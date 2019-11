Resultado Coritiba x Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

A VAVEL Brasil agradece sua audiência, fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. Um grande abraço à todos e até a próxima

Na próxima rodada, o Atlético-PR recebe o América-MG, o Coritiba fora de casa, enfrenta o Fluminense.

Com o resultado o Coritiba saiu da zona de rebaixamento e está na 16° colocação com 13 pontos. Atlético-PR está em 9° com 17 pontos

Confira o gol do Kazim, o único da vitória do Coritiba.

49' FINAL DE JOGO!!!! VITÓRIA DO CORITIBA!!!!!

48' Substituição no Coritiba Entra: Amaral Sai: Juan

47' Vinicius cobra falta, Wilson afasta de soco

46' Cartão Amarelo para Edinho

45' Nikão e Kleber trocaram empurrões e o juíz deu falta de ataque

44' Sidcley faz o cruzamento para Walter, Juan desvia de cabeça para escanteio

42' Walter é lançado Carlinhos dá um bicão na bola

38' Grande festa da torcida do Coritiba!!!!

35' GOL DO ESTREANTE KAZIM!!! Juan cobra escanteio Edinho desviou na primeira trave, Kazim posicionado na pequena área cabeceou para o fundo do gol

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA!!!!!! KAZIM!!!!

32'UUUUUUUUH Iago arrancou pela direita , cruzou rasteiro para área João Paulo mandou um foguete, a bola desviou em Paulo André.

31' Público de Coritiba x Atlético-PR: 12.861 pagantes. Para uma renda de R$ 301.230,00

28' Substituição no Atlético-PR: Sai: André Lima. Entra: Walter

26' Juan cobra falta Edinho desvia para fora

26' Substituição no Atlético-PR Sai: Pablo. Entra: Marcos Guilherme

24' Vinicius cobrou escanteio Wilson saiu mal do gol e André Lima desviou à esquerda do gol.

23' UUUUUUUH Sidcley tabelou com Pablo invadiu a área e bateu cruzado Wilson mandou para escanteio

20' UUUUUUH Carlinhos lançou Kazim que dominou no peito e bateu fechado para a defesa de Weverton

18' Substituição no Coritiba : Sai: Ruy. Entra: Kazim

16' Pablo tentou fazer o giro e sofreu a falta de Dodô

14' Juan cobra falta Nikão corta de cabeça

12' Deivid perdeu a bola no meio de campo, Iago puxou o contra-golpe e recebeu a falta.

11' Vinicius cobra falta, a bola explode na barreira.

10' Nikão cobra escanteio a defesa afasta, Sidcley pegou o rebote na meia lua e Ruy faz falta

9' Léo invadiu a área do Coritiba e Juninho chegou no carrinho

7' João Paulo tocou para Ruy na entrada da área o jogador bateu muito fraco na bola

7' Substituição no Coritiba: Sai: Leandro. Entra Iago

4' Juan cobra escanteio André Lima afasta

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

46' Teremos jogo até 48 minutos

45' Vinicius cobra falta a defesa do Coxa afasta

43' Cartão Amarelo para Leandro e Pablo por discussão

40' Juan cobra escanteio Paulo André afasta

39' Kleber recebeu na marca do pênalti fez o giro e mandou pro gol, a bola foi desviada e saiu para escanteio

37' NÃO RUY!!! Juan pela esquerda fez cruzamento razante, Ruy foi finalizar e furou a bola que ficou fácil para o goleiro

37' Sidcley foi derrubado no meio de campo por Ruy

32' UUUUUUUUUUH Nikão em cobrança de falta mandou uma bomba a bola passou raspando o travessão

31' Juan cobra escanteio, Luccas Claro desvia por cima do gol

27' NOSSA SENHORA WILSON!!! Pablo foi lançado na área o goleiro Wilson deu uma voadora no jogador, o árbitro não interpretou como falta

25' IMPEDIDO!! Ruy lançou Leandro que saiu cara a cara com o goleiro mas o atacante estava em posição irregular

23' Pablo no meio de dois jogadores perde a bola

19' UUUUUUH Juan cobrou curto para João Paulo que mandou uma bomba, a bola passou perto do gol

18' Carlinhos foi lançado e foi derrubado por Deivid

16' RESPOSTA DO FURACÃO Léo fez o cruzamento pela direita na cabeça de André Lima o qual desviou a esquerda do gol

15' UUUUUUH Leandro foi lançado entre os zagueiros, invadiu a área e finalizou cruzado para a defesa do goleiro

12' Nikão enfiou a bola para André Lima, mas o passe foi muito forte

9' Kleber fez boa jogada pela esquerda e fez cruzamento rasteiro, a defesa asfastou, na sobra Edinho mandou de primeira para fora.

8' Pablo atropela Dodô no meio de campo

7' Juan cobra escanteio, Paulo André de cabeça corta

6' Juan cruzou na área, Edinho desviou, e o zagueiro furou a bola que foi para escanteio

4' Kleber no campo de ataque fez falta em Sidcley

1' Dodô fez o cruzamento, Thiago Heleno cortou

0' COMEÇA O CLÁSSICO!!!!!

