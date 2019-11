Resultado Flamengo x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro 2016 (1-2)

Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real. Convido a todos que fiquem conosco para acompanhar as notícias do esporte mundial! Obrigado a todos que ficaram até aqui, um abraço e até a próxima.

Na próxima quarta-feira (29), o Flamengo joga contra o Internacional no Kléber Andrado, no Espírito Santo às 19h30. O Fluminense, por sua vez, viaja para enfrentar o São Paulo no Morumbi, no mesmo dia, às 21h45.

Com a vitória, o Fluminense sobe para a nona posição, se afastando da zona do rebaixamento, com 16 pontos. O Flamengo, por sua vez, vai para a sexta posição com a derrota, com seus 17 pontos.

90+5' FIM DE PAPO NO CLÁSSICO! O Fluminense vence por 2 a 1 o Flamengo e Natal. Tricolor aproveita falhas rubro-negras para conseguir a vitória, apesar do rival ter jogado melhor no geral.

90+4' CHANCE! Depois de boa jogada rápida do Flu, Cícero tenta chute de primeira, mas manda pra fora.

90+3' Flamengo tenta muito o gol, mas não consegue marcar!

90+2' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON SILVA!

90+1' Mancuello cobra falta, mas muito forte.

MAIS CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

89' Mancuello tenta chute de fora, mas Cavalieri estava bem colocado para fazer a defesa.

87' Fluminense agora tenta jogada pela esquerda, tocando a bola, tentando gastar tempo.

84' CHANCE! Mancuello com liberadade tentou chute colocado e rasteiro, mas mandou pra fora.

83' Pedro recebe bola sozinho, tenta limpar marcacção que chegou, mas foi desarmado.

83' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Richarlison. Entra: Pedro.

82' CHANCE! Mancuello manda bola de fora da área, mas ela passa por cima do gol.

80' Partida recomeça.

79' Jogo parado para atendimento de Richarlison.

77' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai: Marcio Araujo. Entra: Mancuello

75' Bola tocada errada para trás de Rafael Vaz, muito mal, Richarlison estava esperto, pegou a bola, driblou Muralha e empurrou pra um gol aberto.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO FLUMINENSE!!!!! RICHARLISON!!

74' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai: Cirino. Entra: Fernandinho.

73' Cruzamento para a área do Fluminense,mas a zaga tira.

71' SUBSTITUIÇÕES NO FLUMINENSE! Saem: Magno Alves e Maranhão. Entram: Osvaldo e Richarlison

70' CHANCE! Magno Alves recebe entre a defesa e chuta de frente ao goleiro, mas manda pra fora.

69' Flamengo tenta algo no ataque, mas ainda sem sucesso.

68' Fluminense chega, cruza, consegue o cabeceio, mas Muralha defende.

67' SALVOU!!! Defesa do FLuminense tenta fazer linha de impedimento, falha e Rafael Vaz aparece sozinho para tirar de Diego Cavalieri, porém Wellington Silva aparece salvando quase em cima da linha.

66' Falta para o Flamengo da direita.

65' Jogo recomeça.

64' Jogo parado para atendimento de Muralha.

63' CHANCE! Depois de nova bola alçada na área, Magno Alves aproveita sobra depois que Muralha estava caído,mas chuta pra fora.

62' Scarpa cruza para a área, mas a zaga tira.

60' Depois do gol, o Fluminense tenta chegar e responder rápido, mas sem sucesso.

57' Depois de brigar na área, atacante chute, explode na marcação, Alan Patrick apareceu chutando, o goleiro do Fluminense defendeu e, no rebote, Guerrero oportunamente colocou a bola pro gol.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO FLAMENGO!!! GUERRERO!!!

56' Cruzamento do Flamengo e Rafael Vaz tirou dali.

55' Wellington Silva recupera-se de atrapalhada e rouba bola de Jorge pela esquerda que ia avançando.

53' Cruzamento de Maranhão pela direita, mas ninguém recebe.

50' Cobrança de falta de Alan Patrick, mas a zaga tira.

49' Bola alçada na área em escanteio e Willian Arão tem a infelicidade de mandar pra dentro do gol.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO FLUMINENSE!!! GOL CONTRA DE WILLIAN ARÃO!

48' Magno Alves tenta chute, mas a bola é desviada no meio do caminho. Na sobra, Scarpa tenta continuar, mas a zaga tira para escanteio.

47' Scarpa recebe na entrada da área, mas é desarmado quando tentava abrir espaço para chutar.

46' Times brigam pela bola na intermediária.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

INTERVALO: SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai: Éderson. Entra: Sheik.

Times vão voltando para o segundo tempo.

Alan Patrick: "Jogo desse nível, clássico, tem que procurar matar o adversário, marcar o gol logo. Tentei duas vezes, mas não consegui. Agora é continuar tentando e buscar caprichar"

Gum: "Acho que o Flamengo começou com marcação mais a frente e demoramos pra conseguir tirar a bola lá de trás. Tentamos sair mais com o passe e conseguimos até sair e igualar mais o jogo. A bola parada tem sido um diferencial para eles"

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45+1' Willian Arão arriscou de longe e mandou pra fora.

MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

45' Rafael Vaz tenta cruzamento, mas pega muito mal, mandando pra fora.

44' Cirino cabeceia para o meio da segunda trave, mas Gum consegue desviar e evitar um perigo maior.

43' Cícero cede escanteio em nova chegada rubro-negra.

41' Flamengo agora consegue trabalhar mais a bola.

39' Cobrança de escanteio é afastada pela zaga do Fluminense.

38' Pará cruzou na área, mas Guerrero não conseguiu alcançar. Gum mandou pra fora.

37' Jogo ficou físico nos dois últimos minutos, com as equipes a brigar pela bola no meio.

35' Flamengo agora recomeça no campo de defesa.

34' Scarpa tenta chute de fora e a bola explode em Réver.

33' Cirino mandou pro meio e a zaga afasta.

32' Réver briga dentro da área, mas a zaga consegue tirar pra escanteio.

31' Fluminense dá espaço para o Flamengo trabalhar a bola.

30' Tentativa de toque pela direita, mas Douglas deixa a bola escapar.

28' Fluminense tenta chegar mais uma vez e Gum chuta para o gol, porém a bola sobe muito.

27' PRA FORA! Numa grande chegada do Flamengo, Cirino faz cruzamento, Fluminense dá rebote e Alan Patrick enche o pé, mandando pela linha de fundo.

25' Tentativa do Fluminense pela esquerda que chuta, desviado, para defesa de Muralha.

24' Flamengo chutou mais vezes que o Fluminense no jogo até aqui, seis contra um.

22' Fluminense tenta criar algo por aqui.

19' Flamengo recupera bola depois que Fluminense tenta algo.

17' Cirino joga pra dentro da área, mas o jogo é parado por falta de ataque.

16' Lançamento pra dentro da área e Alex Muralha dá um tapa pra tirar dali. Primeira vez que o goleiro trabalha no jogo.

15' Alan Patrick dominou na área, bateu e foi travado na hora.

14' Cruzamento na área do Flamengo e a zaga tira para escanteio.

12' Maranhão tenta pela direita, mas perde e depois faz falta.

10' Chute de fora do Flamengo, mas vai pra fora.

8' Equipe do Flamengo começa a amadurecer o primeiro gol.

1' Começa o jogo!

BOLA ROLANDO PARA Flamengo x Fluminense!

Na tarde deste domingo (25), às 16h (horário de Brasília), Flamengo e Fluminense fazem na Arena das Dunas em Natal, o clássico carioca válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este Fla-Flu no Rio Grande do Norte será o 19º confronto entre as duas equipes fora do Rio de Janeiro.

Para se recuperar da derrota sofrida para o Santos no último jogo, o Fluminense, em 14º lugar, somando 13 pontos, tem que vencer o Flamengo para afastar o perígo da zona de rebaixamento. Em busca do resultado positivo, o comandante Levir Culpi deverá fazer mudanças no time titular.

Durante o último treinamento para o clássico Flamengo x Fluminense, Zé Ricardo fechou a atividade para a torcida. O treinador do Flamengo comandou trabalhos táticos para a equipe e os goleiros também fizeram atividades específicas visando o Fla-Flu.

A principal mudança na equipe titular rubro-negra é o retorno do atacante peruano Paolo Guerrero, que estava defendendo sua seleção na Copa América Centenário, nos Estados Unidos. Com isso, Felipe Vizeu que vinha sendo escalado, volta para o banco de reservas.

Os desfalques do Flamengo para o clássico Flamengo x Fluminense são o goleiro Paulo Victor e o experiente zagueiro Juan, ambos lesionados e seguem ainda entregues ao departamento médico do clube. O restante da equipe deverá ser a mesma que venceu o Santa Cruz por 1 a 0 no Arruda.

"Ele se cobra muito. É nosso homem-gol. Ele nos cobra também para receber a bola. Eu, Cirino, Alan Patrick, a gente sabe onde vai dar a bola nele", disse o meia-atacante Éverton, sobre o retorno do atacante Guerrero ao time titular.

Vindo de duas derrotas, o treinador do Fluminense, Levir Culpi sinalizou durante os últimos treinamentos da equipe tricolor a possibilidade de mexer no time titular para o clássico contra o Flamengo, no Rio Grande do Norte.

No meio-campo, o volante Edson pode voltar a equipe principal. O jogador foi sacado do time na partida contra o Sport e desde então, o Tricolor sofreu dois gols e duas derrotas. Caso o jogador volte, ele deverá ocupar a vaga de Pierre, que esteve em campo no meio de semana.

No ataque, o desfalque tricolor fica por conta do atacante Marcos Junior, o jogador com dores no púbis sequer viajou para Natal. Para a vaga dele, Levir Culpi tem duas opções, os atacantes Richarlison e Maranhão. O tricolor ainda tem a expectativa de estreia do lateral-esquerdo William Matheus, vindo de empréstimo do Toulouse.

"A gente joga um futebol regular, mas com resultados irregulares. A defesa estava bem e tomou seis gols em dois jogos. Não podemos perder a calma. Ainda temos muito espaço para melhorar.", disse o técnico Levir Culpi.

