Resultado Santos x São Paulo no Campeonato Brasileiro hoje (0-0)

Neste domingo (28), Santos e São Paulo se enfrentam, ás 16h, no estádio do Pacaembu. O jogo na capital paulista foi decidido através de um acordo entre as diretorias, definindo as duas partidas pelo campeonato brasileiro no estádio da prefeitura. Além de um confronto direto na briga pelo G4, o clássico Sansão terá uma peculiaridade: Os jogadores chegarão no mesmo ônibus ao estádio. Uma marca de bebidas que patrocina os dois times organizou a chegada conjunta, para promover a paz nos estádios.

Apenas um ponto separam Santos e São Paulo na tabela. Enquanto o peixe ocupa a quinta posição, com 16 pontos, o tricolor vem logo atrás, na sétima, com 15. A última rodada trouxe moral para o time da Vila Belmiro, que derrotou o Fluminense por 4 a 2, em Cariacica (ES). O São Paulo perdeu a chance de entrar no G4 e ficou no 0 a 0 com o Sport, no Morumbi.

Em 2016 as equipes se enfrentaram apenas uma vez, na primeira fase do Campeonato Paulista. A partida disputada na Vila Belmiro terminou em igualdade de 1 a 1, gols de Joel e Alan Kardec. Apesar de nos últimos anos o Santos sair mais vezes vencedor no clássico, na história o São Paulo leva uma ampla vantagem: Foram 112 vitórias do tricolor, contra 85 do Peixe. Houveram ainda 67 empates.

A vitória contra o Fluminense, fora de casa, ressaltou o bom momento santista. Nos últimos cinco jogos o peixe venceu quatro, perdendo apenas para o Atlético-PR, em Curitiba. A boa fase de Gabriel traz otimismo para Dorival e a torcida, já que o camisa 10 anotou 3 gols nas últimas 3 partidas.

Além disso a estreia do atacante Rodrigão, ex-Campinense, agradou os simpatizantes do Peixe. Com um gol e outra assistência, o artilheiro do Brasil em 2016 ganhou pontos com a torcida e comissão técnica, e deve ser o titular na referência do ataque Santista, já que Joel não convenceu até agora.

Se não bastasse motivos para Dorival Junior comemorar na partida Santos x São Paulo hoje, ele terá reforços para o confronto. Emiliano Vecchio está regularizado e deve aparecer no banco de reservas santista. Já o atacante Jonathan Copete assinou com o clube na última quinta-feira (23) e aguarda liberação no BID para poder estrear. A única baixa no Peixe é o atacante Ricardo Oliveira, que ainda se recupera de lesão no joelho e não tem previsão de volta. O meia Lucas Lima ainda trabalha para recuperar sua plena forma física, mas deve iniciar a partida entre os 11 titulares.

"Vamos ver o que temos em mãos. Essa situação do Lucas Lima também, se de repente iniciamos com ele ou continuaremos com esse processo. Ele ainda não está nas suas melhores condições, caminha para isso, mas nós temos de tentar agilizar o máximo possível para que possamos tê-lo em totais condições. Um jogo dificílimo, um clássico", disse o treinador Dorival Junior.

Em boa fase e observado por clubes Europeu, o atacante Gabriel tem futuro incerto na Vila Belmiro. Após a vitória contra o Fluminense, em que fez dois gols, o camisa 10 santista elogiou seu novo companheiro de ataque, Rodrigão, e pediu raça e vontade na partida contra o São Paulo.

"O Santos precisa de jogadores de personalidade, sem medo, sem se esconder. Nosso time deu confiança ao Rodrigão. Agora tem que manter a pegada e vamos pensar no São Paulo para fazer bom jogo”, disse o atacante. "Parabéns à equipe e vamos em busca de mais uma (vitória). O Santos sempre jogou bola. Tem que entrar com raça para ganhar esse clássico", finalizou.

O empate contra o Sport no Morumbi teve um gosto de derrota para o São Paulo. As vaias dos pouco mais de 11 mil torcedores deixaram isso bem claro. O clássico contra o Santos terá um peso fundamental no ambiente tricolor nas próximas semanas. Uma vitória pode colocar a equipe no G4 e trazer moral. Já uma derrota seria catastrófica, ligando o alerta de Bauza a poucos dias do confronto diante do Atlético Nacional-COL, pela semifinal da Copa Libertadores.

Suspenso no duelo contra os pernambucanos, o atacante Calleri retorna a equipe. Artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols, o argentino é a maior esperança do São Paulo neste domingo. O camisa 12 balançou as redes três vezes nos últimos dois jogos e promete levar perigo a meta de Vanderlei.

A maior baixa para o jogo Santos x São Paulo é o atacante Kelvin, que saiu de campo contra o Sport ainda no segundo tempo, após sentir uma forte fisgada na coxa direita. O camisa 30 deixou o estádio chorando e preocupa não só para o clássico, mas também, para os dois jogos pela semifinal da Libertadores, que serão realizados nos dias 06 e 13 de julho. O tempo estimado para recuperação de uma lesão deste tipo são de até três semanas, o que afastaria o jogador dos jogos.

Um dos destaques da equipe no primeiro semestre, o volante Hudson está recuperado de lesão na coxa esquerda e está a disposição do técnico Edgardo Bauza. Revelado na base santista, o camisa 25 tricolor pede uma equipe atentada a velocidade do Santos e quer a equipe no ataque.

“Amanhã o Bauza vai montar a equipe e tenho certeza que vai procurar a melhor forma de anular os meninos rápidos do Santos. Temos que ter atenção redobrada para reduzir os espaços, mas a melhor defesa é o ataque. Um time bem postado, que pressiona e tem volume de jogo dificulta muito para o adversário”, apontou Hudson.

Sem Kelvin para o jogo, Bauza pensa em um substituto. O reserva imediato é o argentino Centurion, que não vive boa fase e teve um mal desempenho contra o Sport. Paton elogiou o menino Luiz Araújo, reconhecendo a personalidade do garoto, além de enxergar características parecidas com as de Kelvin.

“Entrou bastante bem e é parecido com Kelvin mesmo, só que Kelvin tem mais experiência. É habilidoso demais e pode ser uma alternativa. Estamos trabalhando com ele e entrou bem nas duas últimas vezes. Espero que siga crescendo”, analisou o comandante São Paulino.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Santos x São Paulo e em tempo real no Brasileirão 2016! Fique conosco!