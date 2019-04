Resultado Brasil de Pelotas x Náutico pela Série B 2016 (0-0)

O trio de arbitragem da partida será todo de matogrossenses. Alinor Silva da Paixão apita, sendo auxiliado por Marcelo Grando e Jackson Timóteo Lopes, todos do quadro da CBF

Uma das posições mais problemáticas para Gallo é a lateral-direita, que contará com o retorno de Joazi, recuperado de desgaste muscular. Na ausência de um jogador da função, Rafael Pereira foi improvisado contra o Bragantino. No decorrer da partida, Eduardo foi deslocado para a função, com Rafael formando a zaga ao lado de Léo Pereira

Para o lugar de Maylson, o técnico Alexandre Gallo trabalha com duas opções: a entrada de Rodrigo Souza - mais provável - ou o ingresso de Eurico. O herdeiro da vaga deixada por Bérgson deverá ser Tiago Adan, pois Taiberson, que ficou de fora do último duelo, foi vetado

Os problemas são ainda mais numerosos no Náutico. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Bérgson já é ausência confirmada. Mesma situação de Maylson, que sentiu dores na panturrilha esquerda após o jogo contra o Bragantino e, dessa forma, também é desfalque

A seu favor, o Xavante conta com retrospecto favorável quando atua como mandante. Dos 15 pontos somados pelo time nessa Série B, 13 foram conquistados no Bento de Freitas, onde os gaúchos ainda não foram derrotados na competição. Em 2016, as únicas derrotas do time foram para o Grêmio, na estreia do Campeonato Gaúcho (justamente no estádio Centenário), e contra o Juventude, na oitava rodada do estadual

Assim, Marlon, Ramon, Leandro Leite e Washington, preservados diante do time maranhense - os dois últimos ingressaram na etapa final, reapareçam como titulares no confronto de logo mais. Juntam-se ainda Felipe Garcia e o lateral-direito Wender, que cumpriram suspensão. Por outro lado, Zimmermann ainda não conta com Cirilo, machucado. Teco deve ser mantido na zaga ao lado de Leandro Camilo

Adepto da repetição da equipe, o técnico Rogério Zimmermann se viu obrigado a aderir ao rodízio, devido ao curto espaço de tempo entre as partidas. Diante do Sampaio, na última sexta-feira (17), o lateral-esquerdo Brock, os volantes Galiardo e Nem e o ponta Nathan, que habitualmente iniciam as partidas no banco de reservas, integraram o 11 inicial

Já o time alvirrubro soma 17 pontos, que o garante na quarta posição da segunda divisão nacional - empatado com Bahia, Criciúma e Ceará, mas com vantagem no saldo de gols. O mais recente compromisso dos comandados de Gallo se deu no último sábado (18), em empate por 1 a 1 com o Bragantino, no Arruda

Com 15 pontos ganhos, os pelotenses iniciam a rodada no décimo lugar. Os rubro-negros vivenciam situação dúbia na tabela: ao mesmo tempo em que pode retornar ao G-4, com a vitória, convive com a possibilidade de aproximação do grupo dos quatro últimos colocados - aberto pelo Goiás, com nove pontos somados

Poucos dias depois de atuarem na outra ponta do país, Brasil de Pelotas e Náutico se enfrentam em Caxias do Sul, no Centenário, a partir das 21h30 desta terça-feira (21), já que o Xavante não concluiu as obras para que o Bento de Freitas atingisse a capacidade de 10 mil torcedores por exigência da CBF

Boa noite, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o jogo entre Brasil de Pelotas x Náutico, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2016