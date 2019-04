Seleção Olímpica: veja as chances de quem pode ser convocado para os Jogos Rio 2016

A seleção brasileira jogará em casa mais uma vez. Se o resultado passou sete vezes longe do esperado na Copa do Mundo de 2014, fica a esperança por um final diferente nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Na próxima quarta-feira (29), o técnico Rogério Micale divulgará os 18 atletas que irão em busca da inédita medalha de ouro para o país.

Além dos 15 nomes inscritos para a disputa, conheceremos também os três jogadores acima de 23 anos que se juntarão à lista final e os quatro suplentes permitidos. Sabendo disso, a VAVEL Brasil montou este mini-guia com os principais nomes que podem aparecer na lista final e suas reais chances de serem convocados. Confira!

Os três possíveis atletas MAIORES DE 23 ANOS

♦ Neymar (Barcelona - 24 anos): Grande estrela mundial e melhor jogador brasileiro em atividade. Foi poupado da Copa América após negociação com Barcelona para jogar a Olimpíada. Será o camisa 10.

♦ Thiago Silva (PSG - 31 anos): Convocado para as últimas três Copas do Mundo, mas esquecido por Dunga em suas convocações. Agora, com Tite e Rogério Micale, deve voltar à lista principal.

♦ Douglas Costa (Bayern - 25 anos): Estava na lista de convocados para a Copa América Centenário, mas se lesionou e foi cortado. CBF negocia com o Bayern por sua participação na Olimpíada.

♦ Fernando Prass (Palmeiras - 37 anos): Destaque no Palmeiras, só será convocado se Éderson, do Benfica, não tiver condições de atuar nos Jogos Olímpicos. Caso contrário, dificilmente será chamado.

♦ Philippe Coutinho (Liverpool - 24 anos): Foi comandado por Rogério Micale durante todas as grandes etapas das categorias de base na carreira. É querido pelo treinador e pode ser surpresa.

Possíveis GOLEIROS convocados:

♦ Éderson (Benfica - 22 anos): Titular no Benfica tendo boas atuações na Champions League. Sofreu lesão que o cortou da Copa América Centenário. Caso tenha condições, será titular na Olimpíada.

♦ Matheus Vidotto (Corinthians - 23 anos): Considerado o reserva imediato de Éderson. Passou por cirúrgia em Abril devido a uma hérnia. Com condições, nome provável na lista olímpica.

♦ Jordi (Vasco - 22 anos): Tido como o futuro da meta do Vasco, mas ainda não conseguiu emplacar atuações convincentes. Dirigentes do clube confirmaram seu nome na pré-lista olímpica.

♦ Uilson (Atlético/MG - 22 anos): Revelado pelo Atlético-MG, esteve presente nas últimas convocações da seleção olímpica. Enfrenta forte concorrência, mas pode pintar na lista final.

♦ Jean (Bahia - 20 anos): Foi titular durante o Mundial Sub-20, mas não teve muitas oportunidades na seleção olímpica. No Bahia, é reserva de Marcelo Lomba.

Possíveis LATERAIS convocados:

♦ Fabinho (Monaco - 22 anos): Revelado pelo Fluminense e titular no Monaco-FRA, está presente em praticamente todas as convocações da seleção olímpica. Provável titular na lateral-direita.

♦ Wendell (Leverkusen - 22 anos): Vendido ao Bayer Leverkusen após boa passagem pelo Grêmio, é constantemente convocado para a seleção olímpica e titular absoluto da lateral-esquerda.

♦ Douglas Santos (Atlético/MG - 22 anos): Destaque no Atlético/MG, presente nas últimas listas de convocação e sondado pelo Barcelona. Se convocado, luta com Wendell pela titularidade.

♦ Zeca (Santos - 22 anos): Jóia do Santos, tem encantado a todos no futebol brasileiro, mas não teve muitas chances na seleção olímpica. Aposta na boa fase para desbancar a concorrência de Douglas Santos.

♦ Jorge (Flamengo - 20 anos): Titular no Mundial Sub-20 e também no Sub-23 anos atrás, mas caiu de rendimento e viu a concorrência aumentar. Não é favorito, mas ainda pode ser chamado.

Possíveis ZAGUEIROS convocados:

♦ Marquinhos (PSG - 22 anos): Não tem atuado na seleção olímpica pois está sendo convocado para a seleção principal. No entanto, é o titular absoluto da posição. Deve formar a zaga com Thiago Silva.

