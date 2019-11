Resultado Atlético-PR x Grêmio  pelo Campeonato Brasileiro 2016 (2-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma rodada na VAVEL Brasil! Obrigado a todos e até a próxima

O próximo compromisso do Furacão é o AtleTiba na quarta-feira às 21h no Couto Pereira. Já o Grêmio terá um confronto direto pelo G-4 com o Santos na Arena do Grêmio, às 19h30min.

O Atlético-PR pula para a 7ª posição com 17 pontos, enquanto o Grêmio cai para a a 5ª colocação com 18 pontos.

FIM DE PAPO NA ARENA DA BAIXADA!

47' ESTÁ FORA! Walter segurou a bola na lateral e Ramiro chegou forte. Wagner Reway nem pensou duas vezes, expulsando o jogador do Grêmio

45' Quatro minutos de acréscimos.

45' Torcida do Furacão grita "Olé"

41' Cartão amarelo para Hernani, do Atlético-PR. Está suspenso e não jogará o AtleTiba

39' Mais uma alteração no Atlético: Sai: Pablo / Entra: Marcos Guilherme

37' Alteração no Atlético: Sai: André Lima / Entra: Walter

30' Gols na rodada: Internacional 2 x 3 Botafogo / Flamengo 1 x 2 Fluminense

26' Última alteração no Grêmio: Sai: Éverton / Entrou: Jailson

22' Vinicius ajeita com perfeição para André Lima acertar um chute de rara felicidade. Pintura! Atlético 2 a 0

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DE ANDRÉ LIMA PARA O ATLÉTICO-PR!!!

21' Mais uma alteração no Grêmio: Sai: Walace / Entra: Léo Tilica

18' Tem gol na rodada: Flamengo 1 x 1 Fluminense

16' UHHHHHHHHHHH! Éverton fura no cruzamento, e a bola sobra para André Lima chutar com muito perigo à esquerda do gol. Só dá Atlético no segundo tempo.

12' Alteração no Grêmio: Sai: Bobô / Entra: Lincoln

10' Com o resultado, o Atlético-PR pula para a 7ª posição com 17 pontos, a mesma pontuação do Grêmio que está em 5º.

8' No contra-ataque, André Lima cruza para Hernani mandar um canhão no canto de Marcelo Grohe. Atlético 1 a 0

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! É DE HERNANI!

6' Tem gol na rodada: Flamengo 0 x 1 Fluminense

5' GROHE!!!! André Lima subiu mais alto que a defesa gremista e cabeceou para enorme defesa do goleiro tricolor.

3' OPA!!! Bobô cruzou e Paulo André cortou no carrinho, porém gremistas reclamaram muito um toque de mão do zagueiro. Juiz mandou o lance seguir

1' PRA FORA!!!! Grohe cortou mal o cruzamento, e a bola sobrou para Vinicius pegar de primeira e chutar para fora.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta no gramado. Sem mudanças

Jogos no intervalo: Santos 2 (Vitor Bueno e Rodrigão) x 0 São Paulo / Vitória 1 (Kieza) x 1 (Willian Potker) Ponte Preta / Internacional 0 x 2 (Neílton e Fernandes) Botafogo / Flamengo 0 x 0 Fluminense

Análise: Jogo bom. Grêmio começou melhor e ensaiou uma pressão, mas só com cruzamentos e quando o Atlético-PR entrou na partida, não deixou o tricolor ameaçar mais. Além do gol bem anulado, o Furacão teve mais duas grandes chances, que pararam em Marcelo Grohe.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' Um minuto de acréscimo

41' MILAAAAGRE DE GROHE!! Thyere vacila, Pablo leva vantagem e chuta no cantinho. A bola só não entrou pois Marcelo Grohe desviou com a ponta dos dedos para escanteio.

39' GROHE!! Vinicius cobra escanteio, a zaga afasta e Nikão emenda um belo voleio mas Marcelo Grohe fez uma defesa segura.

31' Atlético sentiu a anulação do gol e vê o Grêmio crescer novamente na partida.

