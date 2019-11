JOGO ADIADO - Chapecoense x Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro hoje (0-0)

Agradecemos a quem acompanhou a partida com a VAVEL Brasil! Até amanhã

?A PARTIDA ESTÁ ADIADA! A continuação da partida será amanhã às 15h.

Já passamos de 20 minutos de paralisação.

Paulo Autuori foi pedir ao delegado da partida que, caso a partida seja adiada, ocorra amanha às 11h, para facilitar a logística.

Treinadores voltaram para o gramado. Mas a visibilidade ainda não melhorou.

Segundo o delegado da partida, se passarem os 30 minutos e a partida não recomeçar, o jogo será adiado para amanhã às 17h.

Torcedores estão deixando a Arena Condá.

Jogadores estão voltando para o vestiário. Partida paralisada por, até, 30 minutos.

?Paulo Autuori aproveita a paralisação, para cumprimentar um torcedor da Chape atrás do banco do Furacão

?1' Jogo deve ser paralisado pela neblina.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO EM CHAPECÓ!

?O árbitro chama os dois times para perguntar sobre a visibilidade dos atletas com a neblina.

A neblina desceu ainda mais e a visão fica muito dificultada na Arena Condá.

Equipes de volta para o segundo tempo. Ambas sem alterações

?Análise: ?Primeiro tempo bem fraco em Chapecó. O Atlético´PR conseguiu impor seu ritmo defensivo e não deixou a Chape criar, como costuma fazer em casa. Porém, a melhor chance do Atlético só aconteceu aos 43 minutos, em belo chute de Deivid que parou no travessão.

?FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Chapecoense 0 x 0 Atlético-PR

45' ?Um minuto de acréscimo

?43' NO TRAVESSÃO! ?Na melhor chance do primeiro tempo, Deivid domina e bate colocado no travessão do gol da Chape.

39' ?A neblina começa a cair na Arena Condá.

29' Posse de bola: Chapecoense 53% x 47% ?Atlético-PR

25' Cartão amarelo para Walter?, do Atlético-PR.

23' UHHH! ?A bola sobra para Arthur Maia que, de primeira, chuta para boa defesa de Wéverton.

20' ?Agora é a vez do Atlético ensaiar uma pressão, mas não finalizou no gol de Danilo.

10' ?Jogo é fraco nesse início. Chape tem mais a bola, mas não consegue pressionar.

6' ?Sérgio Manoel caiu no gramado. Pode pintar alteração na Chapecoense

?0' UHH! ?Primeira chegada do jogo foi do Furacão: Walter lançou Vinicius que chutou colocado para boa defesa de Danilo

BOLA ROLANDO PARA CHAPECOENSE X ATLÉTICO-PR!

??Um minuto de silêncio.

Hinos do Estado de Santa Catarina, lei estadual, e Nacional Brasileiro, lei federal, sendo executados na Arena Condá

?Equipes em campo.

Especulado no Bahia, Guto Ferreira foi aplaudido pelos torcedores presentes na Arena Índio Condá.

Noite de estreias! ?Pelo lado da Chape, Arthur Maia fará sua estreia como titular do alviverde catarinense, enquanto pelo lado do Furacão, quem fará sua estreia na equipe profissional será o lateral-esquerdo Nicolas.

A arbitragem dessa partida, será comandada por Francisco Carlos do Nascimento (AL). Ele será auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL).

No banco, Autuori poderá contar com: Santos, Eduardo, Sidcley, Wanderson, Marcão, Barrientos, Hernani, João Pedro e Giovanny.

ATLÉTICO-PR ESCALADO! ?Paulo Autuori também definiu o seu time titular: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Deivid e Vinícius e Pablo; Anderson Lopes e Walter.

No banco, Guto contará com: Marcelo, Rafael Lima, Demerson, Nenén, Cláudio, Rafael Bastos, Claurency, Ananias, Ailton, Hyoran, Kempes e Follmann

CHAPECOENSE ESCALADA! ?Guto Ferreira manda a campo o seguinte time: Danilo, Gimenez, Marcelo, Willian Thiego e Sérgio Manoel; Josimar, Cléber Santana e Arthur Maia; Lucas Gomes, Silvinho e Bruno Rangel.

Histórico: Chape e Atlético-PR se enfrentaram 6 vezes na história do Brasileirão: 2 vitórias da Chape, 1 do Furacão, além de 3 empates. A equipe catarinense marcou 7 gols, enquanto o Atlético marcou só 3 vezes.

Provável Atlético-PR: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Deivid e Vinícius (Pablo); Ewandro, Giovanny (André Lima) e Walter

?Provável Chapecoense: Danilo, Gimenez, Marcelo, Willian Thiego e Sérgio Manoel; Josimar, Cléber Santana e Arthur Maia; Lucas Gomes, Silvinho e Bruno Rangel.

Pode arriscar! ?Pelo lado paranaense, o técnico Paulo Autuori pediu que os jogadores arriscassem mais jogadas individuais: ?"Eu tenho estado muito satisfeito da maneira como os jogadores têm trabalhado para o coletivo e tenho até pedido para eles que ousem, que sejam mais ousados no aspecto individual porque a equipe, defensivamente, está organizada. E, quando está organizado, você pode correr mais riscos, principalmente para os jogadores mais criativos arriscarem mais, melhorar o seu processo criativo. E acho que a gente pode crescer muito individualmente e, se crescermos, certamente vamos ser uma equipe com mais qualidade, sem dúvida nenhuma."

?Irritação! ?Mesmo garantindo a permanência de Guto na partida de logo mais, o diretor de futebol Mauro Stumpf avisou que a Chapecoense não participará de leilão: ?"Temos uma política adotada há alguns anos e vamos permanecer nela. Poderíamos fazer algum ajuste. Mas ele disse que não quer fazer leilão. Se for acontecer, só se for muito rentável. E que nem quer conversar até quarta-feira, por causa do jogo. Quer todo mundo focado no jogo. A partir do jogo do Atlético, se houver algum avanço..."

Mas nem tudo são flores para a Chape. Desde que demitiu Doriva, o Bahia vem investindo na contratação de Guto Ferreira, técnico do alviverde catarinense. A proposta do tricolor baiano é o dobro do que o treinador recebe na Chapecoense.

A equipe catarinense tem o segundo melhor ataque da competição, com 16 gols, além de ter o artilheiro: Bruno Rangel com 7 gols. Por outro lado, o Atlético-PR tem em seu ponto fraco a defesa, com 13 gols sofridos.

A Chapecoense é a grande surpresa do Brasileirão, ocupando a 7ª posição com 14 pontos. Já o Atlético-PR está na 9ª posição, com 13 pontos.

Boa noite, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o jogo entre ?Chapecoense x Atlético-PR pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.