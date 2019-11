Resultado Cruzeiro 2-1 Palmeiras no Brasileirão 2016

Encerramos por aqui a transmissão! O Cruzeiro vence o Palmeiras por 2 a 1 no Mineirão! Até a próxima!

FIM DE JOGO! CRUZEIRO VENCE PALMEIRAS POR 2 A 1!

47' Dracena se aventura no ataque, pede pênalti após se enroscar com Bruno Viana, mas a arbitragem manda seguir.

45' IMPEDIDO! Em mais uma bola levantada, Cristaldo aparece livre na pequena área, mas não consegue completar para o gol. Atacante, porém, já estava em posição irregular.

43' Dudu, no meio-campo, levanta a bola na área do Cruzeiro, Dracena desvia para o meio, e Fábio sai do gol para fazer a defesa.

42' Cruzeiro consegue controlar o jogo. Palmeiras não tem criatividade para sair da marcação celeste.

40' ESQUENTOU! Gabriel Jesus sofre falta e discute com Lucas Romero no meio-campo. Jogadores entram no meio, e o clima esquenta.... Riascos e Tchê Tchê trocam empurrões

37' Alisson e Bryan também pedem substituição. Time do Cruzeiro está desgastado neste final de jogo.

34' POR CIMA DO GOL! Dudu cobra escanteio, Thiago Santos sobe quase na marca do pênalti, mas desvia por cima do gol de Fábio.

31' QUE ISSO, PRASS!!! Prass recebe a bola recuada por Vitor Hugo, tenta dominar e driblar Alisson, mas é desarmado. O atacante toca por cobertura, mas passa por cima do travessão. Quase o terceiro do Cruzeiro.

30' Fabiano faz o passe por elevação, tenta encontrar Cristaldo, mas o atacante argentino é flagrado em posição irregular.

29' Na cobrança da falta, Henrique aparece na segunda travem completa para o gol, mas manda à esquerda de Fernando Prass.

28' Dudu cobra falta para o meio da área do Cruzeiro, mas a bola não passa pela linha de marcação celeste.

26' Palmeiras cobra mais um escanteio para o meio da área, Vuitor Hugo sobe de cabeça e manda por cima do gol.

25' INCRÍVEL! No contra-ataque rápido do Cruzeiro, Alisson invade a área com facilidade, passa por Fabiano e deixa Willian livre dentro da área. Mas o atacante chuta para fora.

19' Cruzeiro avança na marcação, aperta Fernando Prass e obriga o goleiro a jogar pela lateral. Time mineiro segue melhor em campo.

14' PERDEU! No contra-ataque do Cruzeiro, Alisson sai na cara de Fernando Prass, toca por cobertura, mas não acerta o gol. Tchê Tchê chega para afastar o perigo.

10' PEGA PRASS! Arrascaeta recebe o passe em profundidade na entrada da área do Palmeiras, toca de bico, e Fernando Prass pega mais uma.

9' No levantamento para a área do Cruzeiro, Fábio quase se complica, solta a bola, mas recupera na sequência.

8' Dudu cobra falta para o meio da área, Luan desvia na primeira trave, e Fábio sai de soco na bola para afastar o perigo.

6' Henrique tem espaço na entrada da área, bate firme de perna direita, e Fernando Prass agarra. Cruzeiro no ataque!

5' DEFENDE PRASS! Arrascaeta fica livre dentro da área, bate rasteiro, e Fernando Prass cai para fazer a defesa. Pressão celeste.

2' GOL DO CRUZEIRO! No lançamento longo para o ataque, Alisson limpa Fabiano com facilidade, cruza na medida e Willian testa firme de cabeça. A bola ainda toca na trave antes de entrar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! WILLIAN MARCA MAIS UMA VEZ!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO MINEIRÃO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! CRUZEIRO E PALMEIRAS EMPATAM POR 1 A 1!

43' PRA FORA! Byan arruma espaço para o cruzamento da esquerda, Bruno Ramires emenda o chute de primeira e manda longe do gol de Fernando Prass.

40' PEGA PRASS! Bruno Ramires sai livre dentro da área após tabela cruzeirense, chuta fraco, e Fernando Prass cai para fazer a defesa.

