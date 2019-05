Brigando na parte de cima da tabela, Flamengo e Internacional fazem "jogo de seis pontos"

Partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser realizado no Estádio Kleber Andrade, Cariacica (ES).

Na noite desta quarta-feira (29), às 19h30, o Flamengo recebe o Internacional no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), em partida válida pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes brigam na parte de cima da classificação e uma vitória de qualquer um dos times pode deixar a briga pelas primeiras posições ainda mais embolada.

Vindo de derrota no clássico para o Fluminense, em Natal, a equipe rubro-negra precisa vencer para poder ter a chance de voltar ao G4. Apesar do revés na última partida, o treinador Zé Ricardo deverá manter o mesmo esquema e base do time utilizados contra o tricolor, fazendo apenas mudanças por necessidade na equipe.

Somando três jogos sem vitória (duas derrotas e um empate), o Internacional quer voltar a triunfar no campeonato para não sair da parte de cima da tabela. Para a partida diante do Flamengo, Argel Fucks modificou bastante a equipe, em relação ao time que perdeu para o Botafogo, mexendo em praticamente metade dos titulares.

Zé Ricardo mantém Ederson no time titular

Como de costume no dia anterior ao jogo, o comandante rubro-negro, Zé Ricardo, fez mistério em relação ao time que será escalado e o esquema a ser usado contra o Internacional. O técnico mandaráa equipe a campo no 4-4-2, com Alan Patrick e Ederson no meio-campo, responsáveis por armar as jogadas.

Voltando de lesão, o goleiro Paulo Victor e o zagueiro Juan, já fazem treinamento com bola no gramado, porém ainda não tem condições de jogo e estão vetados. O atacante Emerson Sheik também está fora da partida devido ao desgaste físico, o jogador ficará no centro de treinamento do clube, para aprimorar a forma física.

O meia-atacante Everton, que foi poupado contra o Fluminense, segue no banco como opção para o treinador, o jogador poderá substituir até mesmo o lateral-esquerdo Jorge, já que o reserva Chiquinho também está fora de combate.

"Eu me sinto muito bem, agradeço a toda comissão por todo o trabalho que tem sido feito aqui no Centro de Excelência em Performance. Temos pouquíssimas lesões, o time está indo bem. Fico feliz por isso, tenho condições de jogar o jogo inteiro. Tenho treinado bem e procurado manter um bom nível nos treinos", falou o meio-campista Ederson.

Internacional com caras novas para enfrentar o Flamengo

Para dar fim a má sequência de resultados com três jogos sem vitória, Argel Fucks indicou que virá com caras novas na equipe para o jogo contra o Flamengo. Durante o útlimo treino antes da partida, o comandante colorado deu ênfase as jogadas de bola parada e realizou atividade tática em campo reduzido com os atletas.

Dentre as mudanças promovidas por Argel, estão as estreias do zagueiro Leandro Almeida, entrando na vaga de Alan Costa e formando dupla ao lado de Ernando, e do meia venezuelano Seijas, ocupando o lugar de Gustavo Ferrareis no time titular.

Outra mudança no setor defensivo é na lateral-esquerda, com o retorno de Artur ao time entrando no lugar de Géferson e no gol colorado, o goleiro Muriel ganhou a vaga de titular de Jacsson. O meio-campo do Inter será formado por Fernando Bob próximo a zaga, com Anderson e Dourado um pouco mais a frente e o estreante Seijas adiantado na armação de jogadas.

"É um período de aprendizado, a gente sempre procura voltar para melhorar à equipe. O Argel falou que daria oportunidade para ele (Geferson) e eu fiquei tranquilo, esperando para voltar da melhor maneira possível". Falou o lateral-esquerdo Artur.