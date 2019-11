Resultado Corinthians x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2016 (4-0)

Fique ligado para acompanhar o resto da rodada com os jogos dessa noite. A VAVEL Brasil deseja uma ótima noite de domingo e grande semana. Até a próxima!

Mengo se descontrola pós primeiro gol e se vê goleado novamente em São Paulo e cai na tabela.

O Timão atropela o Flamengo no segundo tempo, goleia e assume a liderança ao lado do Palmeiras!

92' Acabou!

91' Minuto final.

90' Mais dois minutos.

89' É um show em Itaquera!

88' QUE SHOW! Rodriguinho arranca, enfia para Romero que dá um tapa na saída do goleiro e sacramenta a goleada!

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ROMERO, DA GOLEADA CORINTHIANA!

86' A Fiel faz muita festa!

85' AMARELOS, GUERRERO E PEDRO HENRIQUE. Os dois saíram nos empurrões e Heber não quis papo.

84' O Corinthians atropela no segundo tempo! Que atuação!

83' Olé em Itaquera!

82' Público presente de 32.986 pessoas.

81' QUE EMOÇÃO! Marquinhos recebe na direita, rola pra Rodriguinho, que faz o corta-luz e Romero bate de primeira. Muralha espalma e Rildo marca de voleio! Choro do atacante!

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RIIIIIIIILDO, DO TIMÃÃÃO!

79' QUE ATAQUE! Romero recuperou a bola, arrancou pela meia direita, fintou Rafael Vaz, rolou pra Guilherme, que bateu colocado e afundou a rede flamenguista!

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GUILHERME, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃO!

77' MUDA O TIMÃO: Rildo volta aos gramados na vaga de Giovanni.

76' CHUUUUTA! Marquinhos, Guilherme, Giovanni... Todos de frente ao gol, mas nenhum finalizou!

75' Guilherme manda colocado de fora, mas chutou por cima do gol.

74' Muralha, Romero, Réver... Ninguém quis a bola e quase o Corinthians ampliou o placar.

73' Réver divide com Guilherme e corta na grande área. Perigoso.

72' Romero dança contra Rafael Vaz, cruza, Réver corta e o Flamengo se salva.

71' Alan Patrick manda na área e Cássio pega tranquilo.

70' AMARELO, GUILHERME. Deu o rapa pra parar o lance.

69' Partida ótima de Bruno Henrique até o momento.

68' MUDA O TIMÃO: Guilherme no lugar de Luciano.

67' Mengo tem ótima falta frontal para cobrar.

66' MUDA O MENGO: Cirino sai e etnra Thiago Santos.

65' Corinthians mais fechado em seu campo, aguardando o rival.

64' Réver lança Guerrero, mas Fágner chutou contra o peruano e ganhou tiro de meta.

63' Corinthians cresce demais e parte pra cima do Mengo.

62' Jogo pega fogo em Itaquera!

61' Agora foi Luciano quem testou e a bola passou à esquerda.

60' A Fiel faz a festa em Itaquera!

59' OPORTUNISMO! Bola levantada, Balbuena briga e a bola sobra pra Romero, debaixo do gol, sentar o dedão e explodir Itaquera.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ROMERO, DO TIMÃÃÃÃO!

57' MUUUUURAAAALHA! Giovanni bate a falta, a bola quica e quase mata o goleiro. Escanteio.

56' AMARELO, MÁRCIO ARAÚJO. Rodriguinho arrancou meio campo e foi puxado, agarrado, chutado...

55' Levantamento na área, Cirino furou e a zaga afastou.

54' CÁÁÁÁÁSSIO! Arão recebe com liberdade, avança, tabela com Guerrero e bate quase sem ângulo. Cássio espalmou que nem a torcida viu.

53' MUDA O MENGO: Ederson sai e entra Everton.

52' Romero recebe na esquerda, avança livre e.... jogou na mão do Muralha.

51' Heber invertendo lances, irritando jogadores e torcida. Heber sendo Heber.

50' A Fiel canta alto em Itaquera!

49' FORA! Réver sobe de cabeça, mas mandou por cima do gol.

48' Giovanni comete falta totalmente desnecessária na lateral direita e o Mengo tem ótima falta.

