Palmeiras goleia o Figueirense pelo Brasileirão (4-0)

Agradeço a todos que acompanharam aqui na VAVEL Brasil esse jogaço, um forte abraço.

Com show de Jesus, Palmeiras vence em casa o Figueirense por quatro a zero, segue líder do campeonato e com 100% de aproveitamento no Allianz Parque.

48 min: Fim de jogo!

45 min: GOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Roger Guedes cruza da direita para Gabriel Jesus fazer o seu segundo gol no jogo e o quarto do Palmeiras

44 min: Teremos três minutos de acréscimos

41 min: Figueirense tenta pressionar mas não consegue levar perigo ao gol de Prass

37 min: Vitinho cruza na área mas a bola vai forte e sai pela linha de fundo

33 min: No Palmeiras sai Dudu e entra Vitinho

31 min: UUUUH! Jesus recebe na área e bate por cima do gol de Gatito

29 min: Mudança dupla no Figueirense, saem Dudu e Ferrugem e entra Everton Santos e Jocinei

24 min: Dudu disputa bola com Vitor Hugo e comete falta no zagueiro do Palmeiras

19 min: No Palmeiras sai Cleiton Xavier e entra Lucas Barrios

GOOOL DO PALMEIRAS! Zé Roberto cruza na medida para Gabriel Jesus amplliar, 3-0!

15 min: Ayrton arrisca de fora e Prass faz a defesa com facilidade

10 min: GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Zé Roberto faz boa jogada pela esquerda e cruza na medida para Gabriel Jesus de cabeça fazer o terceiro do Palmeiras

9 min: Palmeiras manda a bola para a área e Marquinhos faz o corte

5 min: No Palmeiras sai Moisés para a entrada de Matheus Salles

2 min: UUUH! João Pedro ameaça cruzar e a bola quase entra, Gatito salva o Figueirense

0 min: Começa o segundo tempo!

0 min: No Figueirense entra Yago e sai Ermel

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

42 min: GOOOL DO PALMEIRAS! Dudu recebe de Tchê Tchê e amplia o placar, 2-0!