Resultado Grêmio x Santos no Campeonato Brasileiro 2016 (3-2)

Serie A-Brasil: Jonathan Copete Ingreso 46' DEBUT y Gool 65' para Santos. Gremio 3-2 @SantosFC pic.twitter.com/HvagVcTaW9 — Futbolistas Exterior (@FUTBOLISTA_COL) 30 de junio de 2016

A próxima partida do Grêmio é o GreNal no Beira-Rio no domingo às 11h. Já o Santos receberá a Chapecoense na Vila Belmiro, também no domingo, mas às 16h.

Com o resultado o Grêmio pula, momentaneamente, para a 2ª posição com 21 pontos. Já o Santos, cai para a 5ª posição com 19 pontos.

FIM DE PAPO NA ARENA DO GRÊMIO!! UM GRANDE JOGO! Grêmio 3 x 2 Santos

48' Cartão amarelo para Walace, do Grêmio

47' VANDERLEI!!! Walace recebeu na entrada da área, bateu e a bola desviou em Yuri, mas Vanderlei conseguiu ir buscar.

45' Quatro minutos de acréscimos

44' Marcelo Hermes brigou pela bola, ela ficou com Giuliano que devolveu para o lateral-esquerdo chutar na saída de Vanderlei. Que jogo! Grêmio 3 a 2

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE MARCELO HERMES!!!

40' Última mudança no Grêmio: Sai: Éverton / Entra: Guilherme

38' Zeca recebeu pela esquerda, driblou e chutou forte de direita, que não é a perna boa, de maneira indefensável para Grohe! 2 a 2

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO SANTOS!!! É DE ZECA!!!

37' Mudança no Grêmio: Sai: Luan / Entra: Bobô

35' Mais gol na rodada: Chapecoense 0 x 1 Cruzeiro

34' Última alteração no Santos: Sai: Renato / Entra: Jean Mota

34' Tem mais um gol em Salvador: Vitória 3 x 2 Sport

32' Fred caído no gramado. Mais um zagueiro gremista machucado?

29' Cartão amarelo para Douglas, do Grêmio

27' Alteração no Grêmio: Sai: Rafael Thyere / Entra: Marcelo Hermes

24' PRA FORA!!!!!!!!!!!! Cruzamento precioso de Douglas, na cabeça de Luan que, na frente de Vanderlei, cabeceou para fora.

21' Alteração no Santos: Sai: Gustavo Henrique / Entra: Yuri

19' Lucas Lima cobrou escanteio, Gustavo Henrique desviou e Copete, livre, estufou a rede de Marcelo Grohe! Grêmio 2 a 1

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! É DO ESTREANTE COPETE!

18' Tem mais gols na rodada: Vitória 3 x 1 Sport

16' Cartão amarelo para Zeca, do Santos

9' GROHE!!! Após a defesa do Grêmio afastar a bola, Copete devolve, Giuliano não alcança e a bola fica para Victor Ferraz chutar em cima de Grohe!

7' VANDERLEI! Enquanto Gabriel reclamava de um impedimento, mal, marcado o Grêmio quase ampliou com Giuliano. Vanderlei espalmou

3' PRA FORA!!!!!! Cruzamento de Marcelo Oliveira para Éverton, que antecipou à Luiz Felipe, e chutou com muito perigo ao gol de Vanderlei.

0' Alteração no Santos: Sai: Vitor Bueno / Entra: Copete

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ARENA DO GRÊMIO!!!

Equipes já voltaram

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 2 x 0 Santos

43' O Santos estava todo no campo de ataque. Douglas roubou a bola e iniciou o ataque gremista, até que a bola foi parar nos pés de Éverton que chutou, Vanderlei espalmou e Douglas, livre, ampliou! Grêmio 2 a 0

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!! DOUGLAS!!!!!

34' Cartões Amarelos para Lucas Lima e Edilson

34' CENAS LAMENTÁVEIS!! Edilson segurou a bola pedindo a falta, mas o árbitro marcou falta para o Santos. Na sequência, Lucas Lima não gostou e iniciou a confusão.

29' VANDERLEI!!! Linda bola de Douglas para Giuliano, que tentou tirar de Vanderlei mas o goleiro santista fez enorme defesa.

28' Partida segue em ritmo bem fraco. As reclamações com a arbitragem fizeram com que os jogadores esquecessem de jogar.

20' Muita reclamação dos dois técnicos com a arbitragem.

18' Tem mais gol: Flamengo 1 x 0 Internacional

17' Tem gol na rodada: Vitória 0 x 1 Sport

16' O Santos fica mais com a bola nesse momento, mas a boa marcação do Grêmio impede que o alvinegro ameaçe o gol de Grohe.

11' O jogo passa a ser lá e cá. Com o resultado, o Grêmio vai voltando ao G-4 e está ultrapassando o Santos, que cai para a 4ª posição.