47' Fágner com levantamento e Réver sobe mais alto para afastar.

46' Marcação flamenguista novamente bem forte e agrupada.

45' Sem mudanças, recomeça o jogo.

As equipes retornam para a segunda etapa em Itaquera.

Segundo tempo promete. Duelo interessante em Itaquera das duas maiores equipes do país.

Timão falha demais na saída de jogo e pouco cria. Giovanni e Romero mal, principalmente na recomposição defensiva.

Muitas disputas, muita disposição, batalha no meio campo, mas Flamengo se aproveita mais dos erros corinthianos.

48' Fim de papo.

47' Minuto final.

46' AMARELO, EDERSON. Desconto em Fágner fora da bola.

45' Mais três minutos.

44' Jayme de Almeida é quem comanda o time flamenguista agora.

43' Jogo começa a ficar quente em Itaquera.

42' Levantamento na área e Giovanni corta de cabeça.

41' E Zé Ricardo está expulso por Heber por reclamação.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Ederson domina na esquerda e Fágner afasta de carrinho. Sente o meia.

38' Ótimo jogo de Bruno Henrique e Pedro Henrique até aqui.

37' PEDRO HENRIQUE! Arão penetra na defesa corinthiana, tenta o cruzamento rasteiro e o zagueiro tira em escanteio.

36' Guerrero divide com Bruno Henrique e a bola sai em escanteio.

35' Jogo recomeça. Jorge se recuperou.

34' O lateral se retira do gramado para ser melhor atendido.

33' Jorge senta no gramado e reclama de tontura. Jogo parado.

32' TRAVADO! Marquinhos cruza, Romero armou pro chute e Vaz travou na hora H!

31' Rodinei manda de longe e a bola subiu, subiu, subiu....

30' NA TRAAAAVE! Mais uma bom trama flamenguista com Guerrero sendo travado, Ederson batendo cruzado, carimbando a trave e Arão chutando pra fora!

29' Jogo bem agradável em Itaquera.

28' Luciano manda quase do meio campo e arranca suspiro da torcida.

27' Marcio Araújo dá um bumba-meu-boi na lua e Cássio fica tranquilo com a bola.

26' Jogo volta a ficar bem equilibrado em Itaquera.

25' Guerrero tentou enfiada para Cirino, Cássio hesitou e o atacante foi travado pela zaga.

24' IMPEDIDO! Mais um ataque corinthiano bem armado e Romero aparace impedido.

23' Timão volta a crescer novamente pela esquerda.

22' DEFENDEU MURALHA! Romero passa para Marquinhos, na esquerda, e ele sentou a canhota. Muralha espalmou à queima roupa!

21' Corinthians arma bem com Giovanni e Marquinhos, mas passe para Uendel, na passagem, sai em lateral.

20' Fla força o Timão a sair pelo lado direito de sua defesa.

19' Corinthians aposta muito na saída rápida com Marquinhos e Giovanni.

18' Marcação flamenguista mais acertada, principalmente forçando o Corinthians a jogar pela direita.

17' Flamengo mais presente e mais organizado no ataque.

16' CÁSSIO! Vaz cabeceia e o goleiro corinthiano encaixa firme.

15' CÁÁÁÁÁÁSSIO! Bombardeio flamenguista e Cássio fechando o gol e o ângulo. Mas Cirino bateu totalmente impedido. Juiz deu escanteio.

14' Ederson manda de fora e Rodriguinho desvia no meio do caminho. Escanteio.

13' Lançamento para Luciano e mais um toque de mão do ataque corinthiano.

12' Ataque corinthiano pela esquerda novamente, mas Romero dominou com a mão.

11' IMPEDIDO! Duas tentativas de passe de Ederson para Cirino e em ambas, impedido.

10' Mengo não se acolhe. Partida bem aberta.

9' Romero... Recebeu na direita, foi cruzar e quase acertou a torcida.

8' Jogo bem intenso. Os dois times buscando o ataque.

7' Guerrero toca na bola e ouve-se uma vaia gigante.

6' Ederson arrisca de fora e isola. Só tiro de meta.

5' Bola levantada na área e Willian Arão afastou de cabeça.

