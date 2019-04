Grêmio perde para o Vitória em casa no Brasileirão (1-2)

Agradeço a todos que acompanharam aqui na VAVEL Brasil esse grande jogo, e espero todos para as próximas partidas, um forte abraço.

Vitória vence o Grêmio em Porta Alegre por dois a um com gols de Kieza e Diego Renan e soma mais três pontos na classificação, e de quebra acaba com o tabu que durava 34 anos sem vitórias na capital sulista.

49 min: Fim de jogo!

48 min: Negueba cruza para Luan mas Kanu sobe e afasta o perigo

46 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

45 min: UUUUUUH! Giuliano da lindo passe Luan que sai sozinho em disparada ao gol e na saida de Fernando Miguel chuta para fora

44 min: Willian Farias arrisca de longe e a bola desvia e sai, escanteio para o Vitória

42 min: Luan cruza para Giuliano que bate prensado para fora

41 min: Grêmio tenta pressionar em busca do empate

38 min: No Vitória sai Euller e entra José Welison

33 min: UUUUH! Tiago Real cobra escanteio na cabeça de Kieza que quase aumenta o placar

31 min: No Vitória entra Marcelo e sai Dagoberto

30 min: Luan cobra falta fraca direto na mão do goleiro do Vitória

25 min: UUUUH! Edilson faz grande jogada na direita invade a área e bate para grande defesa de Fernando Miguel, no rebote Negueba chuta e a bola explode na zaga baiana

24 min: Agora quem mexe é o Vitória, sai Amaral e entra Leandro Domingues

21 min: Marcelo Oliveira recebe cartão amarelo por reclamação

20 min: Sai Douglas e entra Negueba no Grêmio

19 min: Jailson tabela com Giuliano e arrisca de fora da área, mas a bola sai fraca e fica com Fernando Miguel

14 min: NA TRAVEEE! Luan bate falta na área e Marcelo Oliveira cabeceia no travessão

11 min: GOOOOOOOL DO GRÊMIO! Fernando Miguel sai espalmando e a bola bate na cabeça de Victor Ramos e entra, gol contra do Vitória

10 min: Euller faz falta em Luan e recebe cartão amarelo

9 min: Grêmio tenta pressionar mas não leva grande perigo a meta de Fernando Miguel

4 min: Douglas bate falta para a área mas Tiago Real afasta o perigo

0 min: No Grêmio sai Ramiro e entra Jailson

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim de primeiro tempo!

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

44 min: Walace e Tiago Real se desentendem e cada um recebe cartão amarelo

41 min: Ramiro comete falta em Dagoberto e recebe cartão amarelo

39 min: Vitória segue levando perigo, Amaral toca para Dagoberto que chuta e obriga Grohe a fazer a defesa em dois tempos

32 min: No Grêmio sai Everton e entra Marcelo Hermes

31 min: GOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Diego Renan cobra com perfeição e aumenta o placar na Arena do Grêmio

30 min: Bressan comete pênalti em Dagoberto, recebe o segundo amarelo e está expulso de campo

27 min: Bressan comete falta e recebe cartão amarelo

25 min: GOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Diego Renan sobe pela direita e cruza na medida para Kieza abrir o placar

25 min: Dagoberto recebe cartão amarelo

23 min: Ramiro bate e Fernando Miguel defende

20 min: Victor Ramos faz falta em Luan próximo da área e recebe cartão amarelo

17 min: Luan ajeita para Giuliano bater e Fernando Miguel faz boa defesa

13 min: Wallace lança Luan mas o bandeirinha marca impedimento do atacante gremista

7 min: Agora Everton recebe presente de Kanu que tentou cortar e ajeitou para o atacante gremista chutar longe do gol

1 min: Everton faz boa jogada pela esquerda e cruza para Luan bater por cima do gol de Fernando Miguel

0 min: Começa o jogo!

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Fred, Bressan e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Giuliano, Douglas e Éverton; Luan. Técnico: Roger Machado

VITÓRIA: Fernando Miguel; Diego Renan, Kanu, Victor Ramos e Euller; Amaral, Willian Farias, Tiago Real, Dagoberto e Marinho; Kieza. Técnico:Vágner Mancini

Também não jogará o volante Maicon no jogo Grêmio x Vitória hoje, que ficará de fora da equipe de Roger Machado por 10 dias. Para o seu lugar, deverá jogar o volante Ramiro, que atuou em várias partidas no início do ano improvisado na lateral direita.

Jaílson, de boa atuação contra a Chapecoense, espera a sua vez de jogar. "Embora o Jaílson tenha entrado bem, o Ramiro também sempre correspondeu. Naturalmente, ele ocupará a função do Maicon no lugar do Walace", declarou Roger.

Apesar das várias modificações, os jogadores gremistas não temem o desentrosamento em Grêmio x Vitória hoje. "Todos os jogadores que são escolhidos pelo Roger têm condições e capacidade, estão bem treinados", afirmou o lateral Marcelo Oliveira em entrevista coletiva nesta terça (20).

"É o momento de deixar para trás, os jogadores já sofreram as consequências disso e agora o torcedor precisa deixar de ter desconfiança e nos apoiar na trajetória rumo ao topo da tabela", declarou Roger Machado.

O Vitória ocupa uma situação bem menos confortável na tabela: é 15º colocado, com apenas 9 pontos e bem próximo da zona de rebaixamento. O rubro-negro baiano também terá mudanças na defesa: o experiente zagueiro Kanu, 33 anos, fará a dupla de zaga com Victor Ramos.

"Venho trabalhando bastante para ficar pronto. O jogo não será fácil, mas a confiança é grande", declarou o zagueiro.

"A entrada de Kanu é porque eu acho que o Ramón (titular na derrota por 2 a 1 para a Chapecoense) teve uma queda de rendimento", declarou o técnico do Vitória Vagner Mancini em entrevista coletiva. O Vitória também deverá ter mudanças nas laterais, uma vez que Maicon Silva está novamente lesionado.

Essa sequência de ausências irritou o técnico rubro-negro. "Ele teve quatro ou cinco lesões. Ontem acabou o treinamento e ele estava inteiro", disse Mancini, contrariado.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Grêmio x Vitória em tempo real no Brasileirão 2016! Fique conosco!