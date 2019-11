Internacional oficializa contrato de um ano com atacante argentino Ariel

O centroavante argentino Ariel Nahuelpán, de 28 anos, assinou na tarde desta sexta-feira (24) contrato de um ano com o Internacional. O jogador já estava em Porto Alegre desde o dia 6 de junho, quando se desligou do Pachuca (MEX), clube em que foi campeão mexicano. Com 1m90cm, Ariel tem como principais características: posicionamento, cabeceio, finalização e força.

Ariel é o novo reforço colorado (Foto: Divulgação/Internacional)

O argentino de Buenos Aires é canhoto e começou sua carreira no Nueva Chicago (ARG), em 2005, e no Brasil já atuou pelo Coritiba de 2008 a 2010. Também passou por países como Espanha e Equador.

Pelo Pachuca do México, Ariel marcou 28 gols em 37 jogos. Nesta tarde o atacante treinou juntamente com os jogadores que não atuaram contra o Coritiba no empate de 1 a 1 na última quinta-feira no Paraná.

Quem também participou desta atividade foi o meia venezuelano Seijas, que pela primeira vez atuou com bola em Porto Alegre. Ele fazia treinos físicos no CT Parque Gigante para regularizar as condições e na espera por sua regularização no Boletim Informativo Diário da CBF.

O atacante Ariel será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira (27), às 14h30, no CT Parque Gigante.

Ficha técnica:

Nome: Ariel Gerardo Nahuelpán Osten

Posição: Atacante

Data de nascimento: 15 de outubro de 1987 (28 anos)

Local: Buenos Aires (Argentina)

Estatura: 1m90cm

Trajetória:

2005-2008 Nueva Chicago (Argentina)

2008-2010 Coritiba (Brasil)

2010-2011 Racing Santander (Espanha)

2012 Liga Deportiva Universitária (Equador)

2013 Barcelona Guayaquil (Equador)

2013 Pumas UNAM (México)

2014 Tigre (Argentina)

2014-2016 Pachuca (México)

2016 SC Internacional