♦ Rodrigo Ely (Milan - 22 anos): Assumiu o papel de xerifão na olímpica com a ausência de Marquinhos. Convocado durante todo o processo de formação da equipe, provavelmente estará nos Jogos.

♦ Wallace (Monaco - 21 anos): Destacou-se na série invicta do Monaco na última temporada e assumiu a titularidade na equipe. Formado no Cruzeiro, esteve nas últimas convocações olímpicas.

♦ Luan (Vasco - 23 anos): Foi destaque na defesa do Vasco mesmo com o rebaixamento da equipe à segunda divisão em 2015. Dirigentes cruzmaltinos confirmaram que está na pré-lista olímpica.

♦ Marlon (Fluminense - 21 anos): Titular no Mundial Sub-20 e da seleção olímpica por um longo período. Porém, caiu de produção e virou reserva até no Fluminense. Hoje, enfrenta forte concorrência.

Possíveis VOLANTES convocados:

♦ Rodrigo Caio (São Paulo - 22 anos): Titular como zagueiro no São Paulo, é frequentemente escalado como primeiro volante na seleção olímpica. Titular na nova posição, provavelmente estará na lista.

♦ Walace (Grêmio - 21 anos): Revelação do Grêmio, foi convocado para Copa América Centenário no lugar do lesionado Luiz Gustavo. Desponta com grandes chances de ir à Olimpíada.

♦ Matheus Salles (Palmeiras - 21 anos): Assumiu a titularidade do Palmeiras em 2015, quando foi o destaque na final da Copa do Brasil. Esteve presente nas últimas convocações da seleção olímpica.

♦ Thiago Maia (Santos - 18 anos): Outra jóia santista que aparece com possibilidade de convocação para seleção olímpica. Com apenas 19 anos, é o mais novo entre os cogitados para estar na lista final.

♦ Rodrigo Dourado (Internacional - 22 anos): Assumiu a titularidade do Internacional na temporada passada, quando o clube foi à semifinal da Libertadores. Está sendo observado pelo Barcelona.

Possíveis MEIAS convocados:

♦ Felipe Anderson (Lazio - 23 anos): Destaque na Lazio/ITA, onde é titular absoluto, desponta para ser o cérebro da seleção olímpica. Esteve presente em todas as listas e dificilmente ficará de fora.

♦ Rafinha (Barcelona - 23 anos): Mesmo sofrendo com lesões, que inclusive lhe cortaram da Copa América Centenário, é provável que esteja na lista de convocados. Ganhou espaço no Barcelona/ESP.

♦ Gustavo Scarpa (Fluminense - 22 anos): Assumiu a titularidade no Fluminense e virou xodó da torcida. Se destaca por poder jogar em várias posições no meio. Presente nas últimas listas da olímpica.

♦ Valdívia (Internacional - 21 anos): Titular da seleção olímpica até sofrer uma grave lesão que o retirou de metade da temporada. Resta saber se a CBF confiará em sua condição física.

♦ Andreas Pereira (Manchester United - 20 anos): Camisa 10 no Mundial Sub-20, se destacou e vem sendo chamado para a seleção olímpica. Não teve sequência no United e sofre forte concorrência.

Possíveis ATACANTES convocados:

♦ Gabriel (Santos - 19 anos): Artilheiro nas categorias de base do Santos, é tido como o futuro da seleção brasileira. Foi convocado para a Copa América Centenário onde teve boas atuações. Será titular.

♦ Gabriel Jesus (Palmeiras - 19 anos): Outro considerado como o futuro da seleção brasileira. Destaque no Palmeiras, foi sondado pelo Barcelona recentemente. Será titular no ataque ao lado do seu xará.

♦ Luan (Grêmio - 23 anos): Revelação gremista e destaque da equipe por três temporadas seguidas. Rotineiramente convocado para a seleção olímpica e segue lutando por vaga no time titular.

♦ Luciano (Corinthians - 23 anos): Artilheiro na base da seleção, sofreu uma grave lesão quando começava a despontar no Corinthians. Retornou, mas sem a mesma unanimidade de antes.

♦ Vitinho (Internacional - 22 anos): Despontou no Botafogo antes de ir para o CSKA e retornar ao Brasil para jogar no Internacional. Vive disputa particular com Alisson (Cruzeiro) pela vaga no ataque.