7' UHHHHH! Victor Ferraz vai até a linha de fundo, cruza para Rodrigão que, na pequena área, chuta por cima do gol. Melhora do Santos

5' UH! Primeira boa chegada do Santos! Thiago Maia cruzou e Lucas Lima chutou de primeira, mas Fred cortou.

3' Grêmio começa em cima do Peixe! A torcida canta alto.

2' Éverton chutou com a direita, Vanderlei espalmou e Giuliano chutou para o gol vazio! Grêmio 1 a 0

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE GIULIANO!

BOLA ROLANDO PARA GRÊMIO X SANTOS!!!!!

Hino Nacional Brasileiro sendo executado na Arena do Grêmio

Equipes em campo!

No banco, Dorival contará com: Vladimir, D. Guedes, Caju, Valencia, F. Medeiros, Yuri, Léo Citadini, Rafael Longuine, Jean Mota, Elano, Copete e Joel

SANTOS ESCALADO! Podendo dormir na liderança, o técnico Dorival Jr manda a campo o seguinte time: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Gabriel e Rodrigão;

No banco, Roger poderá contar com: Leo, Walace Oliveira, Marcão, Marcelo Hermes, Iago, Kaio, Lincoln, Tontini, Guilherme, Tilica, Batista e Bobô.

GRÊMIO ESCALADO! Buscando voltar ao G-4, Roger Machado manda a campo o seguinte time: Marcelo Grohe; Edílson, Rafael Thyere, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

O Santos já está preparado para iniciar o aquecimento. O experiente meia Elano orienta seus companheiros, principalmente o trio de ataque.

Fique de olho no apito! A arbitragem será comandada por Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO), que será auxiliado por Alessandro Rocha de Matos (BA) e Bruno Raphael Pires (GO)

A maior vitória do confronto foi: Santos 5 x 1 Grêmio, no dia 05/12/2004 em São José do Rio Preto (SP). Pelo Santos marcaram: Basílio, Deivid, Cristiano Ávalos e Ricardinho (2x), enquanto Baloy descontou para os gaúchos.

Histórico! Grêmio e Santos já se enfrentaram 61 vezes na história do Brasileirão. Foram 25 vitórias do Santos, 18 do Grêmio, além de 18 empates. O peixe anotou 78 gols contra 57 do clube gaúcho.

Próvavel Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Gabriel e Rodrigão;

Provável Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Rafael Thyere, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

Fala, Victor Ferraz! O lateral-direito comentou sobre o bom momento do peixe, que entrou no G-4 após ganhar o San-São, no domingo: "Vencemos o clássico por 3 a 0 jogando bem, mas disse para os meninos que só valeu três pontos. Temos que manter os pés no chão. É uma alegria grande, por tudo que temos feito, estar em cima agora. Mas não é o que interessa a liderança chegar agora. Seria muito bom, mas é importante chegar só na rodada 38. E estamos fazendo a nossa parte."

Fala, Fred! Zagueiro gremista comenta a má fase vivida pela defesa do tricolor: "Temos que deixar de lado, meio que ficar surdo e focar dentro de campo. A gente que fica ali atrás, que tem que falar, quase não escuto a torcida. Mas sabemos que, quando erra, vai acontecer algumas vaias, aí tem o outro lado que puxa. É um jogo importantíssimo para voltar para o G-4. Enfrentamos uma grande equipe, jogo de dois times grandes que vão brigar até o fim na parte de cima da partida."

Desfalques do Santos: David Braz, Ricardo Oliveira, Vladimir e Lucas Veríssimo, todos machucados.

Desfalques do Grêmio: Negueba, Wallace, Pedro Geromel, Henrique Almeida, Bolaños, Pedro Rocha, Maicon machucados e Ramiro suspenso.

Santos e Grêmio tem o segundo e o terceiro melhores ataques do campeonato, respectivamente. O clube paulista tem 18 gols marcados, tendo como artilheiro o meia Vitor Bueno com 6 gols, logo atrás vem o Grêmio com 17 gols marcados, e o clube gaúcho tem como artilheiro o atacante Luan, também com 6 gols.

O Grêmio vem de duas derrotas (Vitória e Atlético-PR), e com isso, caiu da 2ª para a 5ª posição na tabela. Já o Santos conquistou 4 vitórias nos últimos 5 jogos e pulou para a 3ª posição, entrando no grupo que classifica para a Libertadores.

O duelo Grêmio x Santos de logo mais vale vaga no G-4. O Santos está na 3ª colocação com 19 pontos. Já o Grêmio está na 5ª posição com 18 pontos.

Boa noite para todos que nos acompanha aqui na VAVEL Brasil, hoje pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016 teremos Grêmio x Santos às 19h30min na Arena do Grêmio.