Resultado Ceará x Bahia pela Série B do Campeonato Brasileiro (1-0)

Na próxima rodada, o Ceará visita o Tupi, na sexta-feira (8). Já o Bahia recebe o Vila Nova na terça-feira (5), na Fonte Nova.

Sérgio Soares comemorou novo triunfo: "Importante fazer gordura em um momento desse da competição. Competição é muito equilibrada".

Na saída da partida, Thiago Ribeiro pediu regularidade ao time: "Faltando regularidade. Hoje, esse gol, com dois, três minutos, atrapalha qualquer planejamento de jogo. A gente fez no primeiro tempo um jogo de igual para igual, no segundo tempo a gente teve que se expor. Está faltando regularidade e, principalmente, atenção. A atuação no primeiro tempo foi boa, no segundo foi abaixo. Agora é procurar manter a regularidade porque senão fica difícil chegar lá em cima"

Com o resultado o Ceará chega aos 25 pontos, enquanto o Bahia continua com 20.

49' FIM DA PARTIDA! Ceará 1x0 Bahia.

48' Hernane é fominha e perde chance de empatar partida!

46' Jean salva novamente! Diego Felipe bate da esquerda e goleiro faz nova intervenção.

45' Amarelo para Blanco e Charles.

44' Gustavo Blanco entra no lugar de Hayner.

43' Defeseça! Após contra-ataque do Ceará, Jean salva Bahia e faz grande defesa.

40' Juninho tenta desvio, mas pega fraco na bola.

33' No Ceará entra Serginho na vaga de Wescley, enquanto Zé Roberto entra no lugar de Edigar Junio, no time baiano.

32' Edigar Junio recebe bom passe de Hernane, após jogada de Luisinho, e bate mal, para fácil defesa de Éverson.

30' Juninho bate forte de fora da área e Éverson faz boa defesa.

29' Após dura falta em Luisinho, Felipe recebe amarelo.

26' Hernane marca, mas gol é anulado por impedimento do atacante.

20' Rafael Costa sai para a entrada de Diego Felipe.

18' Rafael Costa recebe amarelo.

17' João Paulo bate firme e Éverson vai bem.

15' Luisinho entra no lugar de Renato Cajá.

11' Hayner recebe amarelo.

10' Felipe bem de fora e assusta time baiano.

9' Juninho chuta de longe e não assusta Éverson.

6' Bahia tenta pressionar para chegar ao empate.

2' Torcidas ensaiam provocações na arquibancada.

1' Hernane manda para fora!! Após cruzamento da esquerda de Juninho, atacante finaliza, bola bate na zaga e sai.

0' A bola rola novamente no gramado do Castelão!

47' Fim do primeiro tempo no Castelão!

46' Juninho cobra falta por cima do gol.

44' Teremos dois minutos de acréscimo.

43' Jean divide bola com Rafael Costa, após passe de Bill.

42' Juninho troca passes com Cajá, camisa 10 lança 8 e auxiliar marca impedimento duvidoso.

40' Zagueiro comete dura falta e é advertido pelo árbitro.

40' Amarelo para Valdo!

35' Juninho falha, Wescley se aproveita, faz boa jogada e obriga Jean a fazer grande defesa.

33' Thiago Ribeiro e Richardson disputam fortemente e bola vai parar nas mãos de Jean.

30' Wescley vai até a linha de fundo, cruza e Hayner corta.

28' Jean sai mal em cobrança de escanteio e Ceará quase aumenta.

27' Em lances seguidos, Ceará tenta chegar, mas Lucas Fonseca corta duas vezes.

22' Bahia melhora e pressiona Ceará.

21' Thiago Ribeiro bate de fora, Éverson defende e quase Edigar Junio empata no rebote.

20' Thiago Ribeiro cruza e Hernane cabeceia perigosamente.

19' Paulo Roberto pega rebote e bate prensado.

15' Edigar Junio dribla Charles, entra na área, mas é cortado por Thallyson.

13' Valdo e Eduardo erram jogada ensaiada e bola sai.

11' Cajá finaliza de fora da área e bola sai em tiro de meta.

9' Árbitro chama atenção dos reservas do Ceará.

7' Bahia tenta chegar pela direita, mas Valdson corta ataque baiano.

3' Após cobrança de falta da intermediária, o atacante sobe mais alto que a zaga baiana e abre o placar no Castelão.

3' GOOOOL DO CEARÁ! Rafael Costa abre o placar.

1' Éverson!!! No primeiro minuto do jogo, goleiro do Ceará defende boa cabeçada de Hernane.

0' Partida é iniciada no Castelão!

19:24 Equipes já encontram-se no gramado do Castelão e o hino brasileiro começará em instantes.

Lembrando que na final do Nordestão 2015, quando o Ceará foi campeão, o goleiro Jean teve papel importantíssimo, com uma falha decisiva.

A torcida ainda apresenta-se em pequeno número nas arquibancadas do Castelão.

A maior ausência do time baiano é Marcelo Lomba. O goleiro sofreu uma fissura em osso do tórax e foi vetado pelo DM. No seu lugar, o jovem Jean foi escalado.

Como opção, Sérgio Soares terá a disposição: Lucas, Alex Amado, Lauro, Sandro, Diego Felipe, Tomas Bastos, Robinho, Rafinha, Ricardinho, Zé Mário, Willian Henrique e Serginho.

Ceará também está escalado para o confronto: Éverson; Eduardo, Valdo, Charles e Thallyson; João Marcos, Richardson, Felipe, Wescley; Rafael Costa, Bill.

Bahia está definido para a partida:

O palco da partida será o Estádio do Castelão:

Thiago Ribeiro, atacante do Bahia, pediu tempo para Guto trabalhar: "Não deu tempo ainda de o Guto colocar tudo que pensa. Está colocando uma coisa ou outra. Praticamente não teve tempo para treinar o time. Ele vai começar a implantar a filosofia dele totalmente quando a gente tiver dez dias sem jogos. Aí ele vai poder trabalhar o time. Pouco a pouco, ele está colocando a filosofia de jogo dele, e a equipe está conseguindo assimilar. Com essa parada que vai ter, a gente vai poder trabalhar forte e procurar entender o que ele quer dentro de campo"

FIQUE DE OLHO: Juninho - meia volta de suspensão e deve ser titular da equipe.

FIQUE DE OLHO: Bill - o artilheiro renovou o contrato recentemente e vem sendo um dos destaques da ótima campanha do Vozão.

O último confronto entre as duas equipes ocorreu no dia 15 de setembro de 2015, quando as duas equipes empataram por 2 a 2, na capital cearense, em jogo válido pela segunda divisão do Brasileirão.

A equipe cearense está atualmente na terceira colocação com 24 pontos. Já o Bahia encontra-se na sétima posição da tabela de classificação, tendo conquistado 20 pontos.

Na última rodada o Ceará empatou com o Bragantino por 1 a 1, em Fortaleza. Enquanto o time baiano venceu o Oeste por 2 a 0, na Fonte Nova.

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Ceará e Bahia, partida que será realizada às 19h30 (Brasília) no Castelão e que é válida pela 14ª rodada do Brasileirão da Série B 2016.