Resultado São Paulo x Sport na Série A do Campeonato Brasileiro (0-0)

Partida válida pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo. Público: 11.145. Renda: R$ 321.698,00.

22:58 A 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo final de semana. O São Paulo terá pela frente um clássico diante do Santos, no domingo (16), às 16h00, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Já o Sport vai duelar no mesmo dia, mas às 18h30, com a Chapecoense, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

22:56 Com o resultado desta noite, o São Paulo fica na sétima colocação, com 15 pontos. Já o Sport continua na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição, com nove pontos.

49’ Fim de jogo! São Paulo e Sport ficam no empate sem gols. O Leão pela primeira vez na história não sai derrotado no estádio do Morumbi.

47’ Uuuhhh! Paulo Henrique Ganso acerta lindo passe pelo meio e liga contra-ataque com Thiago Mendes, que avança com liberdade, limpa a marcação e chuta para fora com muito perigo.

46’ Diego Souza levanta a bola na área, Lenis entra com liberdade pela esquerda e bate voltando para corte da defesa. Escanteio para o Leão.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

43’ Uuuhhh! Maicon cobra falta com qualidade e a bola passa muito perto da trave direita.

42’ Amarelo! Centurión avança com velocidade pela direita e acaba sendo derrubado por Samuel Xavier, que recebe cartão.

39’ Última alteração no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Luiz Antônio.

36’ Modificação no Sport: Sai: Edmílson. Entra: Lenis.

35’ Diego Souza chuta de longe da meta, a bola desvia na marcação e vai para defesa tranquila de Denis.

33’ Rodney Wallace cruza na área, a defesa falha e Edmílson não consegue aproveitar para levar perigo.

32’ Amarelo! Edmílson faz falta no meio-campo e recebe o primeiro cartão do jogo.

28’ Última alteração no São Paulo: Sai: João Schmidt. Entra: Luiz Araújo.

26’ Modificação no Sport: Sai: Serginho. Entra: Rodrigo Mancha.

25’ Jogo paralisado para atendimento ao volante Serginho, que está sentindo um problema na coxa esquerda.

21’ Alteração no São Paulo: Sai: Ytalo. Entra: Alan Kardec.

18’ Centurión avança com velocidade pela esquerda e chuta com perigo para fora.

17’ Bruno faz boa jogada pela direita e cruza para Ytalo cabecear para fora, com perigo.

16’ Magrão! Michel Bastos chuta forte pela esquerda e o goleiro Magrão faz ótima defesa.

14’ Bola é lançada para a grande área, a defesa do São Paulo fica apenas olhando e Gabriel Xavier por muito pouco não alcança para tirar do goleiro Denis, que defendeu bem.

13’ Alteração no São Paulo: Sai: Kelvin. Entra: Centurión.

11’ Kelvin arranca da direita para o meio e acaba não conseguindo prosseguir com a jogada por conta de uma lesão. Atacante fica caído no gramado.

9’ Gabriel Xavier avança pela direita e cruza para Edmílson cabecear para fora.

8’ Paulo Henrique Ganso cobra falta levantando a bola na área e João Schmidt cabeceia para fora.

5’ Sport com dificuldades para sair tocando a bola no campo de defesa. Já o São Paulo erra bastante na ligação do meio para o ataque.

2’ Michel Bastos chuta de fora da área e o goleiro Magrão faz a defesa.

0’ Começa o segundo tempo!

22:03 Sport também está de volta para a etapa final. Rubro-negros continuam com a mesma formação.

22:02 São Paulo de volta para o segundo tempo. Equipe não sofreu alteração.

46’ Fim do primeiro tempo!

45’ um minuto de acréscimo.

40’ Uuuhhh! Diego Souza recebe pelo meio, acerta lindo drible no zagueiro Maicon e chuta da entrada da área para defesa do goleiro Denis.

37’ Michel Bastos faz jogada pela esquerda e cruza para a área, mas a bola vai para a linha de fundo.

35’ A bola volta a rolar no Morumbi.

34’ Jogo paralisado para atendimento ao meia-atacante Everton Felipe, que está caído no gramado.

32’ Diego Souza aciona Serginho na entrada da área e o volante erra o passe entregando de graça para o goleiro Denis.

30’ Michel Bastos cobra falta levantando a bola na área e o volante João Schmidt cabeceia para fora.

27’ Diego Souza cobra falta com qualidade por baixo da barreira e o goleiro Denis faz a defesa.

25’ Gabriel Xavier tenta fazer tabela com Edmílson, mas atacante é puxado por Maicon na entrada da área. Falta perigosa.

21’ Magrão! Paulo Henrique Ganso puxa contra-ataque pela direita e acerta ótimo passe para Michel Bastos entrar livre pela direita. O meia-atacante chuta e o goleiro rubro-negra faz ótima defesa.

20’ Uuuhhh! Diego Souza arranca pela esquerda, acerta dois belos dribles no zagueiro Maicon e chuta para fora, com perigo. Quase o primeiro gol.

18’ Para fora! Gabriel Xavier cobra escanteio cruzando na área e Matheus Ferraz sobe mais alto que a defesa para cabecear para fora.

15’ Diego Souza recebe dentro da grande área e manda para longe da meta.

14’ Uuuhhh! Michel Bastos cruza na área, Ytalo domina errado e a bola sobra para Paulo Henrique Ganso girar na frente da marcação e chutar para fora na entrada da pequena área.

10’ Bruno levanta a bola na área e Ytalo sobe mais que a defesa para cabecear para fora.

8’ Bruno avança pela direita e tenta passar por Rithely, mas vai de encontro ao corpo do volante e o árbitro manda o confronto seguir.

6’ Serginho recebe de Rithely, avança pelo meio e toca para Diego Souza, mas a defesa tricolor consegue afasta o perigo.

5’ Matheus Reis faz cruzamento pela esquerda e a defesa do Sport afasta para a entrada da área. Ytalo pega o rebote e chuta em cima da marcação.

4’ Defesa do São Paulo vai trabalhando a bola para tentar encontrar espaços e acionar o meio-campo.

2’ Jogo começa com muita marcação no meio-campo. Rubro-negros vão tentando encontrar espaços para tocar.

0’ Começa! A bola está rolando no Morumbi para o confronto entre São Paulo e Sport, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

20:58 Fim da execução do hino nacional. Dentro de instantes, a bola vai rolar no Morumbi.

20:55 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

20:54 São Paulo e Sport estão entrando neste momento no gramado do Morumbi.

20:50 Público fraco no estádio do Morumbi. Estádio não deve receber um bom número de torcedores nesta noite.

20:45 Encerrado o aquecimento dos dois times no estádio do Morumbi. Dentro de instantes as equipes vão voltar para o confronto.

20:30 O técnico Oswaldo de Oliveira terá os demais jogadores no banco de reservas para o decorrer de partida: Agenor; Ronaldo Alves, Rodrigo Mancha, Ronaldo, Luiz Antônio, Clayton, Evandro, Túlio de Melo, Lenis e Vinícius Araújo.

20:25 O Leão da Ilha do Retiro vai atuar da seguinte maneira: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Serginho, Everton Felipe, Diego Souza e Gabriel Xavier; Edmílson.

20:22 O Sport também está escalado. O técnico Oswaldo de Oliveira vai colocar o atacante Rodney Wallace para atuar na lateral-esquerda no lugar do suspenso Renê. Outra novidade é a presença do zagueiro recém-contratado Ronaldo Alves, que começa no banco de reservas.

20:20 O técnico Edgardo Bauza terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Léo; Lucão, Lugano, Daniel, Alan Kardec, Caramelo, Lyanco, Centurión, Luiz Araújo e Artur.

20:15 O tricolor paulista vai entrar em campo com: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Matheus Reis; João Schmidt, Thiago Mendes, Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso; Kelvin e Ytalo.