4' DE NOVO! Passagem de Uendel, cruzamento para Romero e Jorge desvia em escanteio.

3' A Fiel cantando alto em Itaquera.

2' FOOOORA! Cabeçada de Balbuena e a bola assustou Muralha.

1' E já chegou o Timão! Marquinhos recebe na esquerda, bate cruzado e Réver manda em escanteio!

0' Começou!

Timão com camisa branca, calção preto e meias brancas.

Fla com camisa listrada em vermelho e preto, calção branco e meias rubro-negras.

Últimos instantes para a partida começar.

Times cumprem o protocolo de entrada. Detalhes finais para o jogo.

Hino Nacional Brasileiro em Itaquera.

Heber Roberto Lopes será o juizão da partida.

O público segue chegando. Ainda tem muita gente do lado de fora para entrar.

Momentos finais. Os dois times se ajeitam no túnel de acesso. É o clássico das multidões!

As equipes aquecem na Arena. Há uma bela harmonia entre torcedores do lado de fora.

O Timão tem Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena, Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Romero, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel; Luciano. Técnico: Cristóvão Borges.

O Flamengo tem Muralha; Rodinei, Rafael Vaz, Rever, Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Alan Patrick, Ederson; Cirino, Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

Equipes definidas!

Portões abertos pra chegada das torcidas. Público será muito bom.

O jogo vale a vaga no G4. Duelo grande, importante por mais uma rodada.

Todos os ingressos para visitantes foram vendidos. Cerca de 2.200 torcedores.

É o clássico dos maiores times do país. São doze títulos de Brasileiro.

Siga tudo e mais um pouco da partida Corinthians x Flamengo com início às 16h pelo horário de Brasília.

A promessa é de casa cheia. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos e as vendas seguem no dia do jogo. A Fiel empurrará o time.

Fique de olho Corinthians x Flamengo 2016: Luciano, atacante: Demorou, mas enfim Luciano está voltando ao seu melhor. Após enorme jejum, voltou a marcar e sofreu pênalti na rodada passada.

Fique de olho Corinthians x Flamengo: Willian Arão, volante: Nascido na base corinthiana, brilhou de verdade no Botafogo, onde se transferiu para o Fla, liderando o meio campo com força de marcação, chegada ao ataque e liderança.

O Corinthians conta a força de sua torcida para novamente seguir no encalço do arquirrival Palmeiras. Verdão tem 25 pontos, três acima do Timão.

Zé Ricardo, muito provavelmente, será mantido no cargo de treinador, seguindo a receita de técnicos caseiros que levaram o time ao topo, como Carlinhos e Andrade.

Corinthians e Flamengo se destacam na defesa, mas o time carioca não anda bem no ataque, enquanto o alvinegro sofre com a pontaria.

Pelo Mengo, alguns jogadores sabem bem o que é o rival. Willian Arão e Guerrero sabem o caminho das pedras e podem ser o diferencial.

No lado do alvinegro, vice-colocado, o time ainda tenta se encaixar com no novo treinador Cristóvão Borges. Os machucados aos poucos vão retornando e o time celebra a boa fase de Romero.

Relembre como foi o duelo Flamengo x Corinthians entre os dois times na sua última partida.

Já em Itaquera, a partida marcou o primeiro reencontro de Paolo Guerrero com a Fiel. E Vágner Love brilhou, abrindo caminho para o hexa corinthiano.

No ano passado, o Timão encarou o rubro-negro no Maracanã e quebrou um jejum de vários anos sem vencer o templo do futebol. 3 a 0 sem contestação.

O Mengo encarou o São Paulo jogando em Brasília e teve um pênalti a favor para garantir a vitória, mas Alan Patrick perdeu e o jogo terminou empatado.

Até aqui, o time corinthiano encarou Fluminense e Botafogo. Uma dentro de casa e outra fora. Resultados foram de vitória contra o Fogo e derrota diante do tricolor.

De um lado, o atual campeão, o Corinthians, recebendo em sua casa, o Flamengo, em mais um confronto São Paulo - Rio de Janeiro.

Dia de jogo Timao e Flamengo importante. Nesta tarde, o encontro das duas maiores torcidas do Brasil num duelo que vale a sequencia no G4 do Brasileirão 2016.