Tudo pronto !!! a bola vai rolar!!!

Hino Nacional Brasileiro é executado no momento

As duas equipes estão em campo!!!!

Os dois times estão no vestiário fazendo os últimos ajustes para a partida

O Couto Pereira recebe bom público para o Atletiba

As duas equipes fazem aquecimento no gramado do Couto Pereira

Banco de reservas do Furacão : Rodolfo, Eduardo, Nicolas, Wanderson, Barrientos, Marcos Guilherme, João Pedro, Giovanny e Walter.

Banco do Coritiba: Elisson, Rafael Marques, Walisson Maia, Nery Bareiro, Emerson Conceição, Amaral, Fábio Braga, Felipe Amorim, Vinícius, Iago, Kazim e Ortega.

Atlético-PR escalado!!! Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Deivid e Vinícius; Nikão, Pablo e André Lima.

Coritiba escalado!!! Kleber joga!! Wilson; Dodô, Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; Edinho, João Paulo, Ruy e Juan; Leandro e Kléber (C). T:Márcio Goiano

Paulo Autuori relacionou 20 jogadores para o clássico :

Goleiros: Rodolfo e Weverton.

Laterais: Eduardo, Léo, Nicolas e Sidcley.

Zagueiros: Paulo André, Thiago Heleno e Wanderson.

Volantes: Deivid, Barrientos e Otávio.

Meias: Giovanny, João Pedro, Marcos Guilherme, Nikão e Vinicius.

Atacantes: André Lima, Pablo e Walter.

Márcio Goiano estará no banco de reservas do Coritiba, o técnico Pachequinho cumpre suspensão por causa da expulsão contra o Figueirense

Confira os relacionados do Coritiba:

Goleiros: Elisson e Wilson

Defensores:Carlinhos, Dodô, Emerson Conceição, Juninho, Luccas Claro, Nery Bareiro, Rafael Marques e Walisson Maia;

Meio Campistas: Amaral, Edinho, Fábio Braga, Felipe Amorim, João Paulo, Juan e Ruy;

Atacantes: Iago, Kazim, Kléber, Leandro, Ortega e Vinícius;

Até agora foram 367 jogos, com 115 vitórias do Atlético, 111 empates e 141 vitórias do Coritiba

O estádio Couto Pereira será o palco da partida entre Coritiba x Atlético-PR ao vivo, válida pelo Brasileirão 2016.

FIQUE DE OLHO Coritiba x Atlético-PR: Kleber: O atacante é a referência da equipe, o artilheiro do time sentiu uma dor na região lombar no último treino, mas deve começar a partida.

FIQUE DE OLHO Coritiba x Atlético-PR: Walter O atacante foi o artilheiro da equipe no Brasileiro do ano passado com 9 gols, é o jogador que mais finalizou certo do Furacão, além de ser um dos melhores jogadores do time tecnicamente.

Paulo Autuori analisou o momento do rival e pediu atenção para sua equipe " Tem os dois lados da moeda. Eles (do Coritiba) devem estar pensando, e com toda a razão, que é o jogo ideal para começar a mudar a situação no Campeonato Brasileiro. Coisa mais natural que estejam pensando. E nós temos que estar atentos. Esperamos ter a mesma possibilidade de fazer isso como no último jogo. Se vamos jogar um clássico e no campo do nosso rival, é uma coisa real, mas que não pode condicionar a nossa capacidade de jogar e competir".

Pachequinho comentou sobre a disputa de mais um Altetiba e a importância da vitória" Eu já disputei muitos clássicos e sei que o Atletiba é um jogo diferente. Há uma expectativa muito grande, mas minha expectativa é que haja esse comportamento da equipe. Vou trabalhar a cabeça dos atletas, para ter muita entrega, dedicação e vontade de ganhar. Esperamos que a gente tenha um grande jogo e que possamos sair com um bom resultado. Com certeza, a postura nessa partida vai ser dessa para melhor"

No Furacão, o volante Hernani está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Deivid reforça a equipe após ficar de fora na última rodada. André Lima e Walter buscam uma vaga no ataque.

O recém contratado Kazim treinou normalmente com o grupo e foi relacionado para a partida e pode fazer sua estreia pelo Coritiba. Benítez, González e Ceará continuam no departamento médico.

Já o Furacão, nous últimos três jogos tem um empate e duas vitórias, na última rodada venceu o Grêmio por 2 a 0.

O Coxa Branca está 4 jogos sem ganhar, foram três empates e uma derrota. Na última rodada, um empate sem gols com Figueirense.

O Atlético-PR está na 7ª colocação também com 17 pontos, com, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

O Coritiba é o mandante da partida, a equipe está na penultima colocação com 10 pontos. 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.

Boa tarde, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o clássico entre Coritiba x Atlético-PR pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.