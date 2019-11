Resultado Atlético MG x Corinthians pelo Brasileirão 2016 (2-1)

Desejamos uma ótima noite e uma grande quinta-feira a todos! Esperamos na próxima transmissão. Um grande abraço.

E encerramos aqui essa transmissão. Fique ligado para saber tudo do pós jogo no nosso site.

E o zagueiro Pedro Henrique sai chorando de campo. Imagem forte após falhar no segundo gol.

Acabou!

93' FOOOOOORA! Luciano, de bicicleta, e a bola passou por cima do gol!

92' FOOOOOOOOOORA! Bruno Henrique desvia na pequena área e assusta todo mundo no Mineirão!

91' Mais dois minutos!

90' AMARELO, LEANDRO DONIZETE. Falta um palmo da área! Timão pode empatar!

89' SERÁ??? Fágner cruza da direta e Lucca chega por trás e finaliza à queima roupa!

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUCCA, DO TIMÃO!

87' Atlético se prende na defesa e aguarda o rival.

86' MUDA O GALO: Fred dá lugar a Carlos.

85' Reta final de jogo.

84' Festa no Mineirão.

83' MUDA O TIMÃO: Giovanni sai e entra Luciano.

82' PEDRO HENRIQUE........ Bola só dele, foi recuar e mandou fraco, Cazares foi mais rápido e chegou antes, driblou Cássio e deu no gol vazio.

81' GOOOOOOOOOOOOL, CAZARES, DO GALO!

80' Atlético pede e a torcida canta junto.

79' RAPAAAZ... Juizão deu falta de Lucca em Marcos Rocha, lance em que não houve nada. Romero ficou de mano contra Vitor.

78' Timão briga demais, mas sente problemas no ataque.

77' Atlético sem nenhuma pressa para recolocar a bola em jogo.

76' MUDA O GALO: Patric entra e sai Clayton.

75' AMARELO, PEDRO HENRIQUE. Deu uma sarrafada em Fred.

74' Galo trabalha o tempo, a bola. Sem pressa.

73' Bruno Henrique manda por elevação, busca Romero, mas Vitor faz a defesa.

72' MUDA O TIMÃO: Lucca entra e sai Guilherme.

71' Fred recebe, gira, faz a finta e sofre falta. Jogo parado.

70' E no lance do gol do Galo, Marcos Rocha estava impedido. Juiz ignorou.

69' Cresce a torcida do Galo no Mineirão!

68' ARTILHEIRO! Marcos Rocha recebe na direita, cruza rasteiro, Fred se antecipa à zaga e manda no fundo gol.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FRED, DO GALO!

66' Galo adianta o time novamente para o ataque.

65' IMPEDIDO! Tabela entre Douglas e Clayton, mas lateral estava impedido. Cássio até foi bem e tirou a chance de gol.

64' Marquinhos e Romero seguem mal na partida. Pelo Galo, muitos lançamentos, bolas altas e pouca criação no chão.

63' Clayton recebe na esquerda, corta na diagonal, bate cruzado, mas a bola vai sem perigo em linha de fundo.

62' Galo falhando demais na saída de jogo. Timão cresce.

61' AMARELO, MARCOS ROCHA. Deu sem bola em Guilherme.

60' Contra ataque ótimo do Galo, as Fágner foi ainda melhor na cobertura!

59' Seria uma linda jogada corinthiana, mas Marcos Rocha fez muito bem a cobertura.

58' Fred faz o pivô, mas segura pela camisa.

57' No levantamento, Romero ajuda a zaga e afasta.

56' Clayton e Fágner no mano. Lateral manda em escanteio.

55' Segue péssimo no jogo, o paraguaio Romero.

54' Douglas Santos cruza da esquerda, desvia em Fágner e Cássio foi soberano.

53' MUDA O GALO: Dátolo entra e sai Robinho.

52' Fágner tenta enfiada pelo meio, mas seu passe foi forte demais.

51' Paraguaio sente muito no gramado.

50' AMARELO, ERAZO. Uma joelhada forte nas costas do Romero.

49' Jogo recomeça na mesma pegada da primeira etapa.

48' VITOR! Rápido contra ataque conrinthiano, Romero perdeu a bola e Guilherme sentou o pé de fora, obrigando o goleiro a espalmar de manchete!

