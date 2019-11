Resultado Sport x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2016 (1-3)

A VAVEL Brasil agradece sua audiência, fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. Um grande abraço à todos e até a próxima.

Na próxima rodada, o Sport vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta, o Palmeiras recebe o Santos no Allianz Parque

Com o resultado, o Palmeiras é o líder do campeonato com 28 pontos, o Sport continua na zona de rebaixamento na 18° posição com 12 pontos

Foi um jogo pegado, o Palmeiras abriu o placar aos 10 minutos com Erik, o Sport pressionou a primeira etapa inteira buscando o empate, aos 13 minutos do segundo tempo, Gabriel Xavier empatou para o Leão. Gabriel Jesus aos 20, deixou o Verdão na vantagem novamente. Aos 26 minutos Cleiton Xavier de pênalti fez o terceiro gol.

FINAL DE JOGO!!!! VITÓRIA DO PALMEIRAS!!

51' UUUUUUUH Gabriel Xavier cobra escanteio, Durval desvia para a boa defesa do goleiro

50' Rodney faz o levantamento, Zé Roberto tira para escanteio

48' Samuel Xavier cruzou na área Vitor Hugo afastou, na sobra Rodney mandou direto pro gol, para a fácil defesa do goleiro

46' Durval deu um carrinho por trás em Gabriel Jesus

45' UUUUUUH Cleiton Xavier deu belo passe para Gabriel Jesus que brigou com o zagueiro e finalizou para a boa defesa do goleiro

44' Diego Souza cobra falta, Mina corta de cabeça

43' Cinco minutos de acréscimo

39' FERNANDO PRASS!!! Samuel Xavier cruzou, Gonzales finalizou a bola bateu no chão e quase encobriu o goleiro que fez ótima defesa

38' Thiago Martins arranca pela direita e sofre falta

37' Substituição no Palmeiras: Sai: Tchê Tchê. Entra Thiago Martins

34' Cartão Amarelo para Róger Guedes

32' Substituição no Sport: Sai Serginho Entra: Rodrigo Mancha

30' Cartão amarelo para Thiago Santos

26' E O GOLEIRO NEM SAIU NA FOTO!!! Cleiton Xavier correu lentamente para a bola e bateu no canto direito a média altura alto o goleiro caiu para o outro lado!!

26' GOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!!! CLEITON XAVIER

24' Cleiton Xavier tocou para Jesus e o goleiro saiu nos pés do atacante e acabou fazendo o pênalti

24' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS!!!!

20' BELO GOL DE GABRIEL JESUS!! Thiago Santos deu bom passe para o atacante que invadiu a área e mandou uma bomba para o fundo do gol

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!! GABRIEL JESUS !!!!

18' Substituição no Palmeiras: Sai: Jean. Entra: Cleiton Xavier

16' UUUUUH Erik lançou Gabriel Jesus que ficou cara a cara com Agenor e finalizou em cima do goleiro

13' UM GOLAÇO!! Mina dividiu com Diego Souza a bola sobrou para Gabriel Xavier sozinho deu um toque por cima de Fernando Prass e compeltou para o gol

13' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT GABRIEL XAVIER!!!!

11' Cartão amarelo para Gabriel Jesus

9' UUUUUUUH Rogério recebeu entre os zagueiros e bateu cruzado a bola passou raspando a trave

8' Substituição no Palmeiras: Sai: Moisés. Entra: Matheus Sales

7' Samuel Xavier cobra falta, Durval desvia de cabeça a bola bateu no zagueiro do Palmeiras e ficou com Fernando Prass

5' Jean cobra falta por cima do gol

3' Erik recebeu na intermediária e foi puxado. Falta para o Verdão

2' Samuel Xavier cruzou, Rogério nas costas de Zé Roberto cabeceou por cima

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!!

As duas equipes estão de volta para a segunda etapa

Confira o primeiro gol do Palmeiras:

PRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADO O jogo começou truncado, com muitas faltas e divididas fortes, o Palmeiras abriu o placar aos 10 minutos com Erik após o cruzamento rasteiro de Gabriel Jesus. O Sport atrás no marcador partiu ao ataque, o Palmeiras apostava no contra-ataque, o Leão teve boas chances com chutes de fora da área com Diego Souza.

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO !!!!

47' Róger Guedes fez uma linda jogada, entrou na área, driblou 3 marcadores e cruzou rasteiro a bola passou por todo mundo

45' Diego Souza cobra falta em cima da barreira

44' Cartão amarelo para Mina

44' Jean cobra falta direto para fora.

42' Róger Guedes arrancou pela esquerda, Matheus Ferraz deu uma cotovelada no jogador e recebeu o cartão amarelo

40' Rodney colocou na área, Mina afastou

39' Edmilson ajeitou para Diego Souza que mandou direto pro gol, a bola foi pra fora

37' Róger Guedes puxou contra-ataque, entrou na área e viu o Moisés livre, mas o atacante preferiu bater mas pegol mal na bola

35' Matheus Ferraz disputou com Thiago Santos dentro da área do Palmeiras acabou sendo derrubado, o árbitro mandou seguir a jogada.

33' Durval lança na área Diego Souza desvia de cabeça

28' Samuel Xavier cobra falta, Thiago Santos afasta de cabeça

27' Serginho sofre falta de Zé Roberto

24' Serginho arrancou pela esquerda , cruzou rasteiro a bola passou por todo mundo e sobrou para Gabriel Xavier que mandou em cima do zagueiro

21' UUUUUUUH Moisés abriu na esquerda para Erik que tocou para Róger Guedes, na meia lua o atacante bateu colocado, a bola passou raspando o travessão

19' Rogério pela direita, mandou direto pro gol , para fora.