26' Após o gol anulado, torcedores do Atlético mostraram notas de dinheiro para o assistente Rodrigo Rubinho.

25' GOL ANULADO!!! Nikão chuta, a bola desvia e sobra para Pablo, impedido, marcar. Após muita reclamação, o árbitro reverteu a marcação e anulou o gol. Segue 0 x 0.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! É DE PABLO

21' Tem mais um gol na rodada: Vitória 1 x 1 Ponte Preta

20' Autuori chama Walter para o aquecimento

16' OLHA A SELFIE! Após um chute para fora, torcedores do Furacçao aproveitam para tirarem fotos da bola da partida.

15' UH! Luan chuta, Thiago Heleno desvia e o Grêmio tem escanteio

14' Mais um gol do Botafogo no Beira-Rio: Internacional 0 x 2 Botafogo

10' MARCELO GROHE!! Nikão domina, ninguém do Grêmio chega e ele arremata forte forçando o goleiro gremista a espalmar no susto.

8' Em andamento: Santos 1 x 0 São Paulo / Internacional 0 x 1 Botafogo / Flamengo 0 x 0 Fluminense / Vitória 0 x 1 Ponte Preta

7' Atlético cresce e equilibra a partida.

2' Fred pega o rebote do escanteio e lança para Bobô, mas o atacante estava impedido.

0' Com vinte segundos, o Grêmio quase levou perigo. Luan cruzou na segunda trave e Wéverton se esticou para cortar o perigo.

BOLA ROLANDO PARA ATLÉTICO-PR x GRÊMIO!

Um minuto de silêncio

Público é razoável. Torcida do Grêmio lota toda a parte destinada à eles.

Hinos do Paraná, lei estadual, e Nacional Brasileiro, lei federal, sendo executados na Arena da Baixada.

Equipes em campo!

GRÊMIO ESCALADO! Buscando voltar à vice-liderança, o técnico Roger Machado manda a campo o seguinte time: Marcelo Grohe, Edílson, Rafael Thyere, Fred e Marcelo Oliviera; Walace, Ramiro, Giuliano, Luan e Everton; Bobô.

ATLÉTICO-PR ESCALADO! Buscando se aproximar do G-4, o Furacão está escalado pelo técnico Paulo Autuori: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Hernani, Vinícius, Pablo e Nikão; André Lima.?

A arbitragem será comandada por Wagner Reway (MT), e será auxiliado por Carlos Berkenbrock (SC) e Rodrigo Rubinho (MT)

O Tricolor gaúcho ganhou ao menos uma boa notícia para tentar se recuperar da derrota sofrida em casa para o Vitória na rodada do meio de semana em Atlético-PR x Grêmio hoje na VAVEL!

ATLÉTICO-PR: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Deivid e Vinícius (Pablo); Nikão, André Lima (Anderson Lopes) e Walter. - Técnico: Paulo Autuori

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edilson, Fred, Marcelo Oliveira e Marcelo Hermes; Walace, Ramiro (Jaílson), Giuliano, Everton e Luan; Bobô - Técnico: Roger

O STJD aceitou o pedido de efeito suspensivo do técnico Roger, que havia sido punido na sexta-feira com um jogo de suspensão. Com isso, ele estará comandando a equipe diretamente do banco de reservas.

Além disso, Douglas será poupado. Assim, Bobô ganhou nova chance de se manter no time titular. Com a entrada do atacante no time titular, Roger precisará mudar o esquema, alterando o posicionamento de Luan. O camisa 7 deverá ser recuado para atuar ao lado de Everton e Giuliano.

Já o Atlético-PR tenta manter o bom aproveitamento dentro da Arena da Baixada. São três vitórias em quatro jogos e invencibilidade como mandante. Um novo triunfo pode deixar a equipe paranaense, com 14 pontos, colada no G4. Para isso, Paulo Autuori repetirá praticamente a equipe que empatou com a Chapecoense, apesar de fazer mistério.

Contudo, nem tudo será festa antes de a bola rolar. É esperado protestos nas arquibancadas devido a ruptura entre organizadas e a diretoria.