37' POR CIMA DO GOL! Moisés cobra lateral para o meio da área, ninguém afasta e Dudu fica com a sobra, mas chuta por cima do gol de Fábio.

36' ESPALMA FÁBIO! Fabiano ganha no ataque, invade a área pela direita, bate cruzado, e Fábio faz boa defesa.

35' Bruno Rodrigo se aventura no ataque e faz boa jogada pela direita. Bruno Ramires recebe o passe do zagueiro, mas Vitor Hugo aparece para fazer a cobertura.

34' Roger Guedes tenta aproveitar o cruzamento, mas Bryan ganha do atacante e afasta o perigo da área celeste.

31' WIllian domina na intermediária de ataque, mas deixa a bola escapar. Vitor Hugo pega a sobra e manda para longe. Cruzeiro segue com a posse de bola.

28' PRA FORA! O Palmeiras finalmente consegue chegar ao ataque. Gabriel Jesus recebe nas costas da zaga, bate colocado de perna direita, e a bola se perde pela linha de fundo.

25' Arrascaeta entorta a defesa do Palmeiras, entrega para Alisson, que briga dentro da área, mas perde para Moisés. Tiro de meta para o time visitante.

22' EXPLODE NA ZAGA! Alisson recebe na área, dá lindo drible sobre Fabiano, bate na sequência, mas a bola explode em Vitor Hugo.

20' Dudu escapa pela esquerda, recebe o passe de Moisés, faz o cruzamento na segunda trave, mas Roger Guedes não evita a saída pela linha de fundo.

17' Em mais um cruzamento para a área do Palmeiras, Bruno Rodrigo leva vantagem sobre a marcação, mas desvia pela linha de fundo.

14' GOL DO CRUZEIRO! Bryan coloca a bola na segunda trave, Arrascaeta desvia de cabeça, e Willian aparece livre para colocar no fundo das redes. Tudo igual no Mineirão!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! WILLIAN EMPATA O CONFRONTO!

11' Egídio cruza rasteiro, Gabriel Jesus ainda tenta escorar para Tchê Tchê, mas o chute do volante é travado no momento certa pela defesa cruzeirense.

10' GOL DO PALMEIRAS! Fabiano cobra lateral, Gabriel Jesus toca de cabeça e Dudu sai nas costas da zaga. O atacante tem tempo de dominar dentro da área, rolar para trás e Jesus bate de primeira para abrir o placar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! GABRIEL JESUS ABRE O PLACAR!

9' Dracena sai jogando errado e entrega nos pés de Romero. O volante estica a bola dentro da área do Palmeiras, e Fernando Prass faz a defesa.

7' Arrascaeta vê a passagem de Alisson pela esquerda, faz o passe por elevação, mas a bola é forte. Tiro de meta para o Palmeiras.

3' Fabiano avança pela direita, se apresenta para o jogo, mas não evita a saída de bola. Lateral para o Cruzeiro no campo de defesa.

2' SAI, FERNANDO PRASS! Alisson sai na cara de Fernando Prass, toca para o gol, e o goleiro do Palmeiras espalma para escanteio.

0' ROLA A BOLA NO MINEIRÃO!

HINO NACIONAL SENDO EXECUTADO NO MINEIRÃO!

TIMES EM CAMPO! Jogadores de Cruzeiro e Palmeiras já estão no gramado do Mineirão. Time mineiro vem com seu uniforme principal. Paulistas jogam de branco.

PALMEIRAS ESCALADO!

CRUZEIRO ESCALADO!

Neste sábado (25), o Mineirão receberá, à partir das 19h, o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras na VAVEL Brasil.

As duas equipes vivem situações diferentes na competição. A Raposa ainda luta para fugir das últimas colocações, já o Verdão é o primeiro colocado, mantendo dois pontos de frente para o segundo.

