Resultado Sport x Fluminense no Campeonato Brasileiro hoje (2-1)

Partida válida pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Público: 8.065. Renda: R$ 11.090,00.

17:58 A décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada durante o meio da semana. O Sport vai entrar em campo na quinta-feira (23), às 21h00, para fazer um duelo com o São Paulo, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Já o Fluminense terá, na quarta-feira (22), às 21h45, um confronto diante do Santos, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espirito Santo.

17:56 Com o resultado desta tarde, o Sport deixa a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro e sobe para a 18ª colocação, com oito pontos. Já o Fluminense fica na 13ª posição, com 13 pontos.

17:54 A Ilha do Retiro recebeu um público de 8.065 torcedores, gerando uma renda de R$ 11.090,00.

49’ Fim de jogo! O Sport vence o Fluminense por 2 a 1 e reencontra o caminho das vitórias depois de três partidas.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza rouba a bola no meio-campo, avança deixando a marcação para atrás e tira de Diego Cavalieri. Festa da torcida rubro-negra.

43’ Amarelo! Samuel Xavier entra de maneira ríspida em Giovanni e recebe cartão.

42’ Não vale! Gustavo Scarpa chuta de fora da área, Magrão da rebote e Marcos Júnior manda para o fundo das redes, mas lance é anulado por conta de impedimento.

41’ Magrão! Giovanni encontra liberdade pela esquerda e bate cruzado para ótima defesa do goleiro Magrão.

40’ Última alteração no Sport: Sai: Serginho. Entra: Clayton.

39’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Magno Alves recebe bom passe, avança com liberdade pelo meio, entra na área e toca na saída de Magrão. Festa da torcida tricolor.

37’ Gustavo Scarpa tenta lançar Magno Alves, que domina com o peito e entrega a bola de graça para a marcação rubro-negra.

35’ Diego Souza tenta puxar contra-ataque tocando para Matheus Ferraz e o zagueiro perde a bola no meio.

33’ Durval rouba a bola na defesa, avança para o ataque e faz tabela com Diego Souza, mas não consegue prosseguir por conta da marcação.

31’ Gustavo Scarpa cobra falta chutando em cima da barreira. Ele pega o rebote e manda para fora.

29’ Amarelo! Renê faz falta em Marco Júnior na entrada da área e recebe o primeiro cartão do jogo.

27’ Modificação no Sport: Sai: Edmílson. Entra: Rodrigo Mancha.

26’ Lenis faz bela jogada pela direita e cruza para Edmílson cabecear para fora.

23’ Na trave! Marcos Júnior acerta ótimo passe pelo meio para Magno Alves. O atacante entra na área e chuta na saída de Magrão para acerta a trave. No rebote, Edson manda para fora, com perigo.

21’ Gustavo Scarpa recebe de Marcos Júnior e manda para longe da meta.

20’ Na trave! Henrique sai errado, Samuel Xavier vai até a linha de fundo para direita e cruza com qualidade para Diego Souza, que cabeceia para o chão. A bola sobe e toca na trave.

19’ Renê erra passe no meio-campo e Marcos Júnior puxa contra-ataque mandando para Magno Alves, que entra na área e chuta cruzado em cima de Matheus Ferraz.

16’ Alteração no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Lenis.

15’ Everton Felipe avança com liberdade pela direita em contra-ataque, mas toca errado para Diego Souza, perdendo ótima oportunidade.

14’ Wellington Silva levanta a bola na entrada da área para Edson e Serginho afasta.

11’ Edmílson aciona Everton Felipe pela direita. Ele avança e acaba se jogando.

9’ Wellington Silva levanta a bola para área e Giovanni cabeceia fraco para defesa tranquila de Magrão.

8’ Diego Souza manda para Samuel Xavier, que avança pela direita com velocidade e toca para Everton Felipe acionar Edmílson, em posição irregular. Impedimento marcado pela arbitragem.

5’ Partida com poucas oportunidades até o momento. Equipes erram bastante na ligação do meio para o ataque.

3’ Cícero acerta bom passe para Giovanni, que recebe por trás da marcação e cruza rasteiro para Magno Alves. Renê aparece na hora certa e afasta o perigo.

1’ Everton Felipe recebe bom passe de Samuel Xavier, cruza dentro da área e manda direto para fora.

0’ Começa o segundo tempo!

17:02 Fluminense também está de volta. Equipe volta com duas alterações: Giovanni e Magno Alves nas vagas de Jonathan e Richarlison, respectivamente.

17:00 Sport de volta para a etapa final. Equipe continua com a mesma formação da etapa inicial.

46’ Fim de primeiro tempo.

45’ Um minuto de acréscimo.

44’ Everton Felipe cobra falta no meio-campo levantando a bola na área e o goleiro Diego Cavalieri afasta com um soco.

39’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Renê recebe bom passe de Diego Souza pela esquerda e cruza na medida para Gabriel Xavier, de cabeça, abrir o placar. Festa da torcida rubro-negra.

37’ Alteração no Fluminense: Sai: Edson. Entra: Dudu.

35’ Diego Cavalieri! Diego Souza recebe ótimo passe de Samuel Xavier, avança com liberdade e fica frente a frente com o goleiro do Flu, que faz grande defesa. Chance inacreditável perdida pelo Leão.

34’ Diego Souza faz bela tabela com Gabriel Xavier e Renê e chuta em cima da marcação.

