Zagueiro Paulão treina normalmente e atacante Brenner está regularizado no Inter

Na manhã desta sexta-feira (1º) o Internacional treinou no CT Parque Gigante sob forte nelina. Uma das boas notícias para o treiador da equipe colorada, Argel Fucks, foi o retorno de Paulão para as atividades do grupo. Paulão havia sentido uma lesão muscular na derrota contra o Figueirense, em Santa Catarina, porém treinou normalmente e deve estar à disposição para o clássico Gre-Nal de domingo (3).

Paulão representa confinça no time de Argel, além de ser o capitão da equipe. Sem ele em campo nos últimos três jogos o Internacional sofreu cinco gols e não venceu nenhuma partida. Gustavo Ferrareis, que ficou de fora do jogo contra o Flamengo, com dores musculares, também participou normalmente do treino desta manhã. Com exeção de Muriel e Anderson, os demais titulares do último jogo, no Espírito Santo, realizaram atividades na piscina.

Outra notícia boa para Argel foi a regularização do centroavante Brenner, que teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF e assim ficará à disposição do treinador para o Gre-Nal 410.

Vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho de 2016, Brenner foi contratado junto ao Juventude. O contrato só foi oficializado após a recuperação de uma lesão muscular do jogador.

O provável time do Inter para o Gre-Nal deste domingo terá: Muriel; William, Paulão, Ernando e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Fabinho (Anderson) e Seijas; Eduardo Sasha e Vitinho.

O clássico:

Internacional x Grêmio

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Data: 3 de julho de 2016 (Domingo)

Horário: 11h

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA), auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (SP).