar."

Fala, Luan! Atacante do Grêmio deu entrevista na saída de campo: "Vamos trabalhar pra ver se no segundo tempo a gente aumenta o placar."

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Grêmio vai vencendo o Cruzeiro por 1 a 0, gol marcado por Luan!

44' GOL DO GRÊMIO! Funcionou a dupla de ataque do Grêmio! Everton cruza na área, e Luan não perdoa, testando firme, sem chances para Fábio.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUAN ABRE O PLACAR!

42' NA TRAVE! Luan bate bonito, de canhota, e a bola bate na trave. No rebote, Douglas chuta por cima do gol de Fábio. Melhor lance do jogo até agora.

41' Marcelo Oliveira tenta Luan, com uma enfiada de bola. Fábio, ligado no jogo, sai do gol e fica com a bola.

40' Pedro Geromel disputa bola com Alisson e ganha na bola para sair jogando bem.

37' Everton chuta de fora da área. Mais uma vez, a bola sobe e sai sem perigo para Fábio.

34' CARTÃO AMARELO PARA RIASCOS! Atacante faz falta em Bressan e recebe cartão amarelo.

30' Bryan recebe livre na esquerda. Mas na hora de cruzar, erra feio.

28' Lucas Romero avança bem e toca para Arrascaeta. O uruguaio erra, na hora de acionar Riascos, perto da área.

27' Douglas chuta de fora da área. Fábio, bem colocado, faz a defesa.

22' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Wallace Reis; Entra: Bressan.

20' Arrascaeta toca para Riascos, que solta a bomba de fora da área. A bola sobe demais e sai sobre o gol.

18' Defesa do Grêmio erra na saída de bola, mas Cruzeiro não aproveita bem. Arrascaeta toca para Riascos, em posição de impedimento.

15' Luan é derrubado por Rafael Silva. Falta para o Grêmio. É frontal, mas de longa distância.

13' Alisson cruza na área do Grêmio. Marcelo Grohe sai do gol para ficar com a bola.

11' Zaga do Cruzeiro afasta mal, e Lucas Romero solta a bomba de fora da área. A bola sobe e sai sem perigo para o goleirão do Grêmio.

10' Cruzeiro tem escanteio na direita. Primeiro ataque perigoso do time mineiro!

8' Nevoeiro no gramado dificulta a visibilidade do jogo. Muito frio em Porto Alegre!

5' Everton invade a área e é travado por Lucas na hora do cruzamento.

2' Everton bate de fora da área. A bola vai fraca e Fábio faz defesa tranquila.

0' ROLA A BOLA NA ARENA DO GRÊMIO!

Grêmio: Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira (Marcelo Hermes); Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Everton; Luan. Técnico: Roger.

Cruzeiro: Fábio; Lucas, Bruno Viana, Bruno Rodrigo e Bryan; Romero e Henrique, Alisson, Arrascaeta e Willian; Riascos. Técnico: Paulo Bento.

Com situações completamente diferentes na tabela, Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, fechando a rodada de número 9 do Brasileirão.

Com 15 pontos somados, o tricolor gaúcho empatou as duas últimas partidas e quer fazer valer o fator casa, onde ainda não perdeu, para reencontrar o caminho das vitórias.

Por outro lado, o Cruzeiro convive com a instabilidade no campeonato e tem a tarefa difícil de vencer fora de casa para sair da zona do rebaixamento.

No Grêmio, o técnico Roger deixou uma dúvida no ar. Apesar de já ter decidido quem será seu lateral-esquerdo, o nome do titular só será conhecido no vestiário da Arena. Recuperado de lesão muscular, Marcelo Oliveira já está à disposição do treinador.

Contudo, apesar do retorno do antigo titular, o substituto Marcelo Hermes ocupou muito bem a vaga enquanto o xará esteve fora, e por isso também é forte concorrente pelo posto. No restante da equipe, Ramiro fica com a vaga na outra lateral, no lugar do suspenso Edilson.

No meio, Maicon faz a dupla de volantes com Wallace.

No Cruzeiro, as novidades ficam por conta do retorno de quatro titulares. Lucas, Bryan, Bruno Viana e Lucas Romero voltam ao time após cumprirem suspensão no meio de semana.

Além do quarteto, Alisson e Arrascaeta foram poupados nos últimos treinamentos, mas estão relacionados para a partida e serão titulares na partida Grêmio x Cruzeiro hoje.