33’ Gustavo Scarpa avança da direita para o meio e tenta tocar para Richarlison, mas erra o passe e facilita o trabalho defensivo do Leão.

29’ Renê aproveita erro de passe de Gustavo Scarpa, toca para Edmílson e recebe de volta para entrar na área, limpar a marcação e chutar para fora.

27’ Gabriel Xavier levanta a bola na área em cobrança de falta, Gum afasta e Everton Felipe pega o rebote chutando cruzado para novo corte da defesa tricolor.

26’ Diego Souza avança pela esquerda e acaba sendo derrubado por Edson. Falta para o Leão.

20’ Sport muito mal no confronto até o momento. Equipe rubro-negra erra muito no campo de defesa e possibilita bons ataque para o Fluminense, que não consegue aproveitar até o momento.

24’ Poucas oportunidades de gols até momento. Equipes não conseguem finalizar bem.

18’ Magrão! Fluminense toca a bola com liberdade e Edson cruza dentro da área para Richarlison cabecear e o goleiro rubro-negro fazer grande defesa.

14’ Gustavo Scarpa puxa da esquerda para o meio e chuta para longe da meta.

13’ Samuel Xavier faz lançamento para Rithely, mas a bola vai muito forte e Diego Cavalieri faz a defesa tranquila.

11’ Everton Felipe recebe pela direita, coloca velocidade e deixa Wellington Silva para trás. Ele entra na área e, quando cruza, Edson aparece na hora certa para evitar o gol.

9’ Diego Souza avança com velocidade pelo meio, passa pelo primeiro e acaba sendo desarmado por Gum.

8’ Gustavo Scarpa recebe de Marcos Júnior pela esquerda, entra na área com bastante espaço e cruza rasteiro para Renê afastar o perigo.

5’ Henrique cobra a falta chutando forte e acerta a barreira. No rebote, Gustavo Scarpa toca de cabeça para Richarlison, mas o atacante está impedido.

4’ Richarlison recebe na entrada da área e acaba sendo derrubado por Rithely. Falta pode ser perigosa.

2’ Renê recebe de Diego Souza e erra no meio-campo. Gustavo Scarpa pega e avança com liberdade pela direita, mas na hora de entrar na área o zagueiro Durval aparece e manda para escanteio.

1’ Magrão! Gustavo Scarpa acerta bom passe no meio da zaga leonina e deixa Cícero na cara do gol, mas o goleiro rubro-negro sai bem da meta e afasta com o pé.

0’ Começa! Bola rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre Sport e Fluminense, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense na rodada passada vinha de uma sequência de três empates e começava a sofrer uma certa pressão para reencontrar o caminho das vitórias. O tricolor recebeu o Corinthians, na quinta-feira (16), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e acabou precisando lutar até o fim para triunfar pelo placar mínimo. O gol foi marcado por Cicero.

Na última rodada, o Sport teve pela frente um duelo com o Santos, na quarta-feira (15), na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Sem conseguir se encontrar dentro de campo, o time rubro-negro evitou uma goleada através do goleiro Magrão, que fez grandes defesas e da falta de pontaria do ataque santista. O alvinegro paulista acabou vencendo o embate por 2 a 0. Os gols foram marcados por Gabriel e Vitor Bueno.

Já o Fluminense tenta mais uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro para conseguir aumentar o número de jogos sem perder. No entanto, o time tem uma sequência de três empates, voltando a vencer apenas na rodada passada. Com apenas uma derrota no campeonato, o tricolor ocupa a décima colocação, com 13 pontos.

O Sport vem fazendo uma campanha bem ruim na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão só passou uma rodada fora da zona de rebaixamento e uma nova derrota poderá deixar o clube na zona da degola por mais algumas rodadas. A equipe rubro-negra, com apenas uma vitória diante do rival Santa Cruz, ocupa a 19ª colocação, com cinco pontos.

Na Ilha do Retiro, a última vez que Sport e Fluminense estiveram frente a frente foi no dia 25 de novembro de 2012. Na ocasião, os dois clubes duelaram pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o confronto acabou sendo encerrado no 1 a 1, que foi péssimo para o Leão, rebaixado naquele ano. O tricolor abriu o placar com o atacante Fred, enquanto Felipe Azevedo empatou para o rubro-negro.

A última vez que Sport e Fluminense estiveram duelando foi no dia 13 de setembro do ano passado. O confronto, válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, realizado na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco, acabou tendo como vencedor a equipe rubro-negra. O Leão da Praça da Bandeira, que estava sem vencer há vários jogos, mesmo com uma boa campanha, triunfou pelo placar mínimo. O gol foi marcado pelo lateral-esquerdo Danilo.

Sport e Fluminense já estiveram frente a frente em 34 oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time carioca leva certa vantagem ante os pernambucanos. O tricolor saiu de campo comemorando em 14 jogos, enquanto o Leão da Ilha do Retiro triunfou em dez confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em dez embates.

O Fluminense vem para este confronto sabendo da necessidade de vencer para começar a ter uma sequência de vitórias na competição, visando se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e chegar mais próximo do pelotão da frente, que disputa uma vaga na Libertadores e o título do certame nacional.

O confronto é de suma importância para o Sport, que precisa vencer para não se complicar ainda mais na competição nacional. As primeiras rodadas não estão sendo satisfatória, assim com o desempenho desde o início da temporada, e vencer agora será fundamental para não ficar afundado na zona de rebaixamento

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Fluminense, partida válida pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco