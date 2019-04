Santa Cruz pode estrear reforços no meio-campo diante do Internacional

Mistério é a palavra que rodeia o Arruda, no Recife/PE. Nos treinamentos do Santa Cruz, praticamente ninguém sabe a escalação da equipe tricolor para o próximo jogo. Ainda assim, algumas pistas podem ajudar a solucionar a questão. Nas atividades realizadas nesta sexta-feira (08), o técnico Milton Mendes deu a entender que vai realizar modificações em todos os setores do campo, principalmente no meio, onde vai promover a estreia de reforços contratados e apresentados no início desta semana.

No setor defensivo, o zagueiro Neris e o lateral-esquerdo Tiago Costa estão recuperados de lesão e voltam a campo. Por outro lado, estão de fora o lateral-esquerdo Allan Vieira e o atacante Grafite, no departamento médico com lesão na coxa direita. O volante Jadson espera regularização junto ao Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF). O meia Marcinho já teve seu nome publicado.

Também regularizados, o zagueiro Wellington, o volante Derley e o atacante Marion podem ser utilizados por Milton Mendes. A tendência até é que o comandante tricolor escale Derley e Marion de primeira. O técnico deu a entender que os dois serão fundamentais para a aplicação do esquema tático neste fim de semana.

"Nós temos uma linha, uma espinha dorsal. Vamos manter. Mas, atendendo às últimas circunstâncias, precisamos dar um corpo maior ao time. Uma segurança maior em termos de meio de campo. É mais ou menos por ali onde haverá algumas mudanças. Jogávamos no 4-2-3-1 com uma variante no 4-1-4-1 e no 4-3-3. Mas poderemos mudar, sim", afirmou Milton Mendes.

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de estrear no Santa Cruz logo como titular, Marion destacou que está apto, mesmo ausente dos gramados há quase dois meses. Independente de onde for escalado, o atleta espera contribuir com a melhora da equipe pernambucana.

"Eu tenho que estar preparado. Eu venho treinando a parte física há algum tempo. Eu tenho que procurar fazer o melhor enquanto eu estiver dentro de campo. Sei da minha responsabilidade. Se for para jogar na posição de Grafite ou até de outro jogador, tudo bem. Para mim, tanto faz", destacou o jogador.

O possível time a entrar em campo conta com Tiago Cardoso; Leonardo Moura, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Derley, Uillian Correia e João Paulo; Marion, Keno e Arthur. O Santa Cruz entra em campo às 16 horas deste domingo (10) e encara o Internacional no Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A cobra coral acumula desastrosos resultados e ocupa a penúltima posição na tabela de classificação, com 11 pontos somados.