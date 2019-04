Rodrigo Pimpão é regularizado e pode estrear na partida diante do Atlético-MG

Se na semana passada o Botafogo sofria com derrota e com o fato de não poder contar com seus reforços, esta segunda-feira (27) amanheceu bem diferente em General Severiano. Além da vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, vice-líder do Campeonato Brasileiro, contando com ótimaestreia de Camilo, mais uma boa notícia para os alvinegros: Rodrigo Pimpão está regularizado.

Depois de sofrer com a documentação de Camilo, o alvinegro esperava regularizar o atacante até às 19h de sexta para ter mais opções contra o Inter, mas a situação era difícil. Como não foi possível, apenas hoje o nome do jogador, que é um dos reforços mais esperados pela torcida, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Sendo assim, Pimpão poderá atuar contra o Galo na próxima rodada, dia 30 de junho no Estádio da Independência às 21h.

O atleta já treina no clube há algumas semanas, no jogo-treino da última quinta-feira (23), realizado no Laranjão contra o Nova Iguaçu, Pimpão deixou sua marca e fez um belo gol, após cobrança de falta de Gegê. A expectativa pela estreia é grande, Ricardo Gomes já enalteceu a forma física do jogador deixou mistério sobre a escalação dele.

Rodrigo Pimpão não escondeu a felicidade em retornar ao clube que fez sucesso em 2015, porque se identificou com a torcida e marcou 9 gols na primeira passagem. Pode ser ótima opção para o elenco, já que exerce duas funções no ataque, jogando pelos lados em velocidade, e ainda atuando como camisa 9.

Pimpão volta ao clube onde atuou em 2015. Plo time de General Severiano, o atacante atuou apenas em 23 partidas, marcando nove gols, tendo destaque em alguns duelos pelo Campeonato Brasileiro da 2° divisão.