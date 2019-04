Figueirense empata com oCoritiba  pelo Campeonato Brasileiro 2016 (0-0)

Agradeço todos que acompanharam esse jogo aqui na VAVEL Brasil, e espero todos para as próximas partidas, um grande abraço.

Figueirense e Coritiba empatam em Santa Catarina em zero a zero somam apenas um ponto na competição.

48 min: Fim de jogo!

47 min: Elicarlos comete falta em Iago e recebe cartão amarelo

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

41 min: Carlinhos faz falta pelo lado esquerdo e recebe cartão amarelo

38 min: No Coritiba sai Ruy e entra Evandro

31 min: NA TRAVEEEE! Leandro recebe dentro da área e chuta, a bola explode na trave

30 min: Jogo de poucas chances nesse segundo tempo

27 min: No coxa sai Felipe Amorim e entra Iago

21 min: Agora é o coxa que mexe, sai Juan e entra Leandro

18 min: No Figueirense sai Dudu e entra Everton Santos

16 min: João Paulo recebe cartão amarelo por falta em Rafael Moura

14 min: Coritiba se solta mais na partida

6 min: Airton chuta e Wilson faz a defesa

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

43 min: Agora é Dudu que recebe cartão amarelo por parar o contra-ataque do Figueirense

39 min: Kléber comete falta dura e recebe cartão amarelo

35 min: Lins sai e em seu lugar entra Ermel

34 min: Lins cai no gramado sentindo o joelho esquerdo

28 min: João Paulo bate mal longe do gol

27 min: Felipe Amorim é derrubado por Bruno Alves perto da área, falta perigosa para o Coxa

24 min: Jackson Caucaia recebe e arrisca de fora, mas o bola sai pela linha de fundo

16 min: Figueirense melhor no jogo até o momento

11 min: Bady levanta na área e Rafael Moura cabeceia por cima do gol de Wilson

3 min: Lins chuta de fora da área e assusta o goleiro Wilson

o min: Começa o jogo!

Já o Coritiba vem escalado com: Wilson; Dodô, Lucas Claro, Juninho e Carlinhos; Edinho, João Paulo, Ruy, Juan e Felipe Amorim; Kleber

Figueirense vem a campo com: Gatito; Ayrton, Marquinhos, Bruno Alves e Marcos Pedroso; Elicarlos, Jackson Caucaia e Bady; Dudu, Rafael Moura e Lins

Vamos as escalações das equipes!

Em situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro, o Coritiba busca quebrar a sequência negativa quando atua longe do Couto Pereira - foram quatro jogos e quatro derrotas - para enfim deixar a zona de rebaixamento. O desafiante é o Figueirense, que tem como objetivo permanecer longe do descenso. O jogo acontecerá neste domingo, às 18h30, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 11ª rodada.

Sem conquistar um ponto sequer fora de casa, o Coritiba aposta na raça de seus jogadores para superar seu adversário no domingo, a mesma que mostrou contra Palmeiras e Internacional, times que brigam pela liderança. Na zona de rebaixamento, o Coxa somou até aqui apenas nove pontos.

O campeonato para o Figueirense também vem sendo árduo. O Alvinegro alterna entre más e boas partidas e quer estabelecer um padrão para dar um arranque nas próximas rodadas. Sem perder há dois jogos, a equipe catarinense aparece no meio da tabela de classificação com 13 pontos.

Figueirense x Coritiba já se enfrentaram 41 vezes na história. No total, o alvinegro conquistou 11 vitórias, nove empates e sofreu 21 derrotas.

O técnico Vinícius Eutrópio aguarda os últimos teste para saber ser poderá contar com três peças importantes do seu elenco. A principal delas é Rafael Moura. O atacante, que treinou normalmente, está recuperado de dores musculares e tem tudo para retomar seu posto entre os titulares.

A dúvida fica em cima de Elicarlos. O jogador sofreu um grave choque com o próprio Rafael Moura, mas pode ainda ser liberado pelo departamento médico do clube para o duelo. Ele substituiria Ferrugem, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O veterano Carlos Alberto, por sua vez, fica como opção no banco de reservas.

"Vamos levar algumas dúvidas para domingo. Vamos esperar as avaliações do Rafael e do Elicarlos para decidirmos mais friamente. Será um jogo complicado, e a ideia é ter todo mundo à disposição", disse o treinador.

O zagueiro Juninho e o meio campista João Paulo estão novamente à disposição da comissão técnica coxa-branca. Ambos cumpriram suspensão automática na última rodada e podem atuar normalmente contra o Figueirense.

Quem é desfalque confirmado para o confronto deste fim de semana é o zagueiro Nery. O defensor paraguaio, autor do gol de empate do Coxa contra o Internacional, acabou expulso no fim do jogo diante do colorado e está fora do confronto.

“Se nós continuarmos jogando da maneira que estamos, mas minizando os erros e as falhas, e contando com o apoio da torcida como foi ontem, especialmente no segundo tempo, tenho certeza que temos muito a conquistar nesse ano”, disse o zagueiro Luccas Claro.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Figueirense x Coritiba e em tempo real no Brasileirão 2016! Fique conosco!