Resultado América-MG x Atlético-MG no Campeonato Brasileiro 2016

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Hélder, Adalberto, Sueliton e Danilo; Leandro Guerreiro, Claudinei, Juninho, Eduardo e Osman; Borges

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete e Cazares; Robinho, Fred e Clayton

A missão até poderia ser considerada fácil, haja visto a péssima campanha do Coelho que, em dez jogos somou apenas oito pontos, ocupando a lanterna do Brasileirão. Porém foi este mesmo América-MG que, neste ano, ainda não perdeu para o Galo - com uma vitória e três empates - conquistando, inclusive, o título estadual exatamente sobre o rival alvinegro.

Além do Coelho, o Galo, 11º na tabela, também não venceu o Cruzeiro em 2016, perdendo os dois clássicos disputados contra a Raposa. Diante destes resultados, é natural que os jogadores já se sentirem incomodados, porém motivados pelo rendimento fraco nos dérbis disputados neste ano.

"Incomoda o fato de não ter vencido nenhum clássico este ano, principalmente ter perdido a final do Campeonato Mineiro. Clássico é 50% para cada lado. Faltou algo, caso contrário teríamos vencido. É saber que temos que dar um pouco mais para vencer. É um jogo de vida ou morte para eles, mas para nós também, porque, vencendo o América, a gente começa a subir mais na tabela", destacou Rafael Carioca.

A pressão do Atlético-MG pelo fim do pequeno tabu em clássicos bate de frente com o ambiente conturbado do América-MG. Ao contrário dos últimos clássicos, o Coelho está em baixa e, nesta semana, a diretoria fez cobranças ao elenco, apesar de mostrar confiança em seus jogadores.

"Nós precisamos sair da situação incômoda que estamos, temos que começar uma reação e nada melhor do que a cobrança de postura de cada um dos nossos jogadores", colocou o presidente Alencar da Silveira Júnior.

Para sair da lanterna, o América-MG já não terá o zagueiro Artur, devolvido ao Fluminense, e o atacante Tiago Luís, que foi liberado para acertar com o Paysandu. Em contrapartida, o técnico Sérgio Vieira poderá contar com os reforços Bruno Teles e Gilson, que foram regularizados e estarão no banco de reservas.

Assim como o Coelho, o Galo terá a presença do reforço Fábio Santos como opção para o decorrer da partida. Como não tem jogadores suspensos, o técnico Marcelo Oliveira deve manter a mesma equipe que venceu o Corinthians na rodada passada, abdicando, por ora, do rodízio de volantes no time titular.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre América-MG x Atlético-MG e em tempo real no Brasileirão 2016! Fique conosco!