Arena Botafogo será inaugurada em clássico carioca

Para o fim da ansiedade dos torcedores alvinegros, a CBF liberou, nessa quarta-feira (6), para jogos oficiais o estádio na Ilha do Governador. Alguns detalhes impediam a estreia do time principal do Botafogo na nova casa e depois de tanto adiar, o clube consegue aval para jogar na nova arena.

Na quinta-feira passada (30), a Confederação havia vistoriado a Arena Botafogo e aprovou o local para jogos com 17 mil pessoas presentes. Precisando apenas resolver alguns detalhes burocráticos, o clube conseguiu o laudo do Corpo de Bombeiros, do CREA e da Vigilância Sanitária, desta forma, a inauguração já tem data marcada.

No próximo dia 16, o próximo jogo que tem mando de campo é contra o seu rival Flamengo e o clássico deve acontecer no estádio. O Gepe garantiu que não há nada que impessa de ocorrer um jogo de grande porte no estádio já que todas as exigências foram cumpridas. A torcida rubro-negra deve ter direito a 10% da carga total de ingressos.

Na última semana, o elenco sub-20 já havia jogado na Arena no Campeonato Brasileiro e foi com o pé direito, venceu o Grêmio por 2 a 1, com gols do atacante Renan Gorne e do volante Buchecha. O jogo teve entrada franca na área social, diretores e torcedores aprovaram o caldeirão alvinegro.

O elenco profissional alvinegro já reconheceu o gramado e fez seu primeiro treino nessa quarta e na manhã desta quinta (07). Os jogadores e a comissão técnica se mostraram satisfeitos com a estrutura. Neilton não mediu elogios ao falar da casa nova:

"Viajamos bastante, para lá e para cá, gerava um desgaste enorme. O estádio é bom, a torcida fica bem próxima, vamos fazer daqui o nosso caldeirão. É um excelente estádio."

Confira detalhes da estrutura em vídeo feito pelo clube no último treino: