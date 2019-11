Novo Hamburgo pronto para enfrentar Madureira no Rio de Janeiro, pela Série D

Tweets by Grêmio FBPA

No próximo sábado (25) às 11h, o Novo Hamburgo, equipe comandada por Ben Hur Pereira, irá enfrentar o Madureira no estádio Conselheiro Galvão (RJ), em partida válida pela 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será importante para a equipe anilada, que hoje se encontra na quarta posição com um ponto conquistado. Se vencer o adversário carioca, pode alcançar a vice-liderança do grupo A15 da competição.

Para esse jogo, o técnico Ben Hur Pereira poderá contar com o volante Amaral, que volta após ter cumprido suspensão na última rodada. Sob forte neblina na manhã desta sexta-feira (24), o time realizou um último treino antes do jogo, mas não houve uma indicação de quem vai iniciar o jogo. Os jogadores apenas realizaram um trabalho de dois toques na bola.

O lateral-direito Celsinho comentou no final da atividade sobre a importância desse jogo: “Sabemos da importância dos três pontos para alcançarmos a próxima fase. Vamos procurar nos concentrar o máximo para as oportunidades que tivermos podermos marcar os gols. Depois temos dois jogos em casa, mas o primeiro pensamento são esses pontos no Rio de Janeiro”.

O árbitro da partida será Rodrigo Gomes Paes Domingues (SP), auxiliado por Thiago Magalhães (RJ) e Carlos Henrique de Souza (RJ). Confira a ficha técnica da partida:

Madureira x Novo Hamburgo

Data: 25/06/2016 Horário: 11h

Local: Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Rodrigo Gomes Paes Domingues (SP), auxiliado por Thiago Magalhães (RJ) e Carlos Henrique de Souza (RJ)