18' FEEEEEERNANDO PRASS!!!! Diego Souza cobra falta a bola passa por cima da barreira e o goleiro do Palmeiras faz uma ótima defesa

17' Mina tenta tirar a bola de Gabriel Xavier e faz a falta

16' Do meio da rua? Mina pegou a sobra no meio de campo ajeitou e mandou um foguete para a defesa de Agenor

14' UUUUUUUUH Diego Souza recebeu na esquerda, cortou pro meio e mandou uma bomba à esquerda do gol

10' O PRIMEIRO GOL DE ERIK COM A CAMISA DO PALMEIRAS!! Em bom contra-ataque Gabriel Jesus cruzou rasteiro para Erik desviar para o gol

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS ERIK!!!!!!

8' Diego Souza passou para Rogério mas a bola foi muito forte

7' O jogo começa muito quente, com divididas fortes

6' Cartão amarelo para Erik

5' Jean cobra falta nas mãos do goleiro

3' Tchê Tchê desarmou e partiu ao ataque, invadiu a área e tocou para Gabriel Jesus que finalizou em cima da defesa

0' COMEÇA O JOGO

Tudo pronto vai começar o jogo!!!

As duas equipes estão em campo!!

A escalação do Palmeiras demorou para ser divulgada por causa que Fernando Prass estava fazendo um teste físico. O Goleiro está confirmado para a partida !!!!

Começa uma forte chuva na Ilha do Retiro

Palmeiras escalado!!! Prass, Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Erik e Jesus.

17:41. Sport e Palmeiras estão no gramado da Ilha do Retiro fazendo aquecimento.

17:35. A escalação do Palmeiras ainda não foi divulgado pois um jogador faz testes físicos no vestiário

No banco de reservas do Leão da Ilha: Luiz Carlos, R.Alves, Renê, Alison, L.Antônio, R.Mancha, Ronaldo, Neto, Clayton, M.Gonzáles, Tulio de Melo, Wallace.

Sport escalado! Agenor; Samuel Xavier, Ferraz, Durval e Rodney; Rithely, Serginho, Gabriel Xavier e Diego Souza; Rogério e Edmilson.

Gabriel Jesus em ótima fase, é um dos jogadores mais abordados pela imprensa.

O Palmeiras acaba de chegar no estádio, a comissão técnica e os jogadores acabam de descer do ônibus.

Nesta semana, o Palmeiras apresentou o zagueiro Yerry Mina, o jogador deve fazer sua estreia hoje, já que Edu Dracena ficou em São Paulo com dores musculares.

A delegação do Sport já chegou na Ilha do Retiro.

Temos um grande número de torcedores nos arredores do estádio, promessa de bom público em torno dos 20 mil pagantes.

Apesar de ter sido relacionado, o atacante Dudu foi cortado da partida por conta de uma fadiga muscular

O Palmeiras relacionou 24 jogadoes para a partida

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: João Pedro e Zé Roberto

Zagueiros: Mina, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Jean, Matheus Sales, Rodrigo e Thiago Santos

Meias: Cleiton Xavier, Fabrício, Moisés, Tchê Tchê e Vitinho

Atacantes: Erik, Dudu, Gabriel Jesus, Luan, Lucas Barrios, Rafael Marques e Róger Guedes

O estádio Ilha do Retiro será o Palco da partida entre Sport x Palmeiras válido por mais uma rodada do Brasileirão

O Sport não poderá contar com o goleiro Magrão com uma lesão na coxa direita. Rithely com dores musculares é dúvida para a partida.

O Palmeiras terá 6 desfalques: Allione, Edu Dracena, Egídio, Gabriel e Arouca. todos com problemas físicos. Alecsandro cumpre suspensão preventiva por ter sido pego no antidoping.

Fique de olho Sport x Palmeiras 2016: Diego Souza. : O principal jogador da equipe vive uma ótima fase, Diego Souza é o artilheiro da equipe na competição com 6 gols, o maestro rubro-negro também conta com suas assistências.

Fique de olho Sport x Palmeiras: Gabriel Jesus. O atacante é o principal jogador no ataque, ainda é o artilheiro da equipe com 18 gols marcados, neste Brasileirão balançou as redes 9 vezes sendo o artilheiro da competição

Sport e Palmeiras se enfrentaram 48 vezes na história, o Palmeiras leva vantagem, foram 22 vitórias do Verdão, 11 empates e 15 vitórias do Leão.

Já o Palmeiras, venceu apenas uma vez jogando fora de casa, empatou um jogo e perdeu três vezes.

Nesta edição do Brasileirão o Sport venceu apenas duas vezes jogando em casa, empatou duas vezes e perdeu um jogo.

O Sport visitou o Vitória na última rodada e acabou perdendo por 3 a 2. Matheus Ferraz marcou os dois gols do Leão da Ilha.

O Palmeiras venceu o Figueirense na última rodada, jogando em casa a equipe venceu por 4 a 0, os gols da partida foram marcados por Moisés, Dudu e Gabriel Jesus o qual balançou as redes duas vezes.

O Sport está na zona de rebaixamento, na 18ª posição com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas

O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Boa noite, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o jogo entre Sport x Palmeiras pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.