No último cruzeiro x PALMEIRAS no Mineirão teve simplesmente isso : pic.twitter.com/nkZUZx2T2B — Portal A. Alviverde (@PArenaAlviverde) 25 de junio de 2016

Palmeiras 7x3 Cruzeiro - Euller marca o sétimo gol do Palmeiras em partida válida pela Copa Mercosul de 1999 pic.twitter.com/i7W0CVWud7 — HistóriaDoPalmeiras (@HistoriaSEP) 25 de junio de 2016

Ocupando o 16º lugar com 11 pontos e afastado do Z-4 por apenas dois, o Cruzeiro vem de um grande resultado. Goleada para cima da Ponte Preta por 4 a 0, em Campinas. Além do triunfo conquistado, o torcedor cruzeirense tem motivos para se animar. Dois, especificamente. Apenas nesta semana, a equipe anunciou dois reforços: os atacantes Ramón Ábila e Rafael Sóbis.

Líder do campeonato com 22 pontos, o Palmeiras vem de uma vitória tranquila sobre o América-MG por 2 a 0. O time comandado por Cuca não perde desde a quarta rodada, conquistando nesse meio tempo cinco vitórias e um empate. A boa fase do Verdão já o coloca seis pontos distante do primeiro time fora do G-4, o Santos.

Se a Raposa tem bons números como visitante, onde já conseguiu três vitórias, sendo uma delas o clássico contra o maior rival, como mandante a equipe deixa a desejar. Foram dois empates e duas derrotas jogando em seus domínios. O time voltou aos treinos na manhã dessa sexta-feira (24) na Toca da Raposa II e Paulo Bento ainda não definiu qual será a equipe titular. Sem saber se repetirá o time que venceu a Ponte, Bento espera que seus comandados tenham equilíbrio, sabendo lidar com o fato de não estar fisicamente 100%.

“Não sei se repetirei a equipe. Temos que jogar nos espaços deles, tem que ter capacidade de sacrifício. Muitas vezes há que se jogar cansado. Mesmo durante o jogo haverá momentos em que se está cansado. Temos de jogar muito mais com a mente do que no aspecto físico", declarou. Falando sobre seu adversário, o treinador português sabe que sua equipe vai enfrentar um time mais qualificado, enfatizando que o Cruzeiro precisa ser defensivamente organizado e, sendo necessário, saber jogar no contra-ataque, mesmo sendo mandante.

"Vamos jogar contra o primeiro classificado do campeonato. O Palmeiras é o primeiro por mérito e pela qualidade. Mas queremos competir da melhor maneira possível. Sabemos que é uma equipe que gosta de assumir o jogo. Irá nos obrigar a fazer uma boa organização e em alguns momentos aceitar um domínio deles e nós também tendo nossos momentos de domínio. Defensivamente temos de estar num nível similar ou ainda melhor que o da quarta-feira”, afirmou Bento.

Contrastando com os 100% de aproveitamento como mandante, o Verdão tem apenas uma vitória longe da Allianz Arena em Cruzeiro x Palmeiras. O resultando positivo em Belo Horizonte é de suma importância para que a equipe treinada por Cuca permaneça na liderança. No último treinamento realizado antes do embarque para Minas, na Academia de Futebol, o técnico optou pelo famoso "rachão", inclusive participando da atividade.

Ao contrário da última atividade, Cuca afirma que seus comandados estão focados nesse início de competição. Sobre derrota, algo que não acontece há um bom tempo, o técnico sabe que pode ocorrer uma hora ou outra, porém não será por falta de empenho. “O time não relaxará, é muito cedo ainda. Tivemos apenas dez rodadas. Se tivéssemos uma distância grande, até poderia ser isso, mas o pessoal está focado. Claro que a derrota pode vir uma hora ou outra, mas, se vier, não será por relaxo”, declarou.

Sobre o Cruzeiro, Cuca sabe que a vitória conquistada na quarta-feira deu confiança e, por isso, afirma que seu time não passará do básico para conseguir um bom resultado. “Temos de jogar jogo a jogo, é um jogo difícil. O Cruzeiro vem de uma bela vitória fora de casa, isso motiva o torcedor do Cruzeiro, então terá muita gente no Mineirão. O Cruzeiro está com a moral elevada, e com isso o jogo se torna ainda mais difícil do que é. Faremos o feijão com arroz para conseguir o resultado”, disse.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Cruzeiro x Palmeiras em tempo real pelo Brasileirão Série A 2016! Fique conosco!