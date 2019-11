Resultado Ponte Preta x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Um grande abraço, e até mais!

Mais uma vez o São Paulo perde uma boa oportunidade de se aproximar das primeiras colocações. A equipe permanece com 18 pontos ganhos e fica apenas na décima colocação. Com a equipe titular, o Tricolor após um mês e meio de espera entra em campo na próxima quarta-feira (6) para encarar o Atlético Nacional-COL pelas semi-finais da Copa Libertadores da América. Pelo Brasileirão, o próximo adversário será o América-MG, no próximo domingo (10).

A vitória deixa a Macaca com 20 pontos conquistados, sobe quatro posições e termina a rodada na oitava posição. Os comandados de Eduardo Baptista entram em campo no próximo sábado (9), quando novamente em casa a equipe recebe o Sport

Reinaldo: "Fui feliz em novamente fazer uma boa partida contra o São Paulo, é especial. Mas o importante é seguir apresentando um bom futebol aqui na Ponte Preta".

O São Paulo com sua equipe reserva, e com um jogador a menos desde os setes minutos de jogo faz o possível mas perde mais uma fora de casa

A Ponte vence sem muito brilho, mas garante sete pontos nos últimos três jogos e entra de vez na briga por uma vaga no G-4

93' FIM DE JOGO EM CAMPINAS

87' Três minutos de acréscimos

Confira o gol de Clayson que vai garantindo a vitória para a Macaca

81' CARTÃO AMARELO PARA O SÃO PAULO, Com um minuto em campo Ytalo dá entrada dura em Reinaldo e recebe o segundo cartão são-paulino

80' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA, Roger, ex-são paulo entra no lugar de Pottker

80' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Entra Ytalo na vaga de Centurión

79' Público de pouco mais de 5 mil torcedores no Moisés Lucarelli

77' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, Entra Calleri para tentar mudar o jogo. Sai Caramelo

71' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA, Renê Jr sai. Entra Thiago Galhardo

67' A zaga afasta, escanteio para o São Paulo

66' Falta perigosa para o São Paulo. Cueva na bola

63' Cueva arrisca de fora da área mas sem direção

60' Vitória vai deixando a Ponte colada no G-4

58' Wellington Paulista finaliza e Denis rebate, Clayson surge de trás e manda pro fundo das redes do São Paulo

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA

56' CARTÃO AMARELO PARA A PONTE PRETA, Renê Jr recebe o terceiro cartão da Macaca no jogo após entrada forte em Wesley

55' Jogo segue bastante equilibrado. Ponte desde a expulsão de Matheus Reis no começo do jogo não consegue se impor diante do Tricolor

51' Cueva cobra a falta, Centurión se estica e acerta mais uma vez o travessão de João Carlos, mas o lance já estava paralisado com impedimento do argentino

50' CARTÃO AMARELO PARA A PONTE PRETA, Alan Kardec no contra-ataque tenta virar o jogo para Cueva e Fábio Ferreira coloca a mão na bola. Cartão para o zagueiro que fica suspenso do próximo compromisso da Macaca contra o Sport

48' Lugano deixa Clayson livre pra cabecear mas o atleta da Ponte desperdiça boa oportunidade

46' DENIS, Renê Jr bate firme e o goleiro do São Paulo faz linda defesa

45' Sem mudanças em ambas as equipes

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

Primeira etapa marcada pelos erros de arbitragem. A Ponte Preta como mandante até tentou domingar as ações do jogo, mas viu o São Paulo nos contra-ataques criar as principais oportunidades, principalmente com Alan Kardec que chegou a acertar o travessão de João Carlos

Alan Kardec: "Na minha opinião foi um lance de jogo envolvendo o Matheus Reis. O juiz apresentou o amarelo e depois o vermlho, não deu pra entender o motivo. É seguir trabalhando, mas ficar com um a menos prejudica".

FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM CAMPINAS

47' João Carlos sai mal após cobrança de falta de Wesley, e por pouco Kardec não aproveita a falha

45' Escanteio para a Macaca nestes últimos minutos de primeiro tempo

44' Três minutos de acréscimos

39' Carlinhos fez um lindo lançamento para Kardec, mas o assistente erroneamente assinalou impedimento. Arbitragem vai prejudicando o São Paulo nesta primeira etapa

37' OLHA A PONTE, William Pottker faz bela jogada e por pouco não inaugura o marcador

35' NO TRAVESSÃO, Caramelo lançou, Alan Kardec ganhou no corpo de Jeferson e finalizou bonito. Por pouco o camisa 14 não faz uma pintura em Campinas

34' Antes mediano, o público no Majestoso ficou maior com o andamento da partida

32' Falta para o São Paulo na ponta esquerda do ataque

30' Após bela jogada Ravanelli sofre falta na entrada da área, O próprio garoto vai para a cobrança mas bate mal na bola

28' Centurión arranca bem e dá belo passe para Kardec, porém o atacante não consegue chegar antes de João Carlos que faz a defesa

26' Reinaldo chega bem pela linha de fundo, cruza com qualidade mas Caramelo manda para escanteio

23' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA, Com amarelo, Matheus Jesus sai para a entrada de Ravanelli

20' Chute perigoso do garoto Matheus Jesus mas Denis faz boa defesa

18' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO, O garoto Luiz Araújo acaba sendo sacrificado após expulsão de Matheus Reis. Carlinhos já está em campo

17' Fábio Ferreira arrisca de fora da área mas isola

15' Com um a mais a Ponte pressiona o São Paulo em Campinas

14' Edgardo Bauza expulso após entrar em campo para reclamar com Vinicius Furlan

12' CARTÃO AMARELO PARA A PONTE PRETA, Matheus Jesus agora recebe a punição por entrada em Cueva

10' Ninguém está compreendendo o que foi marcado por Vinicius Furlan

9' Edgardo Bauza está em campo

8' CARTÃO VERMELHO PARA O SÃO PAULO, Árbitro segundos depois de amarelas o lateral vai até o mesmo e apresenta o cartão vermelho direto. Jogadores do São Paulo não compreendem a marcação e cercam o árbitro.

7' CARTÃO AMARELO PARA O SÃO PAULO, Com apenas sete minutos o garoto Matheus Reis leva um primeira cartão do jogo após entrada em Matheus Jesus

6' Renê Jr arrisca de fora da área mas Denis defende com segurança

6' Pottker tenta deixar Clayson cara a cara com Denis mas Lyanco afasta

5' PRIMEIRA CHEGADA, Clayson chega a linha de fundo e cruza na medida para Wellington Paulista cabecear para fora

4' Em sua segunda partida pelo São Paulo, Cueva vai se movimentando bastante neste início de jogo

2' Forte marcação do São Paulo vai dificultando a criação de jogadas da Macaca

1' Com menos de 15 segundos de partida Clayson fica no chão após chegada de Caramelo

0' COMEÇA A PARTIDA NO MOISÉS LUCARELLI

As equipes entram em campo em Campinas

Moisés Lucarelli vai recebendo um público mediano nesta tarde ensolarada de domingo

As equipes já realizam o aquecimento no Majestoso

A Macaca também está escalada: João Carlos; Jeferson; Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Renê Jr e Matheus Jesus; Wellington Paulista, Clayson e Pottker.

Após ser anunciado e apresentado pelo Sport, Auro teve que retornar ao Tricolor pois havia disputado competições nacionais pela equipe paulista. O lateral voltou nesta semana e já estará no banco de reservas.

Patón terá como suplentes: Léo, Carlinhos, Daniel, Calleri, João Schmidt, Auro, Lucas Kal, Ytalo. Caíque.

Tricolor confirmado para o duelo no Moisés Lucarelli, sem surpresas: Denis; Caramelo, Lugano, Lyanco, Matheus Reis; Artur, Wesley, Cueva; Centurión, Luiz Araújo, Alan Kardec.