47' Jogador do Atlético é atendido fora do campo.

46' Dividida Clayton e Bruno Henrique. Jogador do Galo sente no gramado.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Os times vão voltando para a segunda etapa.

Clássico, jogo aberto, duelo de grandes camisas. Segunda etapa promete.

Ainda que tenha tido a bola Galo pouco incomodou Cássio. Timão é mais agudo e teve melhores chances.

Bom jogo no Mineirão. Os dois times tem propostas diferentes com problemas diferentes. Galo aperta, tenta pressionar, mas as melhores chances foram corinthianas.

46' Acabou.

45' Teremos mais um minuto.

44' Marquinhos recebe na canhota, mas cruza forte demais e sem ninguém do Timão na área.

43' Corinthians acalma e respira. Quando sai, leva muito perigo.

42' Mais uma boa escapada do Corinthians e Giovanni trabalhou com Fágner, mas Romero foi travado por Léo Silva.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' Romero sobe de cabeça após escanteio de Uendel e manda em linha de fundo.

39' Boa saída corinthiana e Rodriguinho ganha escanteio.

38' Dividida Fágner e Douglas Santos. Bola em escanteio para o Galo.

37' Jogo é bom no Mineirão!

36' VITOR! Dois bons ataques corinthianos, primeiro em chute de Fágner, mas ninguém pegou o rebote. Na volta, Uendel sentou a bota e o goleiro quase entrega a paçoca.

35' Romero recebe na área, é travado, protege, se joga de forma bizonha e o jogo segue.

34' OLHA O TIMÃO! Rodriguinho recebe na canhota, corta o zagueiro, chuta cruzado, pega na zaga e quase mata Vitor. Escanteio.

33' Fred brigou com a defesa, sobrou pra Clayton, que não dominou. Cássio ficou com a bola.

32' Novamente sobe o time, a equipe mineira.

31' FOOORA! Romero recebe, corta pra perna direita, senta o pé e a bola subiu um pouco em linha de fundo.

30' Giovanni Augusto faz bom jogo. Mas atua quase sozinho.

29' E a Fiel faz sua parte em Minas Gerais.

28' Time paulista sofre demais com seu ataque. Romero faz péssima partida.

27' Galo adianta o time novamente e Corinthians sente dificuldades.

26' Torcida do Galo cantando alto no Mineirão.

25' Timão tenta ao máximo sair jogando pelo chão. Galo aperta.

24' Corinthians cadencia mais a partida. Troca mais passes.

23' Dois impedimentos. Um pra cada lado. Douglas Santos e Romero. Muitos impedimentos nesse primeiro tempo.

22' Uendel tira o cruzamento, a bola desvia e Vitor faz a defesa.

21' Jogo corrido! Os dois times brigam demais!

20' Robinho corta, cruza da canhota e Uendel se jogou para afastar.

19' IMPEDIDO! Escanteio da direita, Fred desvia, Robinho disputa com Cássio mas muito na barreira.

18' Fred levantou e Romero mandou em escanteio.

17' Mão de Fágner e grande chance para o Galo bater! Falta mais perto do bico da área pela canhota.

16' Guilherme demorou um pouco, mas Romero foi lento demais para entrar na linha da zaga.

15' Rodriguinho busca bola nas costas da zaga, mas Léo Silva antecipou de forma limpa.

14' Mais uma chegada corinthiana. Dessa vez, Rafael Carioca afastou.

13' Marquinhos busca a enfiada para Guilherme, mas Erazo rasgou como deu.

12' QUAAASE! Bola brigada na área do Galo, Romero ajeitou e Guilherme sentou o pé, mas a bola passou por cima.

11' Boa saída corinthiana e Marquinhos recebe na canhota, finta e sofre a falta. Pode pintar a primeira chance.

10' Cazares tenta o chute de fora e Pedro Henrique trava na entrada da área.

9' Clayton com mais um cruzamento fechado, a bola desvia e Cássio fica com ela em dois tempos.

8' Marcos Rocha deu uma tesoura em Marquinhos e o jogo está parado com falta.

7' Romero não consegue prender a bola no ataque e toda ação corinthiana volta para o Galo.

6' Clayton cruza da direita, mas passa por Fred e sai da área.

