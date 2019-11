Jogo Cruzeiro x Vitória no Brasileirão Série A 2016

Uma série de confrontos entre Cruzeiro e Vitória começa a ser disputada neste domingo (03). Às 11 da manhã, os dois clubes medem forças pela rodada 13 do Campeonato Brasileiro da Série A 2016, no Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Será o primeiro de três duelos, uma vez que as equipes irão se enfrentar também na Copa do Brasil.

Na competição nacional, as equipes estão coladas na tabela de classificação. A Raposa ocupa o 14º lugar, com 14 pontos, e tenta se recuperar de um início desastroso. Embora a derrota contra a Chapecoense tenha quebrado a sequência de duas vitórias, a evolução do time anima para os confrontos posteriores. O Leão da Barra, por outro lado, está uma posição acima, com 16 pontos, e não perde há três partidas, com sete pontos conquistados em nove disputados.

No retrospecto, a vantagem é celeste. Pelo Campeonato Brasileiro, foram 32 jogos, com 20 vitórias mineiras, sete triunfos baianos e cinco empates. Em 17 jogos como mandante, o Cruzeiro ganhou 14 duelos e perdeu dois, além de uma igualdade. Em todas as competições, foram disputadas 44 partidas, com 27 vitórias azuis, 11 rubro-negras e seis empates.

O lema do Cruzeiro é apenas um: vencer. E o momento é propício para mudar o pensamento dentro da competição. Com dois confrontos dentro de casa (Vitória e Atlético-PR), a meta é conquistar seis pontos e subir para a parte de cima da tabela de classificação. Para evitar o retorno de intensa pressão durante o Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo técnico Paulo Bento espera contar com o apoio do torcedor.

Dentro de campo, os desfalques são Mayke e Henrique, vetados pelo departamento médico. Enquanto o lateral-direito se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, o volante está em observação após uma pancada na cabeça. Lucas deve ser escalado no lugar de Mayke, enquanto Ariel Cabral, Robinho e Federico Gino brigam pela vaga de Henrique. Além disso, o zagueiro Bruno Rodrigo cumpriu suspensão na rodada passada e retorna à titularidade.

Paulo Bento lamentou a saída de Henrique da equipe por causa da concussão cerebral, e mostrou a dúvida para definir o substituto. Ainda assim, o treinador espera que o time tenha uma boa atuação neste domingo.

"Não é fácil entrar no lugar de um jogador muito importante e com características importantes para o jeito do nosso time jogar. O Henrique é um atleta muito importante para o nosso esquema. Existe a possibilidade do Federico Gino entrar, como também do Romero ser recuado, e até a chance da gente modificar a forma do time jogar, com um esquema diferente", explicou.

O Vitória finalizou a preparação para o duelo contra o Cruzeiro na manhã deste sábado (02), em um treino realizado em Salvador. Em seguida, a delegação viajou com destino a Belo Horizonte. O time tenta manter o bom nível das atuações e a conquista de resultados. Nas últimas três rodadas, duas vitórias e um empate. Caso conquiste um triunfo fora de casa, pode figurar na parte de cima da tabela de classificação, a depender dos resultados.

Nas atividades realizadas pelo técnico Vágner Mancini, Marinho foi utilizado no time titular com uma máscara de proteção na face, uma vez que fraturou o nariz semana passada. Em seguida, o treinamento foi focado nos lances de bola parada e dois toques. Estão fora do jogo por lesão Leandro Domingues, Maicon Silva, Norberto, Guilherme Mattis e Fernando Miguel.

Em boa fase, o lateral Euller espera manter o bom momento na mesma proporção que a última semana do Vitória. Com bons jogos disputados e um gol marcado no triunfo contra o Sport na rodada passada, o jogador espera um bom desempenho contra o Cruzeiro para aumentar a confiança e o espírito dos atletas rubro-negros.

"O Cruzeiro é um grande adversário. É sempre muito complicado enfrentar eles lá no Mineirão, mas vamos em busca de um grande resultado. A confiança do grupo vem aumentando a cada semana e queremos manter a pegada agora. Vamos tentar e trabalhar forte para sair de lá pontuando", disse.

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Cruzeiro x Vitória em tempo real no Brasileirão 2016! Fique conosco!