20:10 São Paulo escalado para o confronto de logo mais. Técnico Edgardo Bauza promove a entrada do jovem Ytalo no lugar do suspenso atacante Calleri.

20:00 São Paulo e Sport já estão nos vestiários do Morumbi. Expectativa agora fica por conta da divulgação da escalação dos dois times.

Estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Morumbi, será o palco do confronto São Paulo x Sport desta noite entre São Paulo e Sport, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, o Sport teve pela frente um duelo com o Fluminense, no domingo (19), na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Os rubro-negros fizeram uma apresentação de altos e baixos e por muito pouco não saíram de campo com um resultado bastante ruim para sequência da competição. No entanto, o meia-atacante Diego Souza brilhou e garantiu a vitória por 2 a 1 perto do apito final. Gabriel Xavier e Diego Souza fizeram para o Leão, enquanto Magno Alves marcou para o tricolor carioca.

O São Paulo na rodada vinha com o objetivo de chegar à segunda vitória seguida na competição e embalar de vezes. O tricolor fez um confronto com o Flamengo, no domingo (19), na Arena Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal, e acabou sendo dominado pelo adversário durante grande parte da partida, tendo até a possibilidade de sair derrotado no fim, mas o rubro-negro carioca desperdiçou um pênalti com Allan Patrick e o embate foi encerrado no 2 a 2. Calliere fez os dois gols do time paulista, enquanto Willian Arão e Rodrigo Caio (contra) marcaram para os cariocas.

O Sport vem fazendo uma campanha bem ruim na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão só passou uma rodada fora da zona de rebaixamento e uma nova derrota poderá deixar o clube na zona da degola por mais algumas rodadas. A equipe rubro-negra, com apenas duas vitórias diante do rival Santa Cruz e do Fluminense, ocupa a 18ª colocação, com sete pontos.

Já o São Paulo vem com o objetivo de chegar ao terceiro jogo seguido sem derrota na competição e começar a entrar na luta pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro. O time paulista vem de uma vitória e um empate, sendo que nas últimas cinco partidas só perder duas. Com apenas três derrotas na competição, tricolor ocupa a sexta colocação, com 14 pontos.

No Morumbi, o Sport não conseguiu vencer o São Paulo nas 17 vezes em que esteve atuando no local. Na verdade, sequer obteve um empate. Desta maneira, a última vitória do Leão diante do tricolor foi em seus domínios. No dia 19 de setembro do ano passado, os leoninos receberam o tricolor paulista, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e acabaram vencendo por 2 a 0. Os gols foram marcados por Élber e Ferrugem.

A última vez que São Paulo e Sport estiveram duelando foi no dia 31 de outubro do ano passado. O confronto, válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, realizado no estádio do Morumbi, em São Paulo, acabou tendo como vencedor a equipe tricolor. O time paulista não tomou conhecimento do Leão da Ilha do Retiro, que fez ótima campanha e estava embalado, e saiu de campo com um triunfo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Michel Bastos, Luís Fabiano e Paulo Henrique Ganso.

São Paulo e Sport Recife já estiveram frente a frente em 35 oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time paulista leva certa vantagem ante os pernambucanos. O tricolor saiu de campo comemorando em 21 jogos, enquanto o Leão da Ilha do Retiro triunfou em oito confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em seis embates.

O confronto São Paulo x Sport hoje é de suma importância para Recife, que precisa vencer para não se complicar ainda mais na competição nacional. As primeiras rodadas não estão sendo satisfatória, assim com o desempenho desde o início da temporada, e vencer agora será fundamental para não ficar afundado na zona de rebaixamento e começar a vislumbrar uma competição mais tranquila pela frente.

O São Paulo vem para este confronto sabendo da necessidade de vencer para evitar o início de uma sequência de resultados negativos e o consequente afastamento da parte de cima da tabela da competição. Uma vitória do tricolor paulista será fundamental também para entrar no G-4 e começar a aparecer forte na luta pelo título.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora São Paulo x Sport, partida válida pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 21h00, no estádio do Morumbi, em São Paulo.