5' A partida acontece em meio campo. Atlético empurra o Corinthians.

4' Galo troca passes e o Timão aguarda em seu campo.

3' Marcos Rocha levanta e Uendel afasta o perigo.

2' E os laterais para o Galo viram escanteio, sempre com Marcos Rocha.

1' E a Fiel se faz ouvir no Mineirão.

0' E começou!

Timão com camisa e calção branco, meias pretas.

Galo com camisa listrada em preto e branco, calção preto e meias brancas.

Mineirão com muuuuuuuuitos lugares vazios.

Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, será o juizão.

Times posicionados em cada lado do campo. Momentos finais de preparação.

Hino Nacional Brasileiro no Mineirão.

Os times sobem ao gramado para o protocolo oficial.

É a estreia de Cristóvão Borges! O novo treinador chega sob enorme desconfiança para substituir o maior treinador da história do Corinthians.

No Mineirão, foram dois jogos corinthianos pós-reforma pra Copa. Uma vitória (x Cru 1 - 0) e uma derrota (x Galo 4-1)

Em instantes, os times entrarão no gramado do Mineirão para o aquecimento.

Galo terá Vitor; Marcos Rocha, Erazo, Léo Silva, Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Cazares; Robinho, Clayton, Fred. Técnico: Marcelo Oliveira.

O novo Timão tem Cássio; Fágner, Vilson, Pedro Henrique, Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos Gabriel; Romero. Técnico: Cristóvão Borges.

Os times estão presentes no Mineirão e as escalações saíram!

Walter, Cristian, Balbuena, Elias, André, Danilo... Início problemático para o novo treinador.

Será a estreia de Cristóvão Borges. E com vários problemas. É quase um time completo.

Os vestiários das equipes estão prontos e logo as delegações chegam no estádio para o início da preparação.

Os portões estão abertos e as torcidas começam a chegar no Mineirão.

A VAVEL Brasil trará tudo dessa partida Atlético MG x Corinthians, com início para às 21h45 no horário de Brasília.

O Mineirão será o palco da partida. Até nesta terça-feira, 22.500 ingressos tinham sido vendidos.

Fique de olho Atlético MG x Corinthians: Robinho, atacante: Se tem um time que ele gosta de enfretar, é o Corinthians. Foram várias partidas pelo Santos e apenas uma derrota. Carrasco...

Fique de olho Atlético MG x Corinthians: Bruno Henrique, volante: Ele é um dos mais criticados do elenco, mas é o líder de roubos de bola do campeonato e atual artilheiro dentro do Brasileiro.

Neste ano, Atlético MG e Corinthians, os dois times estão em reconstrução. Um, após sofrer enorme desmanche de jogadores e comissão técnica. O outro, por lesões, treinador e pressão.

No ano passado, o Independência recebeu líder e vice,num jogo que prometia demais. Os nervos estavam à tona, mas o Timão passou o carro no rival.

O Galo estava na zona de rebaixamento, mas teve a primeira vitória de Marcelo Oliveira no comando na rodada passada, ao vencer a Ponte Preta.

O Corinthians precisa vencer para não desgarrar do líder, o Palmeiras. Neste momento, são seis pontos de vantagem ao maio rival, líder.

O alvinegro paulista se recuperou na rodada passada e terá a estreia do novo treinador: Cristóvão Borges terá uma tarefa complicada, ao substituir o maior treinador da história corinthiana.

Os mineiros não passam por uma boa fase. Após a eliminação na Libertadores, Diego Aguirre foi demitido e Marcelo Oliveira chegou no time.

Desde 2014, a rivalidade em Atlético MG x Corinthians cresceu. Após a eliminação traumática na Copa do Brasil daquele ano, quando conseguiu perder por 4 a 1 no Mineirão após abrir o placar e ter grande diferença, o Timão devolveu de forma avassalora no Horto, ano passado, abrindo o caminho para o Hexa!

Fora do Horto, o time do Galo leva a partida para o Mineirão, buscando aumentar a renda e tirar proveito disso.

Na noite desta quarta-feira, o campeonato opõe dois times que criaram enorme rivalidade recentemente. Atlético MG e Corinthians, num grande duelo!

Amigos da VAVEL Brasil, acompanhem em todos os detalhes em Atlético MG x Corinthians , mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2016.