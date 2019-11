Acompanhe Figueirense x Inter no jogo Brasileirão (0-0)

Na tarde deste domingo, dia 19, ás 16h no Estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense recebe o Internacional pela 9ª rodada do campeonato Brasileiro de 2016. As duas equipes ocupam lugares opostos na tabela, enquanto o Figueirense ocupa a parte de baixo da tabela e vem de derrota para o Santa Cruz em Recife, o Internacional ocupa a liderança e vem de vitória em casa diante do Atlético - MG.

O jogo Figueirense x Internacional marcará dois reencontros, sendo um de cada lado, enquanto Rafael Moura jogará pela primeira vez contra o seu ex-clube, o Internacional, o Figueirense se reencontrará com o seu ex-treinador Argel Fucks que realizou um trabalho destacável em Florianópolis.

Atual 13º colocado no Campeonato, o Figueirense busca a terceira vitória, as duas vitórias conquistadas até o momento foram em casa diante de dois clubes grandes, São Paulo e Flamengo, agora o desafio é o Internacional.

O colorado chega nesta rodada empolgado com mais uma vitória no meio da semana com uma grande atuação, com seis vitórias em oito partidas o Internacional tem a terceira melhor arrancada na história dos pontos corridos nesta altura do campeonato, perdendo apenas para o Cruzeiro de 2003 e Corinthians de 2011 que nas primeiras oito rodadas somaram 20 pontos.

Após a derrota no meio de semana o Figueirense retornou a Santa Catarina pensasando no Internacional, a vitória é de extrema importância para manter a equipe fora do Z4, o meia Carlos Alberto continua vetado pelo departamento médico e está fora do jogo de amnhã.

Os desfalques da equipe não para por aí, o técnico Vinícius Eutrópio não poderá contar com Gatito Fernández e Dudu, suspensos. A boa notícia é a volta de Rafael Moura que não havia jogado na quarta-feira, o "He-man" como é conhecido, marcou 5 dos 7 gols do Figueirense até agora no campeonto, e treinou normal nesta manhã no Orlando Scarpelli.

A fase vivida no Beira Rio realmente é muito boa, a liderança no campeonato mostra que o trabalho de Argel ganhou corpo e confiança, mas o lema continua sendo o mesmo "pesinhos no chão" e buscar vitória a cada rodada.

Para amanhã Argel tem dúvidas para montar o meio campo colorado, mas são dúvidas que todo treinador gostaria de ter, a boa fase vivida pelos meias deixam que as vagas abertas no time não sejam suficiente para colocar todos entre os 11 titulares. A volta de Rodrigo Dourado e sua excelente atuação na quarta o coloca como forte candidato a ocupar um posto de volante na equipe, o problema é que Fabinho e Bob (que cumpriu suspensão na quinta) também acumulam boas atuações na equipe.

Argel manteve a mística de realizar o treino fechado e não confirmou a equipe que começará jogando, além do retorno de Fernando Bob, Artur também estará de volta depois de cumprir suspensão na quinta feira, outro jogado muito próximo de retornar a equipe é Valdívia que começou a treinar com o grupo nesta sexta-feira.

Figueirense e Internacional se enfretaram 26 vezes até o momento, sendo 12 vitórias para o clube gaúcho contra 8 dos catarinenses e 6 empates.

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Figueirense x Internacional em tempo rea no Brasileirão 2016! Fique conosco!