O histórico detalhado do confronto entre Macaca e Tricolor foi postado pelo twitter oficial da equipe do Morumbi

Palco da partida Ponte Preta x São Paulo, o Moisés Lucarelli deve receber um bom público para a partida. Com ingressos inflacionados para o setor visitante em R$100, o torcedor tricolor terá que pagar caro para acompanhar a última partida do clube antes da decisão pela Libertadores. Nas últimas cinco partidas em Campinas, a Ponte venceu três e o São Paulo duas, mostrando o equilíbrio entre as equipes nos últimos anos.

FIQUE DE OLHO Ponte Preta x São Paulo: ALAN KARDEC, ATACANTE: Sem apresentar um bom futebol desde o início do ano, Alan Kardec viu Calleri brilhar com o manto são-paulino e garantindo indiscutivelmente a titularidade do ataque. Porém, o camisa 14 têm sido titular nas últimas partidas do Brasileirão já que Patón tem optado por poupar seus principais atletas. Na última quarta-feira (29), Kardec desencantou e marcou o segundo e decisivo tento na vitória diante do Fluminense, desta maneira, o torcedor espera que o faro de artilheiro do jogador realmente tenha voltado de vez.

FIQUE DE OLHO Ponte Preta x São Paulo: REINALDO, LATERAL: Certamente a motivação para o duelo deste domingo (3) será ainda maior para o lateral Reinaldo. Como já foi dito anteriormente, o atleta era muito questionado e era frequentemente alvo de críticas dos torcedores quando atuava no Morumbi. Pela Macaca, Reinaldo vêm fazendo boas partidas, e espera fazer mais uma partida de destaque no segundo encontro diante de sua ex-equipe.

Os duelos recentes mais marcantes entre as equipes certamente foram os das semi finais da Copa Sul-Americana de 2013. Com um agregado de 4 a 1 no placar, a Ponte venceu aquele decisão e chegou a sua primeira final internacional de sua história. Para a tristeza de seus torcedores, esta lembrança só não é mais marcante já que o clube perdeu aquela conquista para o Lanús da Argentina.

Pelo Campeonato Paulista, a Macaca recebeu o São Paulo no início do ano. E com a famosa "lei do ex", a Ponte venceu pelo placar mínimo com um tento anotado por Reinaldo, contestado lateral são-paulino que está emprestado ao clube de Campinas

Ponte Preta e São Paulo já se enfrentaram em 118 oportunidades. Com ampla vantagem, o clube do Morumbi obtém 65 vitórias contra apenas 20 da Macaca; 35 empates completam o histórico.

Atualmente a Ponte Preta ocupa 11ª colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos ganhos, a três do G-4. O Tricolor com 18 pontos está na 8ª posição.

O Tricolor até conquistou bons resultados na competição. Vitórias importantes como no choque-rei diante do Palmeiras, e contra o Cruzeiro no Mineirão por exemplo. Contudo, colocando em campo normalmente equipes modificadas e desfalcadas, os são-paulinos vivem na cola do G-4, mas a vaga entre os primeiros colocados segue no "quase" desde as primeiras rodadas.

A campanha da Ponte neste início Brasileirão é feita de altos e baixos. Com cinco vitória e cinco derrotas, os comandados de Eduardo Baptista seguem imprevisíveis. Fica praticamente impossível saber se a equipe que entrará em campo será a mesma que venceu o líder Palmeiras, ou aquela que foi goleda em casa para o Cruzeiro.

Contando os dias para entrar em campo pelas semi finais da Copa Libertadores da América, Edgardo Bauza escala para a partida em Campinas um São Paulo completamente modificado. Patón chegou a anunciar em sua última coletiva que muito provavelmente escalaria apenas os atletas que não irão inciar o confronto contra os colombianos na quarta-feira (6).

Após o belo triunfo fora de casa diante do Santa Cruz, a Macaca busca no oisés Lucarelli sua segunda vitória consecutiva contra um São Paulo "alternativo".

