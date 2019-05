Roberto Cavalo mantém cautela após primeira vitória fora: "Não temos um super time"

Após 18 jogos e quase um ano sem vencer fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma fez sua parte longe de seus domínios. Em Goiânia, diante do Vila Nova, triunfo suado por 3 a 2 para garantir mais três pontos e ficar no G-4 da competição.

Gustavo chegou a 7 gols na competição e está apenas atrás de Nenê, do Vasco, pela artilharia do certame. O vascaíno possui 10 gols no torneio. Quem marcou o terceiro gol do Tigre foi Raphael Silva, a 25 minutos da etapa final. No fim, o Vila Nova ensaiou reação para pontuar com o desconto de Fabinho, já aos 41'. Não houve tempo para mais alterações no marcador e o triunfo do Criciúma foi sacramentado em 3 a 2.

Com o resultado positivo, o carbonero chega aos 20 pontos na tabela da Série B e assume o terceiro posto, o suficiente para voltar à elite. Na próxima rodada, o jogo será em casa diante do Bragatino, no estádio Heribeto Hülse, no sul catarinense.

Ainda em Goiás, o técnico Roberto Cavalo comemorou o resultado de vitória, encerrando o longo jejum longe de Criciúma. Apesar da quebra da série incômoda fora, o comandante manteve os pés no chão e reconhece que o time precisa de melhorias para almejar o acesso de volta à Série A nacional: "Não temos um super time. Temos um elenco de futebol que sabe que tem que melhorar", afirmou o treinador da equipe carbonera.

Antes do enfrentamento com o Vila Nova, Roberto Cavalo já havia elogiado seu sistema ofensivo, resultante em três gols em Goiânia. "É o ponto forte hoje do Criciúma. O nove está ali para fazer gols. Estamos bem servidos. (...) O Gustavo é indispensável. Está em um bom momento", elogiou o artilheiro da equipe e os demais jogadores do setor, como o atacante Jheimy, que voltou de lesão recentemente